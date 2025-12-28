Спорт окончательно сошёл с ума: эти рекорды выглядят как сцены из кино

Скейтбордист Сандро Диас разогнался до 103,8 км/ч на рампе — Книга рекордов Гиннесса

В 2025 году спортивный раздел Книги рекордов Гиннесса пополнился достижениями, которые балансируют между невероятной физической формой и откровенной эксцентрикой. Новые рекорды доказывают: спорт — это не только сила и выносливость, но и креатив, юмор и смелость выйти за рамки привычных дисциплин. Некоторые из них вдохновляют, другие заставляют улыбнуться, а третьи — искренне удивляют. Об этом сообщает Т-Ж.

Фото: Reuters by Diego Vara, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сандро Диас съезжает с рампы высотой в 22 этажа

Экстремальная скорость, высота и выносливость

Одним из самых зрелищных достижений года стал спуск на скейтборде с высоты 70 метров. Бразильский райдер Сандро Диас после девяти месяцев подготовки преодолел рампу, установленную на боку здания, и в процессе разогнался до 103,8 км/ч, установив сразу два рекорда — по высоте и скорости.

Не менее впечатляющим оказался рекорд по подтягиваниям за 24 часа. Американец Труэтт Хейнс выполнил 10 001 повторение, существенно улучшив собственный результат прошлых лет. Подготовка включала экстремальные тренировочные объёмы и строгий контроль восстановления, а последствия для организма ощущались ещё несколько недель.

Возраст — не ограничение для силы

Отдельного внимания заслуживают возрастные рекорды. Американка Сара Блэкман в возрасте 82 лет и 229 дней удерживала планку более пяти минут, значительно превысив минимальные требования. В мужской категории отличился 78-летний новозеландец Мэйнард Уилльямс, простояв в планке около получаса. Эти результаты стали напоминанием о том, что регулярная физическая активность и фитнес доступны в любом возрасте.

Сила и координация в необычных форматах

В 2025 году появились и рекорды, где классические упражнения сочетались с неожиданными условиями. Британец Джошуа Иялла выполнил 333 удара с полной амплитудой за минуту, удерживая в руке гантель. В тот же день он установил ещё несколько смежных рекордов, сделав ставку на скорость, выносливость и точную технику.

Американец Рейджер Маффи объединил подтягивания с вращением обруча и выполнил 23 повторения подряд. Позже он расширил коллекцию достижений, добавив планку и отжимания — также с обручем, что потребовало не только силы, но и отличной координации.

Абсурд как часть спорта

Некоторые рекорды 2025 года выглядят почти как перформанс. Дуэт из Дубая — Аммар Ахмед Алькудайри и Абдулла Саид Альхаттави — выполнил 23 касания мяча подошвами ног за 30 секунд, находясь на движущемся квадроцикле. Один участник управлял техникой, другой выполнял элемент стоя на голове.

Испанец Алехандро Солер Тари пошёл ещё дальше и отжимался на четырёх стеклянных бутылках с рюкзаком весом 27 кг, выполнив 25 повторений за минуту. А британец Джейсон Бербери завершил марафон, надев на себя 52 пары трусов, пополнив коллекцию "костюмных" рекордов беговых стартов.

Массовость и необычная скорость

ФИФА отметилась рекордом по количеству национальностей в одном футбольном матче: на поле вышли игроки из 68 стран. Матч длился почти три часа и стал символом глобальности футбола.

В индивидуальных дисциплинах выделился Кристиан Роберто Лопес Родригес, пробежавший 100 метров спиной вперёд на каблуках за 16,55 секунды. Этот рекорд дополнил серию его забегов в самой неожиданной обуви.

Сравнение: классические и эксцентричные рекорды

Классические рекорды демонстрируют пределы силы, выносливости и скорости. Эксцентричные — добавляют элементы шоу, баланса и нестандартных условий. Оба формата одинаково требуют физической подготовки, но по-разному воздействуют на зрителя и популяризацию спорта.

Советы тем, кто вдохновился рекордами

Оценивайте риски и уровень подготовки. Начинайте с базовых упражнений и фитнеса. Не повторяйте экстремальные форматы без тренера. Работайте над координацией и выносливостью. Помните, что безопасность важнее рекордов.

Популярные вопросы о спортивных рекордах

Можно ли повторить рекорд без профессиональной подготовки

Большинство достижений требуют длительной и специализированной подготовки.

Зачем фиксируют абсурдные рекорды

Они привлекают внимание, делают спорт массовым и мотивируют людей двигаться.

Какие рекорды считаются самыми сложными

Чаще всего — на выносливость и длительную нагрузку, особенно суточные форматы.