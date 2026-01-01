Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Губерниев назвал Матвея Сафонова героем года в футболе
Российский футбол в последние годы редко получает поводы для международного оптимизма, и именно поэтому отдельные личные успехи становятся особенно заметными.

Дмитрий Губерниев
Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дмитрий Губерниев

На фоне ограниченного участия страны в мировых турнирах внимание всё чаще сосредотачивается на тех игроках, кто сумел реализовать себя за рубежом. Одним из таких примеров стал вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов. Об этом сообщает издание "Чемпионат".

Оценка года от Дмитрия Губерниева

Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев назвал Матвея Сафонова героем года в российском футболе. Свою позицию он озвучил в разговоре с корреспондентом "Чемпионата", рассуждая о текущем положении дел в отечественном футболе и его международных перспективах.

По словам Губерниева, российские команды и сборные по-прежнему остаются вне крупных международных турниров, и в ближайшее время ситуация вряд ли изменится. Он отметил, что второй чемпионат мира подряд пройдёт без участия России, а потому особую ценность приобретают индивидуальные достижения игроков, сумевших проявить себя на высоком уровне за пределами страны.

"На международную арену мы пока не возвращаемся, особых перспектив на данный момент в футболе нет. Второй чемпионат мира пройдёт без нас. Чемпионат России неплохой, хорошая борьба. Герой года — Матвей Сафонов! Я думаю, не надо объяснять почему", — сказал Губерниев.

Карьера Сафонова и международный успех

Матвей Сафонов перешёл в "Пари Сен-Жермен" летом 2024 года, что стало одним из самых заметных трансферов для российского футбола за последние годы. До этого голкипер на протяжении нескольких сезонов выступал за "Краснодар", где зарекомендовал себя как один из ведущих вратарей Российской премьер-лиги.

В составе парижского клуба Сафонову удалось добиться значимого результата на международной арене. Ранее он помог "ПСЖ" выиграть Межконтинентальный кубок, что стало весомым аргументом в пользу его высокой оценки со стороны российских экспертов и болельщиков. Этот трофей выделяется на фоне общего дефицита международных успехов у российских футболистов в последние годы.

Символ индивидуального успеха

На фоне ограниченных перспектив сборной и отсутствия российских команд в европейских турнирах фигура Сафонова воспринимается как символ личного прорыва. Его признание героем года подчёркивает сдвиг фокуса в общественном восприятии футбола — от командных результатов к индивидуальным достижениям.

Высказывание Губерниева отражает общее настроение в футбольной среде: при отсутствии системных успехов на международной арене именно такие истории становятся точками опоры для интереса к игре и поводом для профессиональной гордости.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
