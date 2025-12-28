От льда к микрофону: как Олимпийская чемпионка открыла для себя отдельный мир после завершения карьеры

Переход из большого спорта в журналистику — путь, который выбирают многие чемпионы. Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова не просто попробовала себя в роли комментатора, а нашла в этом своё новое призвание. В интервью пресс-службе Олимпийского комитета России она рассказала о погружении в "отдельный мир" телевизионных трансляций и поделилась планами на предстоящие Игры в Милане.

Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анна Щербакова

От спорта к микрофону: неожиданное призвание

Анна Щербакова признаётся, что во время активной карьеры фигуристки даже не задумывалась о работе у микрофона. Первые шаги в качестве ведущей на телепроектах тоже не предвещали такого глубокого погружения. Всё изменилось с первой попытки комментирования.

"И только когда я в первый раз оказалась на комментаторской позиции, поняла, что это вообще отдельный мир. И мне очень нравится в нем находиться, очень нравится в нем развиваться, двигаться дальше, становиться лучше", — поделилась спортсменка в интервью пресс-службе Олимпийского комитета России.

Щербакова отмечает, что эта профессия ей искренне близка. Она старается совершенствоваться и чувствует внутренний интерес, который мотивирует её двигаться вперёд и профессионально расти.

Планы на Олимпиаду-2026: зритель, а не комментатор

Одним из главных событий ближайшего будущего станут зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане. Поклонники надеялись услышать анализ чемпионки прямо во время трансляций, но её планы иные.

"Безусловно, мне было бы интересно там поработать. Но ввиду некоторых обстоятельств, думаю, в этом году на Олимпийских играх я комментировать не буду", — сказала Щербакова.

Вместо этого она планирует поехать в Италию с семьёй, чтобы увидеть соревнования с трибун. У неё уже был подобный опыт на домашних Играх в Сочи в 2014 году, и теперь она хочет снова прочувствовать уникальную атмосферу Олимпиады как зритель, получив новые эмоции.

Сравнение ролей: спортсмен, комментатор, зритель

Анна Щербакова обладает уникальным опытом восприятия соревнований с трёх разных позиций. Как спортсмен, она знает соревновательный процесс изнутри, понимает давление и тонкости подготовки. Как комментатор, она учится анализировать и доносить эти нюансы до зрителя, оставаясь при этом объективной. Теперь, как зритель, она сможет ощутить ту самую "атмосферу в зале", которую невозможно полностью передать через экран, и поддержать своих коллег — российских фигуристов.

Каких российских фигуристов ждать в Милане

В отсутствие российской сборной на Олимпиаде-2026 в командном турнире, в индивидуальных соревнованиях примут участие спортсмены, допущенные к участию в нейтральном статусе. Среди них — чемпион России Пётр Гуменник и чемпионка России Аделия Петросян. Их выступления, без сомнения, будут в центре внимания российских болельщиков, в том числе и Анны Щербаковой на трибунах.

Часто задаваемые вопросы

Почему Анна Щербакова не будет комментировать Олимпиаду-2026?

Точные причины спортсменка не уточнила, сославшись на "некоторые обстоятельства". Возможно, это связано с форматом допуска российских журналистов к работе на Играх или с её личными планами, где приоритетом стал семейный отдых и возможность увидеть соревнования как болельщица.

Продолжает ли Анна Щербакова спортивную карьеру?

Нет, Анна Щербакова завершила любительскую спортивную карьеру. Сейчас она сосредоточена на комментаторской деятельности, участии в шоу и других проектах, связанных с фигурным катанием.

Кого ещё из фигуристов можно будет увидеть на Играх в Милане?

Помимо Петра Гуменника и Аделии Петросян, в нейтральном статусе могут выступить и другие российские фигуристы, соответствующие критериям допуска Международного союза конькобежцев (ISU). Окончательный список будет сформирован ближе к началу Игр.