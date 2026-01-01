Темнота по утрам ворует бодрость — почему силы не возвращаются даже после сна

Короткий световой день и подъём в полной темноте всё чаще становятся частью повседневной жизни, особенно в холодный сезон. Многие замечают упадок сил, сонливость и снижение мотивации, даже если режим сна формально не нарушен. Врачи предупреждают: дело может быть не в усталости, а в сбое внутренних биологических часов. Об этом сообщает ironman.
Человеческий организм тесно связан с естественным светом. Именно он задаёт ритм сна и бодрствования, регулируя выработку ключевых гормонов. Когда человек просыпается задолго до рассвета, мозг не получает привычного сигнала к активации.
"Длительная темнота вне обычного времени сна может нарушить циркадный ритм и повлиять на выработку таких гормонов, как мелатонин", — отмечает врач Сюзанна Уайли.
В норме уровень мелатонина снижается утром, а кортизол повышается, помогая почувствовать бодрость. При пробуждении в темноте этот процесс сбивается, из-за чего возникают сонливость, замедление мышления и ощущение "тяжёлой головы".
Нарушение циркадных ритмов отражается не только на самочувствии утром. Сон становится более поверхностным, ухудшаются циклы восстановления, а днём накапливается усталость.
"Это может привести к поверхностному сну и повышенной утомляемости в течение дня", — считает Сюзанна Уайли.
Кроме того, врач обращает внимание на связь света и обмена веществ: регулярное пробуждение в темноте может влиять на аппетит и повышать риск развития диабета второго типа.
Врач-терапевт Виктор Лишин подчёркивает, что затяжные проблемы со сном ослабляют защитные функции организма и увеличивают вероятность различных заболеваний.
Сомнолог Елена Царева подтверждает, что при дефиците дневного света организм естественным образом стремится к замедлению и накоплению энергии. Однако этот процесс можно частично компенсировать.
"Сразу после пробуждения советую включать яркий белый или голубой свет, который воспринимается мозгом как солнечный", — объясняет врач-сомнолог Елена Царева.
По её словам, полезны и специальные очки для светотерапии — они воздействуют на сетчатку глаза и способствуют выработке серотонина. Утреннее использование смартфона также допустимо: синий свет экрана помогает быстрее проснуться.
При этом вечером ситуация меняется.
"За 2-3 часа до сна пользоваться гаджетами и смотреть телевизор не рекомендуется", — подчёркивает Царева.
Она также советует избегать всего, что повышает пульс и температуру тела: интенсивных тренировок и острой пищи.
Терапевт Надежда Чернышова обращает внимание на психологическую сторону вопроса.
"Так как от степени освещения зависит выработка серотонина, человек может испытывать апатию и ухудшение настроения", — говорит врач.
Низкий уровень энергии часто компенсируется едой, поэтому в тёмный сезон возрастает риск набора веса. Выход, по словам специалиста, прост — больше естественного света и движения.
"Прогулки хотя бы по 15-20 минут в день должны быть", — подчёркивает Чернышова.
Даже пасмурная погода полезнее искусственного освещения в помещении.
Естественный дневной свет эффективнее всего влияет на выработку серотонина и настройку биологических часов. Искусственное освещение помогает частично компенсировать его нехватку, особенно утром, но не способно полностью заменить прогулки на улице. Оптимальный вариант — сочетать оба подхода.
Организм способен приспосабливаться, но этот процесс имеет особенности.
Плюсы: снижение темпа может помочь накопить ресурсы и избежать перегрузок.
Минусы: апатия, сонливость, снижение физической активности и риск набора веса.
Включайте яркий свет сразу после пробуждения.
Старайтесь гулять днём даже в пасмурную погоду.
Добавьте умеренные физические нагрузки для улучшения кровообращения.
Вечером ограничьте экраны и активные занятия.
При регулярности это может нарушать циркадные ритмы и влиять на самочувствие.
Частично — да, особенно утром, но прогулки остаются важнее.
Да, умеренная физическая активность улучшает настроение и уровень энергии.
