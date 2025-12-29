Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Микробиом диких пчёл используют для оценки экологического состояния городов — Earth
Работа двигателя, давление в шинах и холостой ход повышают выбросы — Le mag de la con
Учёные выяснили, что, несмотря на рост температуры океана, испарение снижается
Мягкий климат Гран-Канарии, роскошные спа и уникальные дюны ждут гостей
При сбоях GPS и ГЛОНАСС смартфоны определяют местоположение через LBS
Замиокулькас, хлорофитум и спатифиллум отнесли к разным месяцам года — Actualno
Выделенных Украине средств хватило бы на четыре Дубая — Панченко
В ядре Земли обнаружено ранее неизвестное состояние материи — Everyeye Tech
Песни из "Иронии судьбы" вгоняют в тоску Любовь Успенскую

Бицепс ноет после зала — и это не всегда норма: тело подаёт сигнал, который многие игнорируют

Боль в бицепсе после тренировки чаще связана с перегрузкой — тренеры
Спорт

Боль в бицепсе после тренировки — распространённая ситуация, с которой сталкиваются и новички, и опытные спортсмены. Иногда это всего лишь естественная реакция мышц на нагрузку, но в ряде случаев дискомфорт может сигнализировать о травме. Важно вовремя понять, с чем именно вы столкнулись, чтобы не усугубить состояние. Об этом сообщает Men's Health.

Бодибилдер качает бицепс
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бодибилдер качает бицепс

Что такое бицепс и зачем он нужен

Бицепс, или двуглавая мышца плеча, расположен на передней поверхности руки. Он отвечает за сгибание локтя и супинацию предплечья — поворот ладони вверх. Помимо этих функций, бицепс участвует в стабилизации плечевого сустава и помогает выполнять тяговые движения.

Хорошо развитая мышца важна не только с эстетической точки зрения. Бицепс активно работает в повседневной жизни — при подъёме предметов, переноске сумок и во многих спортивных упражнениях, включая подтягивания, тяги и жимы.

Как обычно тренируют бицепс

Для целенаправленной нагрузки используют как изолированные, так и комплексные упражнения. Наиболее распространённые варианты — сгибания рук с гантелями и штангой, "молотковые" сгибания, концентрированные подъемы и подтягивания обратным хватом.

Оптимальная частота тренировок — 2-3 раза в неделю. Общий недельный объём обычно составляет 8-12 рабочих подходов, с диапазоном повторений от 8 до 15 в зависимости от целей. При этом ключевую роль играет техника и достаточное восстановление между сессиями.

Какие травмы чаще всего связаны с бицепсом

При ошибках в тренировочном процессе риск повреждений заметно возрастает. Среди наиболее частых проблем встречаются воспаление сухожилия, растяжения и микроразрывы мышечных волокон, а также более серьёзные повреждения — частичный или полный разрыв сухожилия бицепса.

Отдельно выделяют защемление сухожилия в области плеча, которое может вызывать боль не только в руке, но и в плече, особенно при подъёме руки или вращательных движениях.

Основные причины боли в бицепсе после тренировки

Чаще всего боль связана с перегрузкой. Слишком большой вес, чрезмерное количество подходов или резкое увеличение объёма тренировок создают избыточное напряжение в мышцах и сухожилиях. Если к этому добавляется недостаточное восстановление, риск воспаления возрастает.

Неправильная техника — ещё один распространённый фактор. Использование инерции, рывки и раскачивания переносят нагрузку с мышц на сухожилия. Внезапные движения или неконтролируемое усилие могут привести к частичным разрывам. Также свою роль играет слабая разминка и плохое кровообращение в области плеча.

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

Характер боли может многое сказать о причине. Тянущая или ноющая боль после тренировки чаще связана с мышечной усталостью. Резкая колющая боль, усиливающаяся при движении, может указывать на воспаление или повреждение сухожилия.

Снижение силы, ограничение подвижности, отёк или появление синяка — признаки, которые требуют внимания специалиста. Видимая деформация мышцы или "провал" в области бицепса могут свидетельствовать о разрыве сухожилия.

Сравнение: мышечная боль и травма

Обычная крепатура появляется через 12-48 часов после нагрузки и постепенно проходит в течение нескольких дней. Она симметрична и уменьшается при лёгком движении. Травматическая боль чаще возникает сразу или вскоре после упражнения, может усиливаться со временем и сопровождаться ограничением движений.

Советы шаг за шагом: что делать при боли в бицепсе

  1. Снизьте или временно исключите нагрузку на руку.

  2. Оцените характер боли и динамику симптомов.

  3. Используйте холод в первые дни при острой боли.

  4. Проверьте технику выполнения упражнений.

  5. При сохранении боли обратитесь к врачу или физиотерапевту.

Популярные вопросы о боли в бицепсах

Можно ли тренироваться через боль?
Только при лёгком дискомфорте. Острая боль — повод остановиться.

Сколько длится восстановление?
При перегрузке — несколько дней, при травмах — недели и больше.

Помогает ли растяжка?
Да, но только мягкая и без болевых ощущений.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Сорт томатов "Пинк Уникум" даёт до 6 кг плодов с куста
Садоводство, цветоводство
Сорт томатов "Пинк Уникум" даёт до 6 кг плодов с куста
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Красота и стиль
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Флисовая кофта стала трендом зимы в повседневных образах
Красота и стиль
Флисовая кофта стала трендом зимы в повседневных образах
Популярное
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд

Дерево, которое меняет цвет прямо во время цветения, может стать главным украшением сада. Как вырастить манака да серра и сохранить его декоративность.

Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Стиль разворачивается на 180°: новые брюки вытесняют деним и смотрятся идеально с любой обувью
Мясистые томаты ведрами: холодоустойчивый сорт даёт урожай, когда другие только выживают
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Сообщения о бигфуте и Несси фиксировались в 2025 году — Unexplained Mysteries Вероника Эйнуллаева Новые данные изменили в 2025 году представления о Вселенной Игорь Буккер Израиль признал независимость Сомалиленда, пользуясь покровительством США Любовь Степушова
Жёсткие слова в адрес Долиной не остались в прошлом: певице Славе уже намекают на последствия
Машины воруют за минуту, но водители нашли ответ: странные трюки, которые сбивают воров с толку
Не мудрые пришельцы, а цивилизация на грани смерти: учёный предсказал сценарий первого контакта
Не мудрые пришельцы, а цивилизация на грани смерти: учёный предсказал сценарий первого контакта
Последние материалы
Морозостойкие сорта винограда выдерживают до −30 °C
Способность ФРГ обеспечить Европе экономический ренессанс поставлена под сомнение
Незаполненные углы разрушают целостность интерьера
Работа двигателя, давление в шинах и холостой ход повышают выбросы — Le mag de la con
Учёные выяснили, что, несмотря на рост температуры океана, испарение снижается
Кожура и стебли, которые выбрасывают, содержат в 40 раз больше нутриентов — O Globo
Мягкий климат Гран-Канарии, роскошные спа и уникальные дюны ждут гостей
При сбоях GPS и ГЛОНАСС смартфоны определяют местоположение через LBS
Замиокулькас, хлорофитум и спатифиллум отнесли к разным месяцам года — Actualno
Краткое проветривание снижает влажность и риск плесени — дизайнер Риддей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.