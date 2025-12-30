Этот вид ходьбы тратит больше энергии, чем кажется: эффект сильнее, чем у прогулки

Скандинавская ходьба снижает нагрузку на колени и поясницу — тренер Станиловская

Обычная пешая прогулка нередко перегружает спину, плечи и позвоночник, особенно при сидячем образе жизни. Скандинавская ходьба решает эту проблему, перераспределяя нагрузку и превращая движение в мягкую, но эффективную тренировку. Этот формат подходит людям разного возраста и уровня подготовки, включая тех, кто давно не занимался спортом. Об этом сообщает ironman.

Фото: freepik by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Скандинавская ходьба

Что такое скандинавская ходьба и почему она работает

Скандинавская ходьба — это активное передвижение с использованием специальных палок и четко выстроенной техники. Исторически она появилась как летняя альтернатива тренировкам лыжников, а позже стала самостоятельным видом физической активности. Сегодня в России она официально зарегистрирована как "северная ходьба" и относится к спортивному туризму.

Ключевое отличие от обычной прогулки — подключение верхней части тела. За счёт работы рук и плечевого пояса часть нагрузки уходит с коленей и поясницы, а движение становится более устойчивым и ритмичным. Это особенно важно для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата.

"Это упражнения практически без ограничений по возрасту, полу и физической подготовке. Интенсивность и цели занятий можно легко адаптировать для индивидуальных потребностей занимающегося", — отмечает тренер Мария Станиловская.

Польза для мышц, осанки и обмена веществ

Скандинавская ходьба задействует не только ноги, но и мышцы спины, плеч, рук и корпуса. Исследования показывают, что регулярные занятия улучшают подвижность плечевых суставов и уменьшают боли в области шеи и трапеций. За счёт правильного положения корпуса улучшается осанка, а сутулость, характерная для офисной работы, постепенно снижается.

Дополнительный эффект — рост энергозатрат. По сравнению с обычной ходьбой расход калорий увеличивается на 10-20%, а при соблюдении техники — ещё больше. При умеренном темпе можно сжигать в среднем 375-475 ккал в час, не испытывая ощущения перегрузки.

Возможный вред и ограничения

Скандинавская ходьба считается одной из самых безопасных форм кардионагрузки, однако ошибки в технике и экипировке могут снизить её пользу. Слишком длинные палки или неподходящая обувь создают лишнее напряжение в плечах и пояснице. При наличии хронических заболеваний важно учитывать индивидуальные ограничения.

"Навредить организму можно только при серьёзных проблемах со здоровьем или неправильном подборе палок. При обострениях заболеваний и острых состояниях занятия противопоказаны", — поясняет врач ЛФК Светлана Стрелова.

Как выбрать палки для скандинавской ходьбы

Выбор инвентаря напрямую влияет на эффективность и комфорт тренировок. Основные критерии — длина, материал и система фиксации кисти.

Длина палок подбирается по росту: в рабочем положении угол в локте должен быть около 90 градусов. Для начинающих допускается чуть больший угол. Материалы чаще всего — алюминий или углеродное волокно: лёгкие модели подходят пожилым людям и новичкам. Важно наличие темляка, который фиксирует кисть и позволяет отпускать рукоять в фазе отталкивания.

Сравнение: обычная ходьба и скандинавская

При обычной прогулке основная нагрузка приходится на ноги и позвоночник. Скандинавская ходьба перераспределяет до 30% усилий на плечевой пояс, снижая давление на суставы. При той же скорости она даёт больший тренировочный эффект, оставаясь комфортной по ощущениям.

Советы шаг за шагом для начинающих

Начните с 15-20 минут в спокойном темпе. Подберите палки по росту и удобную обувь с хорошей амортизацией. Следите за расслабленными плечами и движением палок позади тела. Постепенно увеличивайте продолжительность и сложность маршрута.

Популярные вопросы о скандинавской ходьбе

Помогает ли она снизить вес?

Да, при регулярных занятиях и умеренной интенсивности расход энергии увеличивается, что способствует снижению массы тела.

Можно ли заниматься каждый день?

Короткие тренировки по 15-20 минут допустимы ежедневно, более длительные — с обязательными днями отдыха.

Нужна ли специальная подготовка?

Нет, начать можно в любом возрасте при отсутствии медицинских противопоказаний.