Спорт окончательно сошёл с ума: эти рекорды выглядят как сцены из кино

В 2025 году спортивный раздел Книги рекордов Гиннесса пополнился достижениями, которые балансируют между невероятной физической формой и откровенной эксцентрикой. Новые рекорды доказывают: спорт — это не только сила и выносливость, но и креатив, юмор и смелость выйти за рамки привычных дисциплин. Некоторые из них вдохновляют, другие заставляют улыбнуться, а третьи — искренне удивляют. Об этом сообщает Т-Ж.
Одним из самых зрелищных достижений года стал спуск на скейтборде с высоты 70 метров. Бразильский райдер Сандро Диас после девяти месяцев подготовки преодолел рампу, установленную на боку здания, и в процессе разогнался до 103,8 км/ч, установив сразу два рекорда — по высоте и скорости.
Не менее впечатляющим оказался рекорд по подтягиваниям за 24 часа. Американец Труэтт Хейнс выполнил 10 001 повторение, существенно улучшив собственный результат прошлых лет. Подготовка включала экстремальные тренировочные объёмы и строгий контроль восстановления, а последствия для организма ощущались ещё несколько недель.
Отдельного внимания заслуживают возрастные рекорды. Американка Сара Блэкман в возрасте 82 лет и 229 дней удерживала планку более пяти минут, значительно превысив минимальные требования. В мужской категории отличился 78-летний новозеландец Мэйнард Уилльямс, простояв в планке около получаса. Эти результаты стали напоминанием о том, что регулярная физическая активность и фитнес доступны в любом возрасте.
В 2025 году появились и рекорды, где классические упражнения сочетались с неожиданными условиями. Британец Джошуа Иялла выполнил 333 удара с полной амплитудой за минуту, удерживая в руке гантель. В тот же день он установил ещё несколько смежных рекордов, сделав ставку на скорость, выносливость и точную технику.
Американец Рейджер Маффи объединил подтягивания с вращением обруча и выполнил 23 повторения подряд. Позже он расширил коллекцию достижений, добавив планку и отжимания — также с обручем, что потребовало не только силы, но и отличной координации.
Некоторые рекорды 2025 года выглядят почти как перформанс. Дуэт из Дубая — Аммар Ахмед Алькудайри и Абдулла Саид Альхаттави — выполнил 23 касания мяча подошвами ног за 30 секунд, находясь на движущемся квадроцикле. Один участник управлял техникой, другой выполнял элемент стоя на голове.
Испанец Алехандро Солер Тари пошёл ещё дальше и отжимался на четырёх стеклянных бутылках с рюкзаком весом 27 кг, выполнив 25 повторений за минуту. А британец Джейсон Бербери завершил марафон, надев на себя 52 пары трусов, пополнив коллекцию "костюмных" рекордов беговых стартов.
ФИФА отметилась рекордом по количеству национальностей в одном футбольном матче: на поле вышли игроки из 68 стран. Матч длился почти три часа и стал символом глобальности футбола.
В индивидуальных дисциплинах выделился Кристиан Роберто Лопес Родригес, пробежавший 100 метров спиной вперёд на каблуках за 16,55 секунды. Этот рекорд дополнил серию его забегов в самой неожиданной обуви.
Классические рекорды демонстрируют пределы силы, выносливости и скорости. Эксцентричные — добавляют элементы шоу, баланса и нестандартных условий. Оба формата одинаково требуют физической подготовки, но по-разному воздействуют на зрителя и популяризацию спорта.
Оценивайте риски и уровень подготовки.
Начинайте с базовых упражнений и фитнеса.
Не повторяйте экстремальные форматы без тренера.
Работайте над координацией и выносливостью.
Помните, что безопасность важнее рекордов.
Большинство достижений требуют длительной и специализированной подготовки.
Они привлекают внимание, делают спорт массовым и мотивируют людей двигаться.
Чаще всего — на выносливость и длительную нагрузку, особенно суточные форматы.
