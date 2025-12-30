Алкоголь, салаты и лишние килограммы: как избежать ловушек застолья и не распрощаться с формой

Диетолог посоветовала вернуться к сбалансированному питанию после праздников

Новогодние праздники — это время радости, веселья и, конечно же, вкусной еды. Однако важно помнить, что злоупотребление калориями и неправильное питание могут привести к неприятным последствиям для здоровья. Диетолог Марьяна Джутова поделилась своими рекомендациями о том, как правильно питаться в период каникул.

Важные принципы питания в новогодние праздники

На праздничных застольях вполне допустимы отклонения от привычного рациона. Это время, когда можно себе немного расслабиться, но важно соблюдать меры. Диетолог советует ограничить потребление продуктов, содержащих трансжиры, сахар и скрытую соль, таких как фастфуд, магазинные полуфабрикаты и жирные майонезные салаты. Все эти продукты могут спровоцировать проблемы с пищеварением, такие как диспепсия или метеоризм.

После праздников важно вернуться к сбалансированному питанию, которое включает больше овощей, белка и клетчатки. Это помогает снизить метаболическую нагрузку. Для предотвращения переедания можно использовать технику "маленькой тарелки", тщательно пережевывать пищу и делать паузы между приемами пищи. Также полезно гулять после обильных трапез, пить травяные чаи или воду. В таких случаях могут помочь ферментные препараты, но только по рекомендации врача.

Разгрузочные дни: полезно или нет

Разгрузочные дни могут быть полезными, если они проводятся правильно. Это могут быть дни на основе кисломолочных продуктов, овощей или белка. Однако полный отказ от пищи может привести к нежелательным последствиям, особенно у людей с хроническими заболеваниями ЖКТ. Поэтому важно подходить к таким дням осознанно и по согласованию с врачом.

Период каникул — отличное время для того, чтобы восстановить привычки и очистить организм, однако важно не переусердствовать.

Оптимальный режим питания

Сохраняйте регулярный режим питания даже во время праздников. Рекомендуется придерживаться графика: три основных приема пищи с двумя легкими перекусами. Это особенно важно при позднем пробуждении, чтобы уровень глюкозы в организме оставался стабильным и не приводил к компенсаторному перееданию. Ужин следует планировать не позднее, чем за три часа до сна, при этом не употреблять тяжелую пищу.

Советы по питанию на праздниках

Ограничьте употребление алкоголя. Алкоголь является частой причиной переедания и возникновения неприятных симптомов на следующий день. Выбирайте напитки с минимальным содержанием сахара и следите за количеством выпитого. Включайте больше овощей. Включение в рацион овощей и зелени поможет поддерживать здоровье и не перегружать организм. Пейте много воды. Важно пить достаточное количество жидкости, чтобы избежать обезвоживания и поддерживать нормальную работу пищеварительной системы.

Не забывайте, что соблюдение этих рекомендаций поможет вам не только пройти через новогодние праздники без последствий для здоровья, но и поддерживать хорошее самочувствие и форму.

Для поддержания хорошего пищеварения также важно выбирать продукты, которые не перегружают организм. Например, можно обратить внимание на правильные сочетания продуктов, такие как сочетание оливкового масла с картофелем, который помогает снижать эффект алкоголя и предотвращает перегрузку печени .