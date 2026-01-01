Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Приём оливкового масла поддерживает здоровье мозга — Chronicle Live
Замерзание антифриза выдавило заглушки из блока цилиндров — Jalopnik
Доля мигрантов на стройках в России снижена до 50% с 1 января 2026 года
В Петербурге открыли новогоднюю ярмарку и каток на Манежной площади — гиды
Положение головы при мытье волос влияет на объем и качество промывания — iGlanc
Начало года создаёт повышенную нагрузку для Козерогов
Плотник превратил участок в прибыльный бизнес на аренде домиков — CNBC Make It
Экономия воды, отключение техники и сортировка мусора рекомендованы жителям
Фиксация красной помады через салфетку и пудру увеличивает стойкость — Jenny

Растяжка перед силовой может сыграть против вас: привычка, которая снижает результат

Динамическая разминка подготавливает мышцы к силовой нагрузке — тренеры
Спорт

Растяжка часто воспринимается как обязательный ритуал перед силовой тренировкой. Многие уверены, что без неё мышцы "не готовы", а риск травм возрастает. Но современные подходы к фитнесу и тренировкам предлагают более гибкий и осознанный взгляд на разминку. Об этом сообщает источник Т-Ж.

Девушка делает растяжку в зале
Фото: https://unsplash.com by Thao LEE is licensed under Free
Девушка делает растяжку в зале

Нужна ли растяжка перед силовой тренировкой

Главная цель разминки — подготовить тело и нервную систему к нагрузке, а не просто "потянуть" мышцы. Для этого важно повысить температуру тела, активировать суставы и включить мышцы в работу. С этой задачей лучше всего справляются активные упражнения: лёгкое кардио, движения с собственным весом, вращения суставов.

Растягиваться перед тренировкой можно, но это не обязательное условие. Гораздо важнее, чтобы разминка была динамичной и напоминала по характеру те движения, которые будут в основной части занятия. Приседания без веса, наклоны, выпады, жимы с лёгкими гантелями — всё это помогает телу "включиться" и снизить риск травм.

Динамическая и статическая растяжка: в чём разница

Динамическая растяжка строится на активных движениях в полной амплитуде. Она повышает температуру мышц, улучшает кровообращение и активизирует нервную систему. Такой формат хорошо вписывается в разминку перед силовой тренировкой и может дополнительно улучшить подвижность суставов.

Статическая растяжка работает иначе. Она предполагает удержание мышцы в растянутом положении на 30-60 секунд. Перед силовой нагрузкой такой подход может снизить мощность, ухудшить координацию и время реакции. В результате эффективность тренировки падает, а вероятность травм, наоборот, возрастает.

Как растяжка влияет на результаты тренировок

Выбор типа растяжки напрямую отражается на качестве занятия. Динамические упражнения помогают подготовить мышцы к усилию и сохранить рабочий тонус. Статический стретчинг, выполненный до силовой части, может временно "расслабить" мышцы, что нежелательно при работе с весами.

После тренировки ситуация меняется. Здесь статическая растяжка уместна: она помогает снизить напряжение, успокоить нервную систему, уменьшить частоту сердечных сокращений и постепенно восстановить дыхание. Кроме того, регулярная растяжка после занятий способствует развитию гибкости.

Сравнение: динамическая и статическая растяжка

Динамическая растяжка подходит для начала тренировки, так как разогревает мышцы и улучшает контроль движений. Статическая растяжка больше подходит для завершения занятия, когда цель — расслабление и восстановление. Использование каждой из них в "своё" время делает тренировочный процесс безопаснее и эффективнее.

Советы по разминке шаг за шагом

  1. Начните с лёгкой активности для разогрева тела.

  2. Добавьте движения, имитирующие упражнения основной тренировки.

  3. Используйте динамическую растяжку для суставов и крупных мышц.

  4. Оставьте статическую растяжку на завершение занятия.

Популярные вопросы о растяжке перед силовой тренировкой

Обязательно ли тянуться перед занятием

Нет, растяжка не является обязательной частью разминки.

Что лучше для разминки — динамика или статика

Для начала тренировки предпочтительнее динамическая растяжка.

Когда лучше выполнять статическую растяжку

Оптимально — после силовой тренировки, в фазе восстановления.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Учёные выяснили, что, несмотря на рост температуры океана, испарение снижается
Наука и техника
Учёные выяснили, что, несмотря на рост температуры океана, испарение снижается
Мезопелагические рыбы связывают поверхность и глубины океана — исследование Вудс-Хоул
Наука и техника
Мезопелагические рыбы связывают поверхность и глубины океана — исследование Вудс-Хоул
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Недвижимость
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Популярное
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище

Таяние арктического ледника обнажило кости древних китов. Что скрывает это "кладбище" и какие климатические тайны оно помогает раскрыть?

Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Бушлат возвращается в моду 2026 года как главное зимнее пальто — Vogue
Пальто, о котором уже забыли, снова на вершине моды: именно оно станет главным хитом зимы 2026
В 2026 году джинсы изменятся до неузнаваемости: подготовьтесь к трендам, которые перевернут моду
Огурцы без провалов: эти пять сортов дают урожай всё лето и осень — никакой лотереи на грядке
Прогулка после приёма пищи активирует работу кишечника — Age and Ageing Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Мышцы крепнут без спортзала: три домашних упражнения работают в любом возрасте
Деньги лежат без дела — счёт начинает брать своё: Сбер вводит комиссию за спящие счета
Добро с побочкой: чем горожане массово травят птиц, думая, что спасают их от холода
Добро с побочкой: чем горожане массово травят птиц, думая, что спасают их от холода
Последние материалы
В Петербурге открыли новогоднюю ярмарку и каток на Манежной площади — гиды
Положение головы при мытье волос влияет на объем и качество промывания — iGlanc
Зимой дзадзики готовят на твороге и сметане для плотности
Листья спатифиллума желтеют при дефиците магния
Начало года создаёт повышенную нагрузку для Козерогов
Плотник превратил участок в прибыльный бизнес на аренде домиков — CNBC Make It
Экономия воды, отключение техники и сортировка мусора рекомендованы жителям
Круговые занятия объединяют силовую и кардионагрузку
Голубой дракон накапливает яд съеденных медуз
Динамическая разминка подготавливает мышцы к силовой нагрузке — тренеры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.