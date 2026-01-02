Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Апельсиновый сок действует изнутри: молекулярный эффект, о котором редко говорят

Апельсиновый сок подавил системное воспаление на молекулярном уровне — исследование
Спорт

Апельсиновый сок давно ассоциируется с витаминами, но его влияние на организм может быть глубже, чем принято считать. Новые научные данные показывают, что этот напиток способен воздействовать на работу сердца на молекулярном уровне. Особенно это важно для спортсменов, чья сердечно-сосудистая система регулярно испытывает повышенные нагрузки. Об этом сообщает научный журнал Molecular Nutrition & Food Research.

Девушка пьет апельсиновый сок
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Девушка пьет апельсиновый сок

Как проводилось исследование

В эксперименте приняли участие здоровые добровольцы в возрасте от 21 до 36 лет, не имевшие хронических заболеваний. В течение 60 дней они ежедневно употребляли по 500 миллилитров пастеризованного апельсинового сока, не меняя привычный образ жизни и питание.

Учёные анализировали экспрессию генов в клетках периферической крови. Такой подход позволяет оценить, какие биологические процессы активируются или, наоборот, подавляются под влиянием определённого продукта.

Какие изменения выявили учёные

Результаты показали, что апельсиновый сок снижает активность генов, связанных с артериальной гипертензией и системным воспалением. Эти факторы напрямую связаны с риском инсультов, инфарктов и сердечной недостаточности. Одновременно усиливалась экспрессия генов, отвечающих за метаболизм жиров, что способствует более эффективной переработке липидов в организме.

Всего исследователи зафиксировали изменения в экспрессии 1705 генов. При этом около 98 процентов из них оказались подавленными, что указывает на торможение потенциально неблагоприятных процессов.

Различия в эффекте в зависимости от массы тела

Отдельное внимание учёные уделили тому, как организм реагирует на сок при разной массе тела. У участников с избыточным весом более выраженно улучшались пути, связанные с жировым обменом и адипогенезом. У людей с нормальной массой тела сильнее снижалось системное воспаление.

Это говорит о том, что один и тот же продукт может оказывать разные приоритетные эффекты в зависимости от индивидуальных особенностей организма.

Мнение автора исследования

Первая автор работы Лаянне Нассименто Фрага подчеркнула значимость выбранного метода:

"Что уникально в нашем исследовании, так это использование транскриптомного подхода для оценки эффектов апельсинового сока на всю метаболическую систему, позволяющее увидеть, как одновременно модулируются множественные пути. Мы обнаружили, что апельсиновый сок улучшает ключевые кардиометаболические показатели, включая воспаление, окислительный стресс, артериальное давление и метаболизм липидов, показывая, что несколько механизмов действуют совместно для достижения пользы для здоровья", — отметила автор исследования Лаянне Нассименто Фрага.

Почему это важно для спортсменов

Интенсивные тренировки сопровождаются временным ростом воспалительных процессов и дополнительной нагрузкой на сердце. Регулярное употребление апельсинового сока может помогать организму быстрее справляться с этими изменениями.

Сок содержит флавоноиды, включая гесперидин и нарингенин, которые известны своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Ранее в рамках этого же исследования отмечалось снижение артериального давления и процента жира в организме при таком режиме потребления.

Сравнение: апельсиновый сок и другие напитки для спортсменов

В отличие от многих спортивных напитков, апельсиновый сок не только восполняет жидкость, но и влияет на регуляцию генов, связанных с воспалением и липидным обменом. Вода обеспечивает гидратацию, а изотоники — электролиты, тогда как сок дополнительно участвует в поддержании кардиометаболического баланса.

При этом важно учитывать содержание сахаров и вписывать напиток в общий рацион, особенно при контроле калорийности.

Плюсы и минусы регулярного употребления апельсинового сока

Регулярное включение апельсинового сока в рацион может поддерживать здоровье сердца, снижать воспаление и улучшать обмен жиров. Это особенно актуально для людей с высокой физической активностью и разной комплекцией тела.

К ограничениям можно отнести калорийность напитка и необходимость соблюдать умеренность. Сок не заменяет полноценное питание и не является лечебным средством, а работает как дополнительный элемент рациона.

Советы по включению апельсинового сока в рацион спортсмена шаг за шагом

  1. Выбирайте пастеризованный сок без добавленного сахара.

  2. Употребляйте его в первой половине дня или после тренировок.

  3. Соблюдайте объём около 500 мл в сутки.

  4. Учитывайте сок в общей калорийности рациона.

  5. Сочетайте его с полноценным питанием и водой.

Популярные вопросы об апельсиновом соке и здоровье сердца

Подходит ли апельсиновый сок всем спортсменам?
В целом да, но при наличии ограничений по сахару или калорийности стоит учитывать индивидуальные рекомендации.

Сколько нужно пить сока для эффекта?
В исследовании использовалось 500 мл в день в течение двух месяцев.

Можно ли заменить сок цельными апельсинами?
Фрукты также полезны, но исследование касалось именно сока и его молекулярного воздействия.

Влияет ли сок на артериальное давление?
Да, данные указывают на подавление генов, связанных с гипертонией.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Апельсиновый сок подавил системное воспаление на молекулярном уровне — исследование
