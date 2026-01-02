Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Останки гигантских акул в Австралии отодвигают их появление на 115 млн лет назад
Активный Марс в начале года усиливает давление и усталость
Откройте для себя новые кулинарные горизонты на юге Португалии
Пластиковые бутылки подходят для выращивания чеснока на подоконнике — Actualno
Примерзшие двери автомобиля зимой связаны с замерзанием тросов и замков
Учёные расшифровали тайну Вифлеемской звезды — JBAA
Рекрутеры боятся геймеров в резюме — JPP
Дискомфорт при отказе от сахара стал нормальной реакцией — тренер
Учёные выявили неизвестных сенакантовых акул в пещере Кентукки — Earth

Калории сгорают сами собой: повседневные привычки, которые работают как тренировка

Ходьба по лестнице включает мышцы ног и ягодиц — тренеры
Спорт

Физическая активность не обязательно начинается с зала, абонемента и формы. В повседневной жизни уже есть десятки способов тратить калории и поддерживать тело в тонусе — часто мы просто не считаем их тренировкой. Между тем именно такие привычки помогают оставаться активными без перегруза и выгорания. Об этом сообщает Дзен.

Умные часы показывают уведомление на экране
Фото: https://unsplash.com by Káplár Bálint Áron is licensed under Free
Умные часы показывают уведомление на экране

Лестница вместо лифта

Один из самых простых и эффективных вариантов — ходьба по лестнице. Подъём требует серьёзных энергозатрат и активно включает мышцы ног и ягодиц. В среднем один шаг вверх сжигает около 0,17 ккал, а всего 10 минут подъёма в день дают примерно 100 ккал. При бодром темпе такая нагрузка может быть сопоставима с лёгким бегом, но без необходимости переодеваться и выходить на пробежку.

Пешие прогулки в быстром темпе

Обычная ходьба — недооценённый инструмент для поддержания формы. Один километр быстрой ходьбы позволяет потратить 60–80 ккал, а при регулярных прогулках за неделю накапливается ощутимый объём движения. Это особенно важно для тех, кто избегает интенсивных тренировок, но хочет сохранить выносливость и подвижность суставов.

Стояние вместо сидения

Даже рабочая поза влияет на расход энергии. В положении сидя организм тратит около 60 ккал в час, тогда как стоя — уже примерно 110. Работа за высоким столом, поездки в транспорте без сидения и частые смены положения тела помогают увеличить дневную активность без отдельного времени на спорт.

Активная уборка как кардио

Домашние дела тоже могут стать тренировкой. Генеральная уборка с энергичными движениями — мытьё полов вручную, протирание поверхностей, окна — по нагрузке сопоставима с кардио-сессией. За час такой активности можно потратить 250–350 ккал, особенно если двигаться без длительных пауз.

Подвижные игры с детьми и питомцами

Игры на улице, догонялки, активная беготня с детьми или собакой — это не только эмоции, но и физическая польза. Уже 30 минут активной игры позволяют сжечь около 200 ккал и дают дополнительный бонус в виде выброса эндорфинов, которые улучшают настроение и снижают уровень стресса.

Садоводство и дачные работы

Работа на участке — полноценная смесь силовой и кардионагрузки. Копка, прополка, перенос земли или воды требуют усилий и включают всё тело. В зависимости от интенсивности за час такой работы расходуется 300–400 ккал — уровень, сопоставимый с интенсивным бегом.

Сравнение повседневной активности и классических тренировок

Тренировки в зале дают структурированную нагрузку, но повседневная активность выигрывает за счёт регулярности. Лестницы, прогулки и бытовые движения легче встроить в режим дня, поэтому они часто оказываются устойчивее в долгосрочной перспективе.

Плюсы и минусы повседневной активности

Такой подход имеет свои особенности.
Плюсы: не требует специального времени, снижает нагрузку на психику, легко поддерживать ежедневно.
Минусы: сложнее контролировать интенсивность и прогресс, ниже эффект для набора силы.

Советы по увеличению активности шаг за шагом

  1. Заменяйте лифт лестницей, когда это возможно.

  2. Добавляйте быстрые прогулки в ежедневный маршрут.

  3. Чередуйте сидение и стояние в течение дня.

  4. Делайте домашние дела более динамично.

Популярные вопросы о повседневной активности

Можно ли похудеть без тренировок

Да, при достаточном объёме движения и контроле питания.

Считается ли уборка физической нагрузкой

Да, если выполнять её активно и без длительных перерывов.

Что эффективнее — спортзал или движение в быту

Лучший результат даёт их сочетание.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Иберис цветёт с мая по сентябрь и не боится засухи
Садоводство, цветоводство
Иберис цветёт с мая по сентябрь и не боится засухи
Теплопотери в частном доме при исправном котле связаны с утеплением
Недвижимость
Теплопотери в частном доме при исправном котле связаны с утеплением
Популярное
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище

Таяние арктического ледника обнажило кости древних китов. Что скрывает это "кладбище" и какие климатические тайны оно помогает раскрыть?

Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Пальто, о котором уже забыли, снова на вершине моды: именно оно станет главным хитом зимы 2026
Обычная грядка вдруг стала нарядной: растение, что делает сад праздничным даже на бедной земле
Мышцы крепнут без спортзала: три домашних упражнения работают в любом возрасте
Прогулка после приёма пищи активирует работу кишечника — Age and Ageing Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Засуха, жара, ветер — ему всё нипочём: цветок, который превращает любую землю в цветущий ковёр
Деньги лежат без дела — счёт начинает брать своё: Сбер вводит комиссию за спящие счета
Эту рукопись называют делом рук Дьявола: правда и легенды о самой страшной книге Средневековья
Эту рукопись называют делом рук Дьявола: правда и легенды о самой страшной книге Средневековья
Последние материалы
Останки гигантских акул в Австралии отодвигают их появление на 115 млн лет назад
Одышка у собак и кошек требует срочной помощи ветеринара — To Pet Mou
Пион увеличивает количество бутонов после укоренения
Активный Марс в начале года усиливает давление и усталость
Откройте для себя новые кулинарные горизонты на юге Португалии
Промытый рис становится более рассыпчатым при варке
Рост цен на запчасти вызвал спрос на изношенные двигатели
Ходьба по лестнице включает мышцы ног и ягодиц — тренеры
Ископаемые позвонки в Австралии указали на новый очаг гигантских акул — IFLscience
Стакан воды утром восполняет ночную потерю жидкости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.