Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стрелка на приборной панели указывает расположение топливного бака — Carandmotor
Белый уксус используют для отпугивания мышей из хозяйственных помещений — Actualno
В России глубина протектора зимних шин не должна быть менее 4 мм — Rambler
Учёные исследовали микровключения в кристалле соли возрастом 1 млрд лет
Национальный парк Олимп столкнулся с проблемой чрезмерного туризма
Древесная зола содержит калий, фосфор и кальций, необходимые для роз — Actualno
Потеря контроля над спутниками приведёт к хаосу всего за несколько дней
Микрозаймы с 2026 года получить станет сложнее
Использование подогрева зеркал улучшает обзор при высокой влажности — Carandmotor

Хруст в спине маскирует проблему: что происходит с мышцами после мануальной терапии

Спазм глубоких мышц становится причиной боли в спине — врачи
Спорт

Боль в шее или спине часто приводит человека к мануальному терапевту в надежде на быстрое облегчение. После сеанса действительно может появиться ощущение легкости, но нередко спустя несколько дней симптомы возвращаются или даже усиливаются. Чтобы понять, с чем это связано и как снизить риски, важно разобраться в сути метода и его ограничениях. Об этом пишет Дзен.

Массаж для релаксации
Фото: https://ru.freepik.com is licensed under Free
Массаж для релаксации

Что такое мануальная терапия и как она работает

Мануальная терапия представляет собой воздействие руками на мышцы, связки, суставы и позвоночник. В арсенале специалиста могут быть мягкие техники вытяжения, давление, мобилизация и быстрые манипуляции, иногда сопровождающиеся характерным звуком. Основная цель таких процедур — уменьшить боль, снять мышечный спазм и восстановить подвижность.

При грамотном подходе мануальная терапия может быть эффективной частью комплексного восстановления. Однако она не является универсальным решением и требует точной диагностики, учета состояния тканей и общего здоровья человека.

Возможные риски и осложнения

Проблемы чаще всего возникают тогда, когда работа ведется без предварительного обследования или с применением грубых техник. Среди возможных последствий специалисты выделяют усиление боли, стойкий мышечный спазм, неврологические симптомы, повреждение связок и суставных капсул. В редких, но задокументированных случаях резкие манипуляции в шейном отделе приводили к серьезным сосудистым осложнениям.

Особую опасность представляет игнорирование противопоказаний. К ним относятся остеопороз, нестабильность позвонков, онкологические заболевания, воспалительные процессы, а также восстановительный период после операций. В этих ситуациях ручное воздействие может принести больше вреда, чем пользы.

Почему "хруст" не равен решению проблемы

Распространено мнение, что характерный щелчок означает "вправленный" позвонок и устранение причины боли. На практике источник дискомфорта чаще связан с глубокими тоническими мышцами, которые поддерживают позвоночник. При сидячем образе жизни и хроническом стрессе они перенапрягаются и спазмируются, вызывая боль в шее, между лопатками или в пояснице.

Резкое воздействие может дать кратковременное облегчение за счет реакции нервной системы, но сам спазм при этом сохраняется или даже усиливается. Поэтому все чаще специалисты говорят о необходимости более мягких и точечных методов работы с мышцами и фасциями.

Альтернативный подход: мягкая работа с мышцами

Одним из таких вариантов считается глубокая миофасциальная терапия с использованием специализированных массажных устройств, например, аппаратов для точечного воздействия на глубокие мышцы спины и шеи. Принцип их работы основан на постепственном погружении в зону спазма под весом тела без резких движений и болевых ощущений.

Подобные устройства применяются как в условиях кабинета массажа, так и для самостоятельного использования дома. Их задача — через проприорецепторы запустить естественный механизм расслабления мышц, снизить давление на нервные окончания и улучшить кровообращение.

Сравнение: мануальная терапия и мягкие миофасциальные методы

Мануальная терапия дает быстрый эффект, но требует высокой квалификации специалиста и тщательной диагностики. Ошибка в технике может привести к осложнениям. Мягкие миофасциальные методы работают медленнее, но считаются более безопасными, так как не предполагают резких манипуляций и позволяют контролировать глубину и интенсивность воздействия.

Советы по выбору безопасного подхода шаг за шагом

  1. Пройдите обследование и консультацию врача перед любыми манипуляциями.

  2. Уточните квалификацию специалиста и его опыт работы.

  3. Избегайте резких техник при наличии противопоказаний.

  4. Рассмотрите мягкие методы для регулярного восстановления.

  5. Дополняйте процедуры упражнениями для стабилизации мышечного корсета.

Популярные вопросы о мануальной терапии и болях в спине

Можно ли делать мануальную терапию без диагностики?

Нет, отсутствие обследования значительно повышает риск осложнений.

Что безопаснее при хронической боли в шее?

Чаще всего рекомендуют мягкие миофасциальные техники и лечебную физкультуру.

Можно ли помочь себе дома?

Да, при помощи специальных массажных устройств и упражнений, согласованных со специалистом.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Сорт "Шапка Мономаха" формирует биф-плоды массой до 600 г
Садоводство, цветоводство
Сорт "Шапка Мономаха" формирует биф-плоды массой до 600 г
Отвар шалфея используют для затемнения седины — C.B. Radar
Красота и стиль
Отвар шалфея используют для затемнения седины — C.B. Radar
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Красота и стиль
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Популярное
В 2026 году джинсы изменятся до неузнаваемости: подготовьтесь к трендам, которые перевернут моду

Джинсы меняются радикальнее, чем когда-либо: привычные фасоны уступают место новым силуэтам, а светлый деним становится неожиданным фаворитом сезона.

Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Огурцы без провалов: эти пять сортов дают урожай всё лето и осень — никакой лотереи на грядке
Добро с побочкой: чем горожане массово травят птиц, думая, что спасают их от холода
Маленькая деталь решает всё: из-за неё двигатель теряет мощность и начинает есть больше топлива
Ночной свет повышает стрессовую активность мозга — эксперт Хулио Фернандес-Мендоса Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
40 метров вниз — и открывается кошмар древних катастроф: Луна хранит то, что Земля скрыла навсегда
Танкер Bella 1 исчез с радаров у Антигуа: российский флаг стал самым громким сигналом рейса
Тихий океан вырастил 35-метровую стену воды: спутники поймали волну, которой не видно с берега
Тихий океан вырастил 35-метровую стену воды: спутники поймали волну, которой не видно с берега
Последние материалы
Стеллерова морская корова исчезла к 1768 году из-за охоты человека — IFLscience
Спазм глубоких мышц становится причиной боли в спине — врачи
Сливные стойки сочетают открытую конструкцию и устойчивую базу — ouest-france
Стрелка на приборной панели указывает расположение топливного бака — Carandmotor
Витамин К из зелени улучшает усвоение кальция костями — ABP Majha
Белый уксус используют для отпугивания мышей из хозяйственных помещений — Actualno
Иберис цветёт с мая по сентябрь и не боится засухи
В России глубина протектора зимних шин не должна быть менее 4 мм — Rambler
Учёные исследовали микровключения в кристалле соли возрастом 1 млрд лет
Площадь 5–6 м² упрощает создание цельной композиции розария — розовод Софья Шамрай
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.