Последнее место и жёсткий приговор: футбол в Габоне поставлен на паузу

Правительство Габона остановило работу национальной сборной — The Athletic
Спорт

Выступление сборной Габона на Кубке африканских наций привело к беспрецедентным последствиям на государственном уровне.

Nike-Maxim-ball-EPL
Фото: commons.wikimedia.org by Ganyball, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Nike-Maxim-ball-EPL

После провального турнира власти страны приняли решение полностью приостановить деятельность национальной команды, назвав её игру недопустимой. Об этом сообщает издание The Athletic.

Решение правительства после вылета с турнира

После завершения выступления на Кубке африканских наций правительство Габона выступило с официальным заявлением, которое было зачитано в эфире национального телевидения. В нём результаты команды были охарактеризованы как позорные, а сама сборная — лишена права продолжать работу до отдельного уведомления.

Власти подчеркнули, что подобный исход турнира не соответствует ожиданиям страны и требует радикальных мер. В результате было объявлено о роспуске тренерского штаба и исключении ряда ключевых игроков из состава национальной команды.

Отстранение лидеров сборной

Одним из самых резонансных решений стало исключение из сборной Пьера-Эмерика Обамеянга и Экеле Манга. Оба футболиста долгие годы считались символами габонского футбола и формировали костяк команды.

Экеле Манга является рекордсменом сборной по количеству проведённых матчей — 105 встреч. Пьер-Эмерик Обамеянг, в свою очередь, остаётся лучшим бомбардиром в истории национальной команды, забив 41 мяч. Их отстранение подчёркивает масштаб недовольства властей итогами турнира и демонстрирует жёсткость принятого курса.

Провал в группе и решающий матч

Сборная Габона заняла последнее место в группе F, проиграв все свои матчи на турнире. Особенно болезненным стал заключительный поединок против сборной Кот-д'Ивуара, который во многом определил судьбу команды.

Габонские футболисты вели со счётом 2:0, однако во второй половине встречи утратили контроль над игрой. Соперник сумел забить три мяча подряд, а матч завершился поражением, окончательно лишившим Габон шансов на выход из группы.

Футбол и политика

Решение приостановить деятельность сборной подчёркивает тесную связь футбола и государственной политики в Габоне. Реакция властей выходит далеко за рамки спортивной критики и отражает ожидания, которые общество и руководство страны возлагают на национальную команду.

При этом сроки возможного возвращения сборной к полноценной работе не обозначены. Будущее команды, тренерского штаба и ключевых игроков остаётся неопределённым и напрямую зависит от дальнейших решений правительства.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
