30 минут странных движений — и пот градом: танец из Китая выдали за жиросжигание века

Китайская жиротопка расходует до 260 ккал за 30 минут — Меркулова

Танцевальное упражнение из Китая стремительно разлетелось по соцсетям и собрало миллионы просмотров. Девушки под ритмичную музыку демонстрируют простое движение тазом и уверяют: именно так можно убрать живот и талию без изнурительных тренировок. Видео выглядят легко, весело и обещают быстрый результат.

Фото: https://i.pinimg.com/736x/bd/55/4c/bd554cb41c51a8dcb81f8eed738bdb15.jpg Плоский живот

Танец вместо тренировки

Упражнение, которое в сети называют "китайской жиротопкой", пришло из коротких роликов, где китаянки синхронно двигаются под трек Kiat Jud Dai. По словам авторов методики, никакого оборудования и сложной подготовки не требуется: достаточно включить музыку, встать прямо и начать двигаться. Формат тренировки больше напоминает танец, чем классический фитнес, и именно это стало ключом к популярности.

Создатели утверждают, что за 30 минут такой активности можно потратить около 260 килокалорий. Дополнительно обещают бодрость, улучшение подвижности таза, гибкости позвоночника и заметное уменьшение объёмов в области живота. Всё это звучит особенно привлекательно для тех, кто устал от однообразных силовых упражнений и кардио.

Жиротопка

Базовая техника выглядит просто, но требует контроля над телом. Исходное положение — стоя, спина и голова выпрямлены, плечи расправлены, колени слегка согнуты. Таз подкручен, мышцы ягодиц напряжены. На выдохе выполняется резкое движение тазом вперёд, на вдохе — возврат назад. Грудная клетка и спина остаются неподвижными, работает только таз, а живот сжимается и расслабляется, словно пружина.

Многие допускают типичную ошибку: двигают бёдрами или прогибают поясницу, не включая таз. В оригинальной технике акцент сделан именно на тазовое движение, поэтому на первых занятиях рекомендуется снижать темп и отрабатывать механику.

Как освоить правильное движение

Чтобы почувствовать нужную амплитуду, можно воспользоваться простым приёмом. Нужно встать спиной к стене, прижать к ней плечи и ягодицы. На вдохе прижать поясницу к стене, на выдохе — напрячь пресс и толкнуть таз вперёд, не отрывая спину. Это помогает понять, какие мышцы должны работать.

После освоения техники допускается ускорение темпа и чередование быстрых и медленных отрезков. Вариаций у упражнения несколько: с широкой постановкой ног, с активной работой рук, а также с движением таза по траектории "восьмёрки". Все варианты выполняются из положения стоя и могут комбинироваться в одной тренировке.

Что происходит с телом во время тренировки

Несмотря на простоту, нагрузка ощущается довольно быстро. В первые дни многие отмечают активное потоотделение и учащённое дыхание. Это связано с тем, что упражнение выполняется в динамичном режиме и напоминает аэробную тренировку. Работают мышцы живота, ягодиц и бёдер, повышается частота сердечных сокращений, улучшается крово- и лимфообращение.

Однако важно понимать: локального жиросжигания не существует. Тело не "выбирает", откуда именно убирать жир. Этот процесс всегда комплексный и зависит от общего энергетического баланса, уровня физической активности и питания.

Мнение специалистов

"Китайская жиротопка уверенно набирает популярность в интернете. Однако если человек неправильно питается и мало двигается в течение дня, одного этого упражнения будет недостаточно для снижения веса", — отмечает кандидат педагогических наук, доцент кафедры физической культуры Государственного университета управления Ирина Меркулова.

Эксперт обращает внимание на высокую интенсивность и резкие движения в позвоночнике. Для неподготовленных людей это может быть травмоопасно, особенно при наличии проблем со спиной. Эффект от тренировки скорее заключается в увеличении общей двигательной активности, а не в выраженном жиросжигании.

"По сути, 30 минут такой активности — это аэробная нагрузка. Сердце начинает работать активнее, улучшается кардиореспираторная выносливость, а при длительном выполнении организм расходует не только углеводы, но и жиры", — поясняет тренер-инструктор ЛФК Елена Понкратова.

По её словам, упражнение может быть полезно людям с выраженным наклоном таза вперёд, так как помогает тренировать правильное положение таза и снижать визуальные проявления "выпирающего" живота. Но при этом существуют противопоказания.

Кому стоит быть осторожным

Специалисты не рекомендуют выполнять "жиротопку" при сколиозе, грыжах поясничного отдела, проблемах с давлением, заболеваниях ЖКТ, а также при беременности и ряде гинекологических состояний. Резкие движения тазом могут привести к перенапряжению пояснично-подвздошной мышцы и вызвать болевые ощущения.

Советы для начинающих

Начинайте с медленного темпа, отрабатывая технику движения тазом. Следите за положением спины и дыханием, избегайте прогибов в пояснице. Увеличивайте скорость только после того, как движение станет привычным. Используйте упражнение как дополнение к кардио и силовым тренировкам.

Популярные вопросы о китайской жиротопке

Можно ли похудеть, выполняя только это упражнение?

Без изменения питания и общего уровня активности результат будет минимальным.

Подходит ли жиротопка новичкам?

Да, при условии медленного темпа и отсутствия противопоказаний.

Сколько раз в неделю можно тренироваться?

Допустимо выполнять упражнение 1-2 раза в день, ориентируясь на самочувствие.