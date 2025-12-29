Праздники прошли, а припухлость осталась: простой сбой в организме выдает себя утром в зеркале

Физическая активность и дыхание снижают отёки после застолий — врач Поповичева

После праздничных застолий многие замечают неприятные изменения во внешности: лицо выглядит припухшим, под глазами появляются тёмные круги, а кожа теряет свежесть. Эти симптомы часто связывают с перееданием и алкоголем, но на самом деле причины глубже и связаны с работой лимфатической системы. Как помочь организму справиться с нагрузкой и уменьшить риск отёков, рассказала врач антивозрастной и превентивной медицины, эксперт Coral Club Лилия Поповичева.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Новогоднее застолье

Почему после праздников появляются отёки

По словам специалиста, основной механизм образования отёков — это застой лимфы и жидкости в тканях. Во время новогодних каникул образ жизни у многих меняется: люди больше сидят за столом, ложатся спать позже обычного и двигаются заметно меньше. К этому добавляется обилие солёной пищи и алкоголя, которые задерживают воду в организме.

В результате нарушается нормальный отток лимфы, что отражается не только на самочувствии, но и на внешности. Помимо отёков, могут становиться заметнее морщины, усиливаться тени под глазами, а цвет кожи приобретать сероватый или желтоватый оттенок. Всё это — признаки того, что жидкость застаивается и ткани не получают полноценного обновления.

Движение как самый простой способ профилактики

Самым доступным и эффективным способом избежать отёков Лилия Поповичева называет физическую активность. Даже умеренное движение способно запустить так называемый мышечный насос — механизм, при котором сокращения мышц помогают продвигать лимфу по сосудам.

"Ходьба, плавание, танцы, йога, лёгкая зарядка активируют мышечный насос, который буквально проталкивает лимфу по сосудам. Даже короткие прогулки в течение дня дают заметный эффект", — подчёркивает врач антивозрастной и превентивной медицины Лилия Поповичева.

Важно, что речь не идёт о тяжёлых тренировках. Регулярная активность в комфортном режиме уже помогает снизить нагрузку на лимфатическую систему и уменьшить риск задержки жидкости.

Роль дыхания и смены поз

Не менее значимым фактором специалистка считает дыхание. Глубокие, спокойные вдохи с активным участием диафрагмы создают перепады давления в грудной и брюшной полостях. Эти колебания мягко стимулируют движение лимфы и улучшают общее кровообращение.

Дополнительно врач советует избегать длительного пребывания в одной позе. Частая смена положения тела в течение дня помогает предотвратить застойные явления, особенно если приходится много сидеть за столом или перед экраном. Даже простая разминка каждые 30-60 минут может сыграть заметную роль.

Массаж и водные процедуры

В числе эффективных мер Поповичева также называет мягкий лимфодренажный массаж. Он может выполняться как вручную, так и с помощью специальных техник самомассажа. Главное условие — отсутствие резких и болезненных движений, так как лимфатическая система реагирует лучше на деликатное воздействие.

Ещё один полезный инструмент — контрастный душ. Чередование тёплой и прохладной воды способствует сужению и расширению сосудов, улучшая циркуляцию крови и лимфы. Такие процедуры помогают жидкости не застаиваться в тканях и быстрее выводиться из организма.

Питание как дополнительный фактор

Хотя в данном случае основной упор делается на движение и режим дня, питание также играет важную роль. Ранее врач-физиотерапевт Галина Энгельгардт обращала внимание на то, что для профилактики отёков стоит сократить количество полуфабрикатов, консервов, колбасных изделий и готовых завтраков. Эти продукты, как правило, содержат большое количество соли и скрытых добавок, способствующих задержке жидкости.

В сочетании с достаточным потреблением воды, умеренной физической активностью и нормализацией режима сна такие меры помогают организму быстрее восстановиться после праздничных нагрузок.

Сравнение подходов к борьбе с отёками

Если сравнивать разные способы профилактики, можно выделить несколько направлений. Пассивные методы, такие как отказ от солёной пищи или ограничение алкоголя, работают медленно и требуют дисциплины. Активные подходы — движение, дыхательные практики, массаж — дают более быстрый визуальный эффект и одновременно улучшают общее самочувствие.

При этом наилучший результат достигается при сочетании этих методов. Регулярная физическая активность поддерживает лимфатическую систему, а корректировка рациона снижает вероятность повторного появления отёков.

Советы для снижения отёков

Начинайте день с лёгкой зарядки или короткой прогулки. Делайте перерывы на движение, если долго сидите. Следите за дыханием, практикуя глубокие диафрагмальные вдохи. Используйте мягкий лимфодренажный массаж. Принимайте контрастный душ при отсутствии противопоказаний. Старайтесь ограничивать солёную и тяжёлую пищу. Поддерживайте питьевой режим в течение дня.

Популярные вопросы об отёках после застолий

Почему отёки чаще появляются на лице?

Лицо имеет развитую сеть лимфатических сосудов и чувствительно к задержке жидкости, особенно при нарушении сна и питания.

Помогает ли кофе избавиться от отёков?

Кофе обладает лёгким мочегонным эффектом, но при обезвоживании может усугубить ситуацию, поэтому важно соблюдать баланс.

Через сколько времени проходят отёки?

При нормализации режима и активности лёгкие отёки могут уменьшиться уже через 1-2 дня.