Выходные не спасают, сон не восстанавливает: состояние, которое маскируется под усталость

Выгорание стало словом года из-за роста перегрузок — Керре психолог

Слово "выгорание" всё чаще звучит в разговорах о здоровье и образе жизни. Его используют так активно, что оно заняло второе место в голосовании за слово года по версии "Грамота.ру". Но за популярным термином скрывается реальная проблема, которую важно уметь отличать от обычной усталости или депрессии. Об этом сообщает ironman.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Фитнес выгорание

Почему выгорание стало словом года

По словам Натальи Керре, рост числа людей с симптомами выгорания — не дань моде, а отражение реальности. Современная жизнь стала информационно плотной: нагрузка растёт, а качество отдыха снижается. Человек всё чаще работает "на износ", не оставляя себе времени на восстановление.

"Мы всё больше работаем, всё меньше отдыхаем, а качество отдыха становится хуже. Естественно, люди начинают выгорать", — отмечает психолог Наталья Керре.

К концу года ситуация обостряется: подведение итогов, дедлайны, ожидание "обязательной радости" перед праздниками усиливают эмоциональное напряжение.

Где проходит граница между усталостью и выгоранием

Ключевое отличие усталости от выгорания — скорость восстановления. Если после короткого отдыха вы снова чувствуете себя бодрым, речь идёт об обычной усталости. При выгорании даже выходные, сон или спокойный вечер не возвращают ресурс.

Первый тревожный маркер — снижение качества жизни в разных сферах. Человек начинает чаще ошибаться, срываться на близких, хуже справляться с работой и бытовыми задачами. Период восстановления заметно удлиняется, а ощущение опустошённости сохраняется.

Выгорание и депрессия: принципиальная разница

Выгорание и депрессия часто путают, но с точки зрения психологии это разные состояния. При выгорании человек, как правило, ещё способен восстановиться самостоятельно — за счёт отдыха, снижения нагрузки и изменения образа жизни.

"При клинической депрессии без медикаментозной поддержки справиться уже не получится. При выгорании вы пока можете помочь себе сами", — подчёркивает Наталья Керре.

Если состояние не корректировать, выгорание может стать первой ступенью к более серьёзным ментальным нарушениям.

Как тело сигнализирует о выгорании

Выгорание редко ограничивается эмоциями. Оно быстро затрагивает физиологию. Один из первых признаков — нарушения сна. Человек либо плохо засыпает и часто просыпается, либо спит по 10-12 часов и всё равно чувствует себя разбитым.

Постепенно подключаются мышечное напряжение, снижение энергии, проблемы с концентрацией. Организм словно перестаёт "перезагружаться", даже если формально отдых присутствует.

Почему выгорают не только на работе

Профессиональная сфера — лишь один из возможных источников. Выгореть можно в семье, в родительстве, в учёбе и даже в быту. Любая длительная перегрузка без восстановления приводит к истощению.

Особенно опасна ситуация, когда человек постоянно откладывает заботу о себе "на потом". Этот момент часто так и не наступает, а накопленный стресс продолжает разрушать ресурс.

Роль спорта и движения в профилактике

Физическая активность — один из самых доступных инструментов профилактики выгорания. Причём речь идёт не о жёстких тренировках, а о регулярном движении: ходьбе, лёгком фитнесе, растяжке.

Работа через тело помогает снизить тревожность, улучшить сон и восстановить баланс нервной системы. Даже обычная прогулка в спокойном темпе способна дать больший эффект, чем попытки "перетерпеть" усталость.

Сравнение состояний: усталость, выгорание, депрессия

Усталость проходит после краткого отдыха и не разрушает качество жизни. Выгорание требует более длительного восстановления и пересмотра привычек. Депрессия — это клиническое состояние, при котором без профессиональной помощи обойтись нельзя. Главное различие — глубина и продолжительность симптомов.

Советы по профилактике выгорания шаг за шагом

Регулярно оценивайте уровень усталости и восстановления. Вписывайте отдых в расписание так же, как работу или тренировки. Снижайте перегрузку — информационную, физическую и эмоциональную. Используйте умеренную физическую активность как способ разгрузки. Не откладывайте заботу о себе "до лучших времён".

Популярные вопросы о выгорании

Можно ли справиться с выгоранием самостоятельно

Да, на ранних стадиях — при условии изменения образа жизни и нагрузки.

Всегда ли выгорание связано с работой

Нет, оно может возникать в любой сфере, где есть длительное напряжение.

Помогает ли спорт при выгорании

Да, регулярное движение снижает тревожность и поддерживает восстановление нервной системы.