Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Проект "Orbital Reef" стремится сделать космос доступнее — Sky News
Соломенная коза в шведском Евле стала жертвой урагана — Metro
Лимонно-перечные крылья готовят в духовке с сухим маринадом — Epicurious
Зимняя посадка малины помогает укоренению саженцев — Le Journal des Femmes
Kia Telluride получил багажник до 2400 л на российском рынке
Снижение H3N2 и рост гриппа B возможны к февралю–марту — Любовь Станкевич
Засор в раковине можно устранить без химии с помощью соды и уксуса — Prima Inspirace
Зимой римские руины Туниса остаются без туристических толп — гиды
Пуансеттия требует температуры 10–24°C и рассеянного света — Actualno

Темнота по утрам ворует бодрость — почему силы не возвращаются даже после сна

Пробуждение в темноте нарушает циркадный ритм — врач Сюзанна Уайли
Спорт

Короткий световой день и подъём в полной темноте всё чаще становятся частью повседневной жизни, особенно в холодный сезон. Многие замечают упадок сил, сонливость и снижение мотивации, даже если режим сна формально не нарушен. Врачи предупреждают: дело может быть не в усталости, а в сбое внутренних биологических часов. Об этом сообщает ironman.

Сон спортсменки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сон спортсменки

Почему пробуждение в темноте влияет на организм

Человеческий организм тесно связан с естественным светом. Именно он задаёт ритм сна и бодрствования, регулируя выработку ключевых гормонов. Когда человек просыпается задолго до рассвета, мозг не получает привычного сигнала к активации.

"Длительная темнота вне обычного времени сна может нарушить циркадный ритм и повлиять на выработку таких гормонов, как мелатонин", — отмечает врач Сюзанна Уайли.

В норме уровень мелатонина снижается утром, а кортизол повышается, помогая почувствовать бодрость. При пробуждении в темноте этот процесс сбивается, из-за чего возникают сонливость, замедление мышления и ощущение "тяжёлой головы".

Последствия для сна, обмена веществ и иммунитета

Нарушение циркадных ритмов отражается не только на самочувствии утром. Сон становится более поверхностным, ухудшаются циклы восстановления, а днём накапливается усталость.

"Это может привести к поверхностному сну и повышенной утомляемости в течение дня", — считает Сюзанна Уайли.

Кроме того, врач обращает внимание на связь света и обмена веществ: регулярное пробуждение в темноте может влиять на аппетит и повышать риск развития диабета второго типа.

Врач-терапевт Виктор Лишин подчёркивает, что затяжные проблемы со сном ослабляют защитные функции организма и увеличивают вероятность различных заболеваний.

Как помочь себе проснуться и сохранить бодрость

Сомнолог Елена Царева подтверждает, что при дефиците дневного света организм естественным образом стремится к замедлению и накоплению энергии. Однако этот процесс можно частично компенсировать.

"Сразу после пробуждения советую включать яркий белый или голубой свет, который воспринимается мозгом как солнечный", — объясняет врач-сомнолог Елена Царева.

По её словам, полезны и специальные очки для светотерапии — они воздействуют на сетчатку глаза и способствуют выработке серотонина. Утреннее использование смартфона также допустимо: синий свет экрана помогает быстрее проснуться.

При этом вечером ситуация меняется.

"За 2-3 часа до сна пользоваться гаджетами и смотреть телевизор не рекомендуется", — подчёркивает Царева.

Она также советует избегать всего, что повышает пульс и температуру тела: интенсивных тренировок и острой пищи.

Настроение, вес и дефицит света

Терапевт Надежда Чернышова обращает внимание на психологическую сторону вопроса.

"Так как от степени освещения зависит выработка серотонина, человек может испытывать апатию и ухудшение настроения", — говорит врач.

Низкий уровень энергии часто компенсируется едой, поэтому в тёмный сезон возрастает риск набора веса. Выход, по словам специалиста, прост — больше естественного света и движения.

"Прогулки хотя бы по 15-20 минут в день должны быть", — подчёркивает Чернышова.

Даже пасмурная погода полезнее искусственного освещения в помещении.

Сравнение: естественный свет и искусственное освещение

Естественный дневной свет эффективнее всего влияет на выработку серотонина и настройку биологических часов. Искусственное освещение помогает частично компенсировать его нехватку, особенно утром, но не способно полностью заменить прогулки на улице. Оптимальный вариант — сочетать оба подхода.

Плюсы и минусы адаптации к короткому световому дню

Организм способен приспосабливаться, но этот процесс имеет особенности.
Плюсы: снижение темпа может помочь накопить ресурсы и избежать перегрузок.
Минусы: апатия, сонливость, снижение физической активности и риск набора веса.

Советы, как оставаться бодрым шаг за шагом

  1. Включайте яркий свет сразу после пробуждения.

  2. Старайтесь гулять днём даже в пасмурную погоду.

  3. Добавьте умеренные физические нагрузки для улучшения кровообращения.

  4. Вечером ограничьте экраны и активные занятия.

Популярные вопросы о пробуждении в темноте

Вредно ли постоянно просыпаться до рассвета

При регулярности это может нарушать циркадные ритмы и влиять на самочувствие.

Можно ли заменить солнце лампами

Частично — да, особенно утром, но прогулки остаются важнее.

Помогает ли спорт при нехватке света

Да, умеренная физическая активность улучшает настроение и уровень энергии.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
При сбоях GPS и ГЛОНАСС смартфоны определяют местоположение через LBS
Авто
При сбоях GPS и ГЛОНАСС смартфоны определяют местоположение через LBS
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Домашние животные
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Популярное
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище

Таяние арктического ледника обнажило кости древних китов. Что скрывает это "кладбище" и какие климатические тайны оно помогает раскрыть?

Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Пальто, о котором уже забыли, снова на вершине моды: именно оно станет главным хитом зимы 2026
Обычная грядка вдруг стала нарядной: растение, что делает сад праздничным даже на бедной земле
Мышцы крепнут без спортзала: три домашних упражнения работают в любом возрасте
Прогулка после приёма пищи активирует работу кишечника — Age and Ageing Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Засуха, жара, ветер — ему всё нипочём: цветок, который превращает любую землю в цветущий ковёр
Деньги лежат без дела — счёт начинает брать своё: Сбер вводит комиссию за спящие счета
Эту рукопись называют делом рук Дьявола: правда и легенды о самой страшной книге Средневековья
Эту рукопись называют делом рук Дьявола: правда и легенды о самой страшной книге Средневековья
Последние материалы
Пробуждение в темноте нарушает циркадный ритм — врач Сюзанна Уайли
Пищевая сода растворяет жировые отложения в сливе
Лимонно-перечные крылья готовят в духовке с сухим маринадом — Epicurious
Зимняя посадка малины помогает укоренению саженцев — Le Journal des Femmes
Kia Telluride получил багажник до 2400 л на российском рынке
Снижение H3N2 и рост гриппа B возможны к февралю–марту — Любовь Станкевич
Пудровые румяна дольше держатся на жирной коже лица — Prozeny
Засор в раковине можно устранить без химии с помощью соды и уксуса — Prima Inspirace
Зимой римские руины Туниса остаются без туристических толп — гиды
Пуансеттия требует температуры 10–24°C и рассеянного света — Actualno
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.