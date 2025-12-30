Целлюлит теряет шансы: эти простые упражнения на полу разгоняют кровоток лучше массажа

[Упругие ягодицы и более ровная кожа — цель, которая волнует многих, особенно если хочется обойтись без сложного оборудования и долгих тренировок. Короткие комплексы с собственным весом могут дать заметный эффект, если выполнять их регулярно и технически правильно. Один из таких вариантов — упражнения на четвереньках, направленные на активацию ягодичных мышц и улучшение кровообращения. Об этом сообщает проект "Фитнес с GoodLooker".
Положение на четвереньках снижает нагрузку на поясницу и позволяет изолированно включать ягодичные мышцы. За счёт небольшого угла в тазобедренном суставе улучшается приток крови к проблемным зонам, а мышцы работают без помощи инерции.
Такие упражнения особенно полезны тем, кто много сидит, поскольку они активируют "спящие" ягодицы, среднюю и малую ягодичные мышцы и заднюю поверхность бедра. Это важно не только для внешнего вида, но и для поддержки таза и позвоночника.
Тренировка занимает около 15 минут и не требует ничего, кроме коврика. Рабочий формат — 30 секунд выполнения упражнения и 5 секунд отдыха. Рекомендуется сделать 2-3 круга в зависимости от уровня подготовки.
Исходное положение — на четвереньках, спина нейтральная. Прямую ногу поднимайте вверх за счёт работы ягодиц, не прогибаясь в пояснице. Корпус остаётся неподвижным, мышцы ягодиц напряжены.
Колено согнуто под углом около 90 градусов. Нога поднимается вверх и выполняет короткие пружинящие движения. Акцент смещается на верхнюю часть ягодиц, создавая ощущение локального жжения.
Сохраняя угол в колене, отводите ногу в сторону. Это упражнение активно включает среднюю и малую ягодичные мышцы, которые отвечают за округлость и стабильность таза.
Прямую ногу поднимайте до комфортной высоты, контролируя положение поясницы. Упражнение укрепляет ягодицы и заднюю поверхность бедра, улучшая общий тонус ног.
Удерживая прямую ногу в верхней точке, выполняйте небольшие пульсирующие движения. Это усиливает мышечное напряжение и повышает локальный кровоток.
Из положения "колено подтянуто к груди" толкайте ногу назад и вверх. Движение динамичное, но контролируемое. Упражнение сочетает силовую и жиросжигающую нагрузку.
Чтобы комплекс действительно работал, важно соблюдать технику.
Приседания задействуют больше мышц, но часто перегружают колени и поясницу. Упражнения на четвереньках дают более изолированную нагрузку на ягодицы, что делает их удобными для домашнего формата и восстановления после перерывов в тренировках.
Выполняйте комплекс 4-5 раз в неделю.
Начинайте с двух кругов и увеличивайте объём постепенно.
Контролируйте технику, а не количество повторений.
Добавляйте растяжку после тренировки.
Поддерживайте эффект за счёт движения и сбалансированного питания.
Помогают ли такие упражнения от целлюлита?
Они улучшают кровообращение и тонус мышц, что визуально делает кожу более ровной.
Через сколько виден результат?
При регулярных тренировках первые изменения обычно заметны через 3-4 недели.
Нужны ли утяжелители?
На начальном этапе — нет, собственного веса достаточно.
