Последнее место и жёсткий приговор: футбол в Габоне поставлен на паузу

Выступление сборной Габона на Кубке африканских наций привело к беспрецедентным последствиям на государственном уровне.
После провального турнира власти страны приняли решение полностью приостановить деятельность национальной команды, назвав её игру недопустимой. Об этом сообщает издание The Athletic.
После завершения выступления на Кубке африканских наций правительство Габона выступило с официальным заявлением, которое было зачитано в эфире национального телевидения. В нём результаты команды были охарактеризованы как позорные, а сама сборная — лишена права продолжать работу до отдельного уведомления.
Власти подчеркнули, что подобный исход турнира не соответствует ожиданиям страны и требует радикальных мер. В результате было объявлено о роспуске тренерского штаба и исключении ряда ключевых игроков из состава национальной команды.
Одним из самых резонансных решений стало исключение из сборной Пьера-Эмерика Обамеянга и Экеле Манга. Оба футболиста долгие годы считались символами габонского футбола и формировали костяк команды.
Экеле Манга является рекордсменом сборной по количеству проведённых матчей — 105 встреч. Пьер-Эмерик Обамеянг, в свою очередь, остаётся лучшим бомбардиром в истории национальной команды, забив 41 мяч. Их отстранение подчёркивает масштаб недовольства властей итогами турнира и демонстрирует жёсткость принятого курса.
Сборная Габона заняла последнее место в группе F, проиграв все свои матчи на турнире. Особенно болезненным стал заключительный поединок против сборной Кот-д'Ивуара, который во многом определил судьбу команды.
Габонские футболисты вели со счётом 2:0, однако во второй половине встречи утратили контроль над игрой. Соперник сумел забить три мяча подряд, а матч завершился поражением, окончательно лишившим Габон шансов на выход из группы.
Решение приостановить деятельность сборной подчёркивает тесную связь футбола и государственной политики в Габоне. Реакция властей выходит далеко за рамки спортивной критики и отражает ожидания, которые общество и руководство страны возлагают на национальную команду.
При этом сроки возможного возвращения сборной к полноценной работе не обозначены. Будущее команды, тренерского штаба и ключевых игроков остаётся неопределённым и напрямую зависит от дальнейших решений правительства.
