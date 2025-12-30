Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Губка на батарее работает как пассивный увлажнитель воздуха в помещении
Безалкогольный глинтвейн и пунш заменяют спиртное на столе — врач Закатова
Сложенные зеркала на узких улицах повышают риск контакта с кузовом — Carandmotor
В подводных пещерах Капо-Качча обнаружены новые виды животных — La Nuova Sardegna
Рынок сырья в 2025 году показал взрывной рост серебра и платины
Cтабильный брак положительно влияет на самочувствие после 60 лет
Иван Ургант зачитал письма больных детей, думающих о смерти
Землетрясение на Тайване вызвало опасения за мировые поставки чипов — Reuters
Грязные оконные рамы ускоряют износ окон и уплотнителей — рекомендации idealista

Алкоголь, салаты и лишние килограммы: как избежать ловушек застолья и не распрощаться с формой

Диетолог посоветовала вернуться к сбалансированному питанию после праздников
Спорт

Новогодние праздники — это время радости, веселья и, конечно же, вкусной еды. Однако важно помнить, что злоупотребление калориями и неправильное питание могут привести к неприятным последствиям для здоровья. Диетолог Марьяна Джутова поделилась своими рекомендациями о том, как правильно питаться в период каникул.

Девушка измеряет талию измерительной лентой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка измеряет талию измерительной лентой

Важные принципы питания в новогодние праздники

На праздничных застольях вполне допустимы отклонения от привычного рациона. Это время, когда можно себе немного расслабиться, но важно соблюдать меры. Диетолог советует ограничить потребление продуктов, содержащих трансжиры, сахар и скрытую соль, таких как фастфуд, магазинные полуфабрикаты и жирные майонезные салаты. Все эти продукты могут спровоцировать проблемы с пищеварением, такие как диспепсия или метеоризм.

После праздников важно вернуться к сбалансированному питанию, которое включает больше овощей, белка и клетчатки. Это помогает снизить метаболическую нагрузку. Для предотвращения переедания можно использовать технику "маленькой тарелки", тщательно пережевывать пищу и делать паузы между приемами пищи. Также полезно гулять после обильных трапез, пить травяные чаи или воду. В таких случаях могут помочь ферментные препараты, но только по рекомендации врача.

Разгрузочные дни: полезно или нет

Разгрузочные дни могут быть полезными, если они проводятся правильно. Это могут быть дни на основе кисломолочных продуктов, овощей или белка. Однако полный отказ от пищи может привести к нежелательным последствиям, особенно у людей с хроническими заболеваниями ЖКТ. Поэтому важно подходить к таким дням осознанно и по согласованию с врачом.

Период каникул — отличное время для того, чтобы восстановить привычки и очистить организм, однако важно не переусердствовать.

Оптимальный режим питания

Сохраняйте регулярный режим питания даже во время праздников. Рекомендуется придерживаться графика: три основных приема пищи с двумя легкими перекусами. Это особенно важно при позднем пробуждении, чтобы уровень глюкозы в организме оставался стабильным и не приводил к компенсаторному перееданию. Ужин следует планировать не позднее, чем за три часа до сна, при этом не употреблять тяжелую пищу.

Советы по питанию на праздниках

  1. Ограничьте употребление алкоголя. Алкоголь является частой причиной переедания и возникновения неприятных симптомов на следующий день. Выбирайте напитки с минимальным содержанием сахара и следите за количеством выпитого.
  2. Включайте больше овощей. Включение в рацион овощей и зелени поможет поддерживать здоровье и не перегружать организм.
  3. Пейте много воды. Важно пить достаточное количество жидкости, чтобы избежать обезвоживания и поддерживать нормальную работу пищеварительной системы.

Не забывайте, что соблюдение этих рекомендаций поможет вам не только пройти через новогодние праздники без последствий для здоровья, но и поддерживать хорошее самочувствие и форму.

Для поддержания хорошего пищеварения также важно выбирать продукты, которые не перегружают организм. Например, можно обратить внимание на правильные сочетания продуктов, такие как сочетание оливкового масла с картофелем, который помогает снижать эффект алкоголя и предотвращает перегрузку печени .

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Садоводство, цветоводство
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Жир на ручках плиты можно удалить без химии с помощью соды — Primainspirace
Недвижимость
Жир на ручках плиты можно удалить без химии с помощью соды — Primainspirace
Волгоградский 5/95 завязывает плоды при экстремальной жаре
Садоводство, цветоводство
Волгоградский 5/95 завязывает плоды при экстремальной жаре
Популярное
Стиль разворачивается на 180°: новые брюки вытесняют деним и смотрятся идеально с любой обувью

Шерстяные брюки стремительно вытесняют джинсы, предлагая элегантность и комфорт. В чём их неожиданное преимущество и почему стиль меняется именно сейчас?

Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Мясистые томаты ведрами: холодоустойчивый сорт даёт урожай, когда другие только выживают
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Сообщения о бигфуте и Несси фиксировались в 2025 году — Unexplained Mysteries Вероника Эйнуллаева Новые данные изменили в 2025 году представления о Вселенной Игорь Буккер Израиль признал независимость Сомалиленда, пользуясь покровительством США Любовь Степушова
Жёсткие слова в адрес Долиной не остались в прошлом: певице Славе уже намекают на последствия
Машины воруют за минуту, но водители нашли ответ: странные трюки, которые сбивают воров с толку
Под рисовыми полями Вьетнама нашли слоёный пирог истории: артефакты будто собирались тысячелетиями
Под рисовыми полями Вьетнама нашли слоёный пирог истории: артефакты будто собирались тысячелетиями
Последние материалы
Красная сумка стала главным акцентом зимних образов
Губка на батарее работает как пассивный увлажнитель воздуха в помещении
Безалкогольный глинтвейн и пунш заменяют спиртное на столе — врач Закатова
Сложенные зеркала на узких улицах повышают риск контакта с кузовом — Carandmotor
В подводных пещерах Капо-Качча обнаружены новые виды животных — La Nuova Sardegna
Рынок сырья в 2025 году показал взрывной рост серебра и платины
Cтабильный брак положительно влияет на самочувствие после 60 лет
Рябина укрепляет почву и повышает её плодородие
Салат "Август" с грибами, картошкой и ветчиной готовят слоями
Иван Ургант зачитал письма больных детей, думающих о смерти
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.