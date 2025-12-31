Новогодняя ночь без переедания: простой подход, который спасает праздник

Новогодний стол традиционно ассоциируется с изобилием, однако именно переедание и тяжёлая пища чаще всего портят самочувствие в праздничную ночь. Специалисты по питанию напоминают: праздник не требует гастрономических крайностей. Гораздо важнее продуманный и сбалансированный подход к меню. Об этом сообщает издание Ironman со ссылкой на рекомендации диетологов.
Главный внештатный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина подчёркивает: основа здорового праздничного стола — умеренность. Чем выше калорийность блюда и содержание в нём жиров, соли или сахара, тем меньше должна быть порция.
"Основной принцип здорового праздничного стола — умеренность. Общий объём пищи за один приём должен помещаться на тарелке диаметром 20-24 см", — объяснила диетолог Инна Пичугина.
Такой подход позволяет избежать перегрузки пищеварительной системы и сохранить комфортное самочувствие в течение всей ночи.
По словам специалиста, новогоднее меню стоит строить вокруг лёгких закусок. В приоритете — свежие овощи, зелень, фрукты и морепродукты. Канапе, тарталетки и салаты на их основе выглядят празднично и при этом не перегружают желудок.
От колбасных изделий и копчёностей рекомендуется отказаться. Эти продукты содержат много соли и насыщенных жиров, что повышает риск отёков, жажды и тяжести после еды.
Хорошей альтернативой привычным майонезным салатам могут стать овощные блюда с добавлением сыра фета, творожного или козьего сыра, а также сочетания овощей и фруктов.
Традиционные заправки — один из главных источников лишних калорий на празднике. Диетолог советует использовать более лёгкие варианты.
Вместо майонеза подойдут:
натуральный йогурт без сахара;
нежирная сметана;
смесь растительного масла с горчицей;
заправки с лимонным соком или бальзамическим уксусом.
Такие варианты сохраняют вкус блюд, но снижают их общую калорийность.
На горячее рекомендуется подавать нежирные сорта мяса и птицы — кролика, индейку, курицу или утку. Также хорошим выбором станет рыба и морепродукты.
Наиболее полезные способы приготовления:
запекание;
тушение;
гриль без лишнего масла.
Жарка в большом количестве жира и сложные соусы лучше оставить для других случаев.
Вместо жирных тортов и пирожных диетолог советует обратить внимание на фрукты, ягоды, суфле и лёгкие десерты. Они удовлетворяют тягу к сладкому и не создают резкой нагрузки на поджелудочную железу.
Сладкие газированные напитки плохо утоляют жажду и усиливают аппетит. Более удачной альтернативой станут обычная питьевая вода, морсы или компоты с минимальным количеством сахара.
Специалисты напоминают о важности умеренности и в употреблении алкоголя.
"Если не готовы полностью отказаться от алкоголя, ограничьтесь одним-двумя бокалами. Крепкие напитки могут вызвать головную боль и ухудшение самочувствия", — отметила Инна Пичугина.
Традиционный стол с обилием колбас, майонезных салатов и сладостей часто приводит к перееданию и усталости. Сбалансированное меню с овощами, морепродуктами и лёгкими заправками позволяет сохранить энергию и хорошее настроение на протяжении всей ночи.
За 2-3 часа до застолья сделайте лёгкий приём пищи.
Увеличьте долю продуктов с клетчаткой — овощей и зелени.
Следите за размером порций.
Чередуйте еду с водой.
После застолья выйдите на лёгкую прогулку.
Нужно ли полностью отказываться от любимых блюд?
Нет, важнее количество и частота.
Помогают ли фрукты снизить переедание?
Да, они дают объём и клетчатку без лишних калорий.
Что делать при тяжести после еды?
Пить воду, прогуляться и выбрать чай с мятой или имбирём.
