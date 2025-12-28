Мышцы превращаются в панцирь: что происходит со спиной в морозы и почему возникает боль

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зимой мышцы спины работают в режиме обогрева и остаются напряжёнными — Гурин
Зимой боли в спине беспокоят людей заметно чаще, даже если раньше подобных проблем не возникало. Причина кроется не только в холоде, но и в том, как организм реагирует на него. В этот период мышцы работают в особом режиме, что может приводить к хроническому напряжению и болевым ощущениям. Об этом сообщает ironman со ссылкой на экспертов.

Мужчина с болью в спине
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Мужчина с болью в спине

Почему зимой спина начинает болеть чаще

В холодное время года скелетные мышцы спины выполняют не только двигательную функцию. Именно они являются одним из главных источников тепла в организме, обеспечивая до 40% всей теплопродукции тела. Когда температура окружающей среды снижается, мозг запускает защитный механизм и даёт сигнал удерживать тепло.

В результате мышцы спины постоянно находятся в напряжении. Они не совершают активных движений, но работают за счёт микросокращений и остаются в состоянии хронического тонуса. Такое напряжение постепенно приводит к дискомфорту, скованности и боли.

"Они превращаются в "панцирь”, пытаясь согреть нас изнутри, но этот "мышечный корсет” вызывает боль", — отметил доцент Пироговского университета Ярослав Гурин.

Чем опасен постоянный мышечный тонус

Когда мышцы долго остаются напряжёнными, ухудшается кровообращение и питание тканей. В спине появляется ощущение тяжести, тянущая боль, а подвижность позвоночника снижается. Особенно уязвимыми становятся поясница и шейно-грудной отдел.

Если игнорировать первые сигналы, напряжение может перейти в стойкий спазм. В таком состоянии риск обострения хронических заболеваний позвоночника и мышц заметно возрастает.

Как снизить риск болей в спине зимой

Профилактика в холодный сезон не требует сложных мер, но должна быть регулярной. Важно уменьшить теплопотери и не допускать застоя в мышцах.

Тёплая одежда играет ключевую роль. Длинные куртки, прикрывающие поясницу, термобельё или широкий утепляющий пояс помогают сохранить тепло и снизить нагрузку на мышцы. При первых ощущениях скованности полезен тёплый душ — достаточно направить струю воды на спину на 5-7 минут.

Движение как защита от боли

Даже в домашних условиях важно поддерживать умеренную физическую активность. Простая гимнастика улучшает кровообращение и помогает мышцам расслабиться.

"Даже дома делайте простую гимнастику: наклоны головы к плечам, медленные вращения плечами, "кошка” (прогибы в позвоночнике на четвереньках). Это разгоняет кровь и снимает застойный спазм", — подчеркнул Ярослав Гурин.

Также в зимний период стоит уделять внимание технике движения на улице. Ходить по снегу и льду лучше плавно, избегая резких шагов и скольжения. Подъём тяжёлых сумок резкими движениями увеличивает риск травм и обострений.

Сравнение: зима и тёплый сезон для спины

В тёплое время года мышцы чаще расслаблены, а движения более естественны. Зимой же холод провоцирует постоянное напряжение, снижает подвижность и увеличивает нагрузку на позвоночник. Именно поэтому профилактика болей в спине в холодный сезон требует большего внимания.

Плюсы и минусы зимней нагрузки на спину

Холод сам по себе не вреден, но неправильная реакция на него может вызвать проблемы.

  • Плюсы: активизация защитных механизмов организма, повышение тонуса.
  • Минусы: хроническое напряжение мышц, ухудшение кровообращения, риск болей и спазмов.

Советы по защите спины зимой шаг за шагом

  1. Носите тёплую одежду, закрывающую поясницу.

  2. Используйте термобельё или утепляющий пояс.

  3. Делайте лёгкую гимнастику каждый день.

  4. При скованности принимайте тёплый душ.

  5. Двигайтесь по скользким поверхностям плавно.

  6. Избегайте резкого подъёма тяжестей.

  7. При острой боли сразу обращайтесь к врачу.

Популярные вопросы о болях в спине зимой

Почему боль усиливается именно в холод

Из-за постоянного мышечного напряжения и ухудшения кровообращения.

Можно ли греть спину при боли

Тёплый душ допустим при мышечном спазме, но при резкой или стреляющей боли нужна консультация врача.

Помогает ли гимнастика зимой

Да, регулярные упражнения снижают застой и уменьшают риск хронической боли.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
