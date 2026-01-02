Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кипячение тряпок с пищевой содой снижает количество бактерий — Be
Волосы в душе выпадают из-за естественной фазы телогена, а не из-за шампуня — Bovary
Домашнее имбирное печенье с пряностями: классический рецепт
Лишь 51 процент владельцев Jeep готовы купить марку снова — Consumer Reports
Утка в аэрогриле с мёдом и фруктами: рецепт запекания
Ученые усомнились в водном прошлом спутника Юпитера Ио — Naked Science
В Тюменской области открыто более 20 круглогодичных горячих источников — Дзене
Учёные воссоздали облик гигантского крокодила Deinosuchus мелового периода — Earth
Постоянный пробор на одной стороне может ускорять старение кожи головы — Be

День ног откладывают чаще всего — и зря: одно упражнение меняет всю тренировку

Кардио без силовых не укрепляет мышцы ног — тренеры
Спорт

Тренировка ног — тот самый раздел фитнеса, который многие откладывают "на потом". Ягодицы, внутренняя и внешняя поверхность бедра требуют серьёзной отдачи, а день ног почти всегда ощущается тяжелее, чем работа над руками или плечами. Тем не менее именно нижняя часть тела формирует базу силы, выносливости и общей функциональности. Об этом сообщает FIT FOR FUN.

Приседания со штангой
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Приседания со штангой

Почему тренировки ног так часто игнорируют

Мышцы ног — одни из самых крупных и мощных в организме. Чтобы качественно их нагрузить, приходится подключать всё тело: кор, спину, стабилизаторы и сердечно-сосудистую систему. Именно поэтому такие тренировки забирают больше энергии и требуют высокой концентрации.

Многие считают, что бег, быстрая ходьба или велосипед полностью заменяют силовую нагрузку для ног. Однако кардио развивает в первую очередь выносливость, а без силовых упражнений мышцы не получают достаточного стимула для укрепления и формирования.

Можно ли тренировать ноги без больших весов

Силовые упражнения не всегда означают работу со штангой и экстремальные нагрузки. Существуют щадящие, но эффективные варианты, которые подходят и для зала, и для дома. Они помогают укрепить ягодицы и бёдра, не перегружая суставы и нервную систему.

Одним из таких упражнений считаются приседания плие, или сумо, с утяжелением. Широкая постановка ног смещает акцент на ягодицы и внутреннюю поверхность бедра, а умеренный вес позволяет сосредоточиться на технике и контроле движения.

Приседания плие с утяжелением: в чём их польза

Это упражнение универсально. Его часто используют как основное в домашних тренировках или как "добивающее" после базовых движений в зале. Плие подходит и женщинам, которые хотят подчеркнуть форму бёдер и ягодиц, и мужчинам — для развития силы и выносливости ног.

Главное преимущество — возможность работать без чрезмерных весов, сохраняя при этом высокую эффективность.

Техника выполнения в зале

В тренажёрном зале удобно использовать платформы или устойчивые подставки для ног — они позволяют приседать в полной амплитуде. Стопы ставят шире плеч, носки разворачивают наружу. Утяжеление чаще всего держат двумя руками перед собой.

Движение начинается с отведения таза назад, а не с сгибания коленей. Колени направлены по линии носков и не заваливаются внутрь. Опускаться стоит минимум до параллели бёдер с полом, а при хорошей подвижности — глубже. В верхней точке ноги полностью не выпрямляют, чтобы сохранить напряжение в мышцах.

Как адаптировать упражнение для дома

В домашних условиях отсутствие платформ и оборудования не становится препятствием. Если гантель упирается в пол, её можно держать за гриф горизонтально или заменить блинами, удерживая их двумя руками.

Ещё один вариант — рюкзак с утяжелением, размещённый спереди, на груди. Такой способ помогает сохранить баланс и не перегружать поясницу. Важно следить за тем, чтобы движение оставалось медленным и контролируемым.

Сравнение: плие и классические приседания

Классические приседания сильнее нагружают квадрицепсы и требуют большей стабильности. Приседания плие смещают акцент на ягодицы и внутреннюю поверхность бедра, при этом обычно ощущаются мягче для коленных суставов. Оба варианта полезны, но решают разные задачи и могут дополнять друг друга.

Советы по выполнению шаг за шагом

  1. Начинайте с умеренного веса и отрабатывайте технику.

  2. Следите за положением коленей и стоп.

  3. Контролируйте медленное опускание и плавный подъём.

  4. Увеличивайте нагрузку постепенно, ориентируясь на ощущения.

Популярные вопросы о тренировке ног

Нужно ли обязательно делать "день ног"

Да, регулярная нагрузка на нижнюю часть тела важна для баланса и здоровья.

Подходят ли приседания плие новичкам

Да, при правильной технике и небольшом весе.

Можно ли заменить силовые упражнения кардио

Нет, кардио не укрепляет мышцы и суставы в полной мере.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Владельцы LADA Vesta жалуются на течь топлива в мороз
Авто
Владельцы LADA Vesta жалуются на течь топлива в мороз
При сбоях GPS и ГЛОНАСС смартфоны определяют местоположение через LBS
Авто
При сбоях GPS и ГЛОНАСС смартфоны определяют местоположение через LBS
Французский боб и стрижки с мягкими слоями вошли в тренды 2026 года — Jc
Красота и стиль
Французский боб и стрижки с мягкими слоями вошли в тренды 2026 года — Jc
Популярное
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище

Таяние арктического ледника обнажило кости древних китов. Что скрывает это "кладбище" и какие климатические тайны оно помогает раскрыть?

Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Пальто, о котором уже забыли, снова на вершине моды: именно оно станет главным хитом зимы 2026
Обычная грядка вдруг стала нарядной: растение, что делает сад праздничным даже на бедной земле
Мышцы крепнут без спортзала: три домашних упражнения работают в любом возрасте
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Засуха, жара, ветер — ему всё нипочём: цветок, который превращает любую землю в цветущий ковёр
Деньги лежат без дела — счёт начинает брать своё: Сбер вводит комиссию за спящие счета
Водители смотрят каждый день, но не понимают: знак на приборной панели с практической пользой
Водители смотрят каждый день, но не понимают: знак на приборной панели с практической пользой
Последние материалы
Кардио без силовых не укрепляет мышцы ног — тренеры
Геолог Мишель Сиффр прожил 63 дня в пещере без времени — IFLscience
Кипячение тряпок с пищевой содой снижает количество бактерий — Be
Волосы в душе выпадают из-за естественной фазы телогена, а не из-за шампуня — Bovary
Домашнее имбирное печенье с пряностями: классический рецепт
Лишь 51 процент владельцев Jeep готовы купить марку снова — Consumer Reports
Корни многолетников утепляют мульчей в зимний период
Алкоголь усиливает потерю тепла в холодную погоду — Santé publique France
Утка в аэрогриле с мёдом и фруктами: рецепт запекания
Ученые усомнились в водном прошлом спутника Юпитера Ио — Naked Science
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.