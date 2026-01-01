Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные расшифровали тайну Вифлеемской звезды — JBAA
Рекрутеры боятся геймеров в резюме — JPP
Учёные выявили неизвестных сенакантовых акул в пещере Кентукки — Earth
Выявлена связь между воспалением в клетках кожи головы и возрастными изменениям волос
Зимняя мойка автомобиля снижает риск коррозии из-за соли и реагентов — Actualno
Отель в Моклине превращает обучение в атмосферу —The Guardian
Новые дорожные знаки в Новосибирской области вводят с 1 января 2026 года
Бактериальный рак вызывает увядание и скручивание листьев томатов в теплице
Волчья Луна обещает быть особенно яркой из-за Суперлуния — BBC

Сахар убрали, а настроение упало — ошибка ли это или неизбежный этап

Дискомфорт при отказе от сахара стал нормальной реакцией — тренер
Спорт

Зимой даже у людей без лишнего веса нередко появляется тяга к сладкому. Серое небо, короткий день и усталость будто подталкивают к кусочку торта или мороженому. В такой момент возникает логичный вопрос: действительно ли полный отказ от добавленного сахара полезен для здоровья и можно ли позволять себе сладкое без вреда для организма. Об этом пишет Дзен.

Девушка сидит за столом
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка сидит за столом

Полный отказ от сладкого: польза или стресс

Решение убрать добавленный сахар из рациона обычно принимают осознанно — в надежде улучшить самочувствие и поддержать здоровье. На старте оно кажется правильным и мотивирующим. Однако со временем ограничения начинают даваться сложнее, особенно в периоды сезонного спада настроения.

Юлия Попова обращает внимание, что в такой ситуации человек часто ищет внешнее разрешение пересмотреть своё решение — "безопасную дозу" сладкого или "правильную замену", чтобы снять с себя ответственность.

"Только вы — хозяйка вашей жизни", — подчёркивает онлайн-тренер Юлия Попова.

По её словам, отказ от сахара сам по себе не наносит вреда организму. Даже если выбранный путь не идеален, он всё равно остаётся рабочим вариантом, который даёт пользу.

Почему дискомфорт — это нормально

Любые изменения привычек сопровождаются временным неудобством. Это не сигнал о том, что организму срочно нужен сахар, а естественная реакция на перестройку поведения.

"Качество ваших решений никогда не будет на 100% идеальным. Это нормально", — отмечает Юлия Попова.

Важно не искать идеальную схему питания, а опираться на ту, которую реально выполнять. Со временем знания о питании расширяются, и рацион можно корректировать, но на каждом этапе он уже работает на здоровье.

Нужно ли возвращать сладкое ради настроения

Сладкое часто воспринимается как быстрый способ справиться с апатией. Однако тренер подчёркивает: гораздо важнее научиться управлять своим поведением, а не компенсировать эмоциональные спады едой.

"Лучше иметь план питания "на троечку", но выполнять его, чем сделать идеальный и постоянно его саботировать", — считает Юлия Попова.

Организм не пострадает от отсутствия добавленного сахара. Куда больший вклад в самочувствие вносят стабильное питание, режим дня и физическая активность.

Сравнение подходов к сладкому в рационе

Жёсткий отказ от сахара подходит тем, кому так проще контролировать привычки. Гибкий подход с редкими включениями сладкого может быть комфортнее для других, но требует высокой осознанности. Универсального варианта нет — выбор зависит от состояния здоровья, уровня нагрузок и личной реакции организма.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Красота и стиль
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Теплопотери в частном доме при исправном котле связаны с утеплением
Недвижимость
Теплопотери в частном доме при исправном котле связаны с утеплением
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Недвижимость
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Популярное
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище

Таяние арктического ледника обнажило кости древних китов. Что скрывает это "кладбище" и какие климатические тайны оно помогает раскрыть?

Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Пальто, о котором уже забыли, снова на вершине моды: именно оно станет главным хитом зимы 2026
Обычная грядка вдруг стала нарядной: растение, что делает сад праздничным даже на бедной земле
Мышцы крепнут без спортзала: три домашних упражнения работают в любом возрасте
Прогулка после приёма пищи активирует работу кишечника — Age and Ageing Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Засуха, жара, ветер — ему всё нипочём: цветок, который превращает любую землю в цветущий ковёр
Деньги лежат без дела — счёт начинает брать своё: Сбер вводит комиссию за спящие счета
Эту рукопись называют делом рук Дьявола: правда и легенды о самой страшной книге Средневековья
Эту рукопись называют делом рук Дьявола: правда и легенды о самой страшной книге Средневековья
Последние материалы
Неправильное размещение плиты сокращает рабочую зону кухни
Зимняя мойка автомобиля снижает риск коррозии из-за соли и реагентов — Actualno
Отель в Моклине превращает обучение в атмосферу —The Guardian
Быстрое рагу из свинины стало альтернативой говядине по-бургундски
Новые дорожные знаки в Новосибирской области вводят с 1 января 2026 года
Более 50% пациентов с ЛКН не перешли в деменцию за три года – невролог Россини
Тирамису собирается слоями из маскарпоне и савоярди
Бактериальный рак вызывает увядание и скручивание листьев томатов в теплице
Волчья Луна обещает быть особенно яркой из-за Суперлуния — BBC
Короткие пробежки по 10 минут продлевают жизнь бегунам — Running Week
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.