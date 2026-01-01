Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Огонь перед Олимпиадой: финал Кубка мира в Швейцарии оказался под угрозой

Этап Кубка мира в Кран Монтана оказался под угрозой после пожара
Спорт

Финальный перед Олимпийскими играми этап Кубка мира по горнолыжному спорту может не состояться в запланированные сроки. Причиной стала трагедия, произошедшая в новогоднюю ночь на швейцарском курорте Кран-Монтана, где произошёл пожар с многочисленными жертвами.

Флаг Швейцарии
Фото: commons.wikimedia.org by Wladyslaw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Швейцарии

Ситуация уже повлияла на подготовку международных соревнований. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с развитием событий.

Соревнования под угрозой срыва

Согласно действующему календарю, 1 февраля в Кран-Монтане должен был пройти финальный этап Кубка мира по горнолыжному спорту перед зимними Олимпийскими играми. Однако после происшествия вопрос о проведении старта оказался открытым и требует дополнительного рассмотрения.

Источник агентства пояснил, что ключевым фактором теперь станет оценка уровня безопасности на курорте.

"Первого февраля именно на этом швейцарском курорте Кран-Монтана должен состояться финальный этап кубка мира по горнолыжному спорту перед Олимпийскими играми в Милане. Теперь его проведение под вопросом. Теперь нужно доказать, что все в порядке с безопасностью", — сообщил источник.

Решение о судьбе этапа будет приниматься после проверок и заключений соответствующих служб.

Олимпийский контекст

Зимние Олимпийские игры запланированы на период с 6 по 22 февраля и пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Этап в Кран-Монтане рассматривался как ключевой старт для спортсменов перед главным турниром четырёхлетия и должен был стать последней возможностью проверить форму в соревновательных условиях.

Любые изменения в расписании Кубка мира могут повлиять на подготовку ведущих горнолыжников и перераспределение тренировочных планов в предолимпийский период.

Трагедия в новогоднюю ночь

В ночь на 1 января в Кран-Монтане произошли пожар и взрыв в подвале бара Constellation, где гости отмечали Новый год. В результате трагедии погибли 40 человек, ещё около 100 получили травмы различной степени тяжести.

По предварительным данным, причиной возгорания могли стать праздничные свечи. Две француженки, находившиеся в заведении, рассказали, что официанты зажгли свечи по случаю дня рождения одного из посетителей. Свечи были установлены на бутылках шампанского, и одну из них поднесли слишком близко к деревянному потолку, который вспыхнул в считанные секунды.

Последствия для курорта

Происшествие стало серьёзным ударом по репутации Кран-Монтаны как безопасного туристического и спортивного центра. Власти и организаторы соревнований теперь вынуждены доказывать соответствие курорта всем требованиям безопасности, прежде чем принимать международные спортивные мероприятия.

Окончательное решение по этапу Кубка мира ожидается после завершения расследования и оценки рисков.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
