Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Водители в Европе используют фольгу и металл для защиты ключей от угона — Carandmotor
Посев томатов на рассаду в 2026 году проводят за 60–80 дней до высадки
Китай и Россия переходят к широкой кооперации в высокотехнологичных сферах
Детектор ошибок может объяснить тревожные симптомы без причины — Дидур
Челюсти Данклеостеуса имели сложную систему мышц и суставов — Earth
Выгорание стало словом года из-за роста перегрузок — Керре психолог
Длительное прокручивание стартера зимой может привести к заливанию свечей — Actualn
Линия C в метро Рима становится беспилотной — Mеtro
Заявление в полицию фиксирует правовой статус находки животного — юристы

Форма тает быстрее оливье: как пережить новогодние каникулы без отката и вины

Качественный сон в праздники улучшает контроль аппетита — врачи
Спорт

Новогодние каникулы ассоциируются с уютом, фильмами и обильными застольями, из-за которых легко выпасть из привычного ритма. В это время питание становится хаотичным, а тренировки откладываются "до понедельника". Между тем сохранить форму и хорошее самочувствие можно без жёстких ограничений и чувства вины. Об этом сообщает Дзен.

Девушка измеряет талию измерительной лентой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка измеряет талию измерительной лентой

Почему праздники сбивают режим

Зимой мы двигаемся меньше, едим плотнее и чаще позволяем себе лишнее. Домашний формат отдыха, калорийные блюда и алкоголь быстро накапливают усталость и ощущение тяжести. Если не контролировать ситуацию, после праздников возвращение к спорту и правильному питанию даётся значительно сложнее.

Движение вместо дивана

Полный отказ от активности — не лучший сценарий. Даже лёгкое движение помогает поддерживать тонус, ускоряет обмен веществ и улучшает настроение. Подойдут прогулки на свежем воздухе, катание на коньках, лыжи или плавание в бассейне. Тем, кто не готов к интенсивным нагрузкам, стоит обратить внимание на йогу, растяжку и "медленный" фитнес.

Регулярная физическая активность в праздники работает как мягкая поддержка формы, а не как изнуряющая тренировка.

Отдых как часть здорового образа жизни

Новогодние каникулы — редкая возможность восстановить нервную систему. Качественный сон, пауза от рабочих задач и снижение стресса напрямую влияют на аппетит и самоконтроль. Когда организм отдохнувший, он легче справляется с перееданием и тягой к сладкому.

Планирование — ключ к балансу

Заранее продуманный режим питания и активности снижает риск спонтанных решений. Если запланировать прогулки, совместные тренировки или визиты в фитнес-клуб, вероятность "пролежать" все праздники заметно уменьшается. То же касается стола: осознанный подход к меню помогает избежать перегруза.

Осознанный выбор напитков

Праздничные напитки часто содержат больше калорий, чем кажется. Газировка, сладкие коктейли и крепкий алкоголь быстро увеличивают энергетическую нагрузку. Более разумный вариант — сухие вина, домашние лимонады с минимальным количеством сахара и обычная вода между бокалами.

Контроль порций без запретов

Важно не только то, что вы едите, но и сколько. Полноценный завтрак и обед снижают риск вечернего переедания. За праздничным столом не обязательно пробовать всё подряд — лучше выбрать несколько блюд и есть их небольшими порциями, делая паузы для оценки сытости.

Чем заменить тяжёлые блюда

Небольшие корректировки делают праздничный стол заметно легче. Домашний или натуральный майонез вместо магазинного, запечённое мясо вместо жареного, овощи на пару вместо тяжёлых гарниров — такие замены не лишают вкуса, но снижают нагрузку на организм.

Сравнение: традиционный и сбалансированный новогодний стол

Классический праздничный стол насыщен жирными соусами, сладкими напитками и жареными блюдами. Более сбалансированный вариант включает запечённое мясо, свежие овощи, лёгкие десерты и умеренное количество алкоголя. Разница ощущается уже на следующий день — в уровне энергии и самочувствии.

Советы шаг за шагом для новогодних каникул

  1. Планируйте питание и активность заранее.

  2. Добавляйте ежедневное движение — прогулки, плавание, фитнес.

  3. Следите за качеством сна и отдыха.

  4. Выбирайте напитки с меньшей калорийностью.

  5. Делайте паузы за столом и прислушивайтесь к ощущениям.

Популярные вопросы о питании и спорте в праздники

Нужно ли тренироваться каждый день

Нет, достаточно умеренной активности 3-4 раза в неделю и ежедневных прогулок.

Можно ли позволить себе праздничные блюда

Да, если соблюдать меру и балансировать рацион в течение дня.

Как быстрее вернуться в форму после праздников

Если режим поддерживался, возвращение к тренировкам проходит значительно легче.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Наука и техника
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Широкий устойчивый каблук оптимален для женщин после 50 лет — Marianne
Красота и стиль
Широкий устойчивый каблук оптимален для женщин после 50 лет — Marianne
На Титане выявили смешение полярных и неполярных молекул — PNAS
Наука и техника
На Титане выявили смешение полярных и неполярных молекул — PNAS
Популярное
Необычайно ранний перец: три сорта выдают крупные плоды тогда, когда другие только всходят

Ранние гибриды перца могут поспеть одновременно с клубникой и дать щедрый урожай на грядке. Какие сорта справляются с этой задачей удивительно рано?

Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Широкий устойчивый каблук оптимален для женщин после 50 лет — Marianne
Сапоги, что меняют возраст лучше визажиста: после 40 молодят, после 50 стройнят, после 60 — роскошь
Москва прощается с эпохой: где и когда проводят в последний путь актрису Веру Алентову
Джип на затонувшем авианосце: находка, которая нарушает логику войны и вызывает новые вопросы
Освобождение Гуляйполя лишает украинских националистов части культурного кода Любовь Степушова Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев
Морской гигант, который способен проглотить даже акулу: исчезающий властелин тропических рифов
Эфир на фоне прощания: как Меньшова объяснила выход программы после смерти Алентовой
Жизнь россиян перевернётся: 10 главных изменений с 2026 года
Жизнь россиян перевернётся: 10 главных изменений с 2026 года
Последние материалы
Для салата "Легкость" с куриным филе и брынзой смешивают оливковое масло и горчицу
Качественный сон в праздники улучшает контроль аппетита — врачи
Выпадение усов у кошки может указывать на болезнь
Водители в Европе используют фольгу и металл для защиты ключей от угона — Carandmotor
Посев томатов на рассаду в 2026 году проводят за 60–80 дней до высадки
Дорожка из досок труб не требует заливки фундамента
Вероятность принести клеща с новогодней ёлкой признана минимальной — ученый Рар
Китай и Россия переходят к широкой кооперации в высокотехнологичных сферах
Детектор ошибок может объяснить тревожные симптомы без причины — Дидур
Крем-карамель запекают при температуре 175 градусов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.