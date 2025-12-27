Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Лёд не прощает и не забывает: почему 15-летнюю прыгунью в Валиевой уже не вернуть, несмотря на идеальные тройные аксели

Валиева не сможет вернуться на прежний уровень — фигуристка Погорилая
Спорт

Возвращение в большой спорт после долгого и вынужденного простоя всегда напоминает попытку заново покорить одну и ту же гору, но в других условиях и с изменившимся составом экспедиции. Для фигуристки Камилы Валиевой, чья четырёхлетняя дисквалификация истекла 24 декабря 2025 года, этот путь начался с первого публичного выступления 26 декабря. О том, каким может быть её возвращение к соревнованиям, размышляет серебряный призёр чемпионата Европы и бронзовый призёр мира Анна Погорилая, которую цитирует "Матч ТВ".

Камила Валиева
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Камила Валиева

Факторы, формирующие новый старт

Опытная спортсменка, хорошо знающая специфику карьеры в фигурном катании, сразу указывает на совокупность перемен, с которыми столкнулась Валиева.

За четыре года, прошедшие с 25 декабря 2021 года — даты начала отстранения, — изменилось слишком многое, чтобы можно было говорить о простом "возобновлении" карьеры. Погорилая подчёркивает, что один из ключевых элементов — тренерский штаб — претерпел изменения, что всегда вносит коррективы в работу спортсмена. Добавляет сложностей и естественный для взросления физиологический фактор, когда тело 19-летней фигуристки отличается от тела 15-летней подростки.

"Как прежде не будет точно, много факторов поменялось. Тренерский штаб, время и так далее", — констатирует Анна Погорилая.

Эти слова отражают реалии элитного спорта, где даже кратковременный перерыв может стоить лидерских позиций. В случае же Валиевой речь идёт не просто о паузе, а о периоде, когда все её результаты, начиная с конца 2021 года, были аннулированы. Ей фактически предстоит строить спортивную биографию заново, в новой конкурентной среде и под пристальным вниманием общественности.

При этом Погорилая отмечает важный технический аспект.

"То, что Камила продолжает прекрасно прыгать, это точно", — отметила фигуристка.

Сохранение ключевого навыка — многооборотных прыжков — является фундаментальной основой для любого возможного возвращения. Без этого базиса разговор о конкуренции на топ-уровне был бы бессмысленным. Однако одного умения прыгать недостаточно.

Психологический барьер и возрастные реалии

Отдельным и, возможно, самым сложным вызовом становится психологическое давление. Спортсменке предстоит выступать с клеймом завершённой дисквалификации, в условиях неизбежных вопросов и скепсиса. Погорилая, говоря о физических нагрузках, косвенно затрагивает и эту тему.

"Но тяжело делать то, что ты делал в 15-16 лет и прыгать сейчас то же самое", — пояснила она.

Это "тяжело" может относиться не только к мышечной памяти и физической форме, но и к ментальной свежести, мотивации и способности выдерживать стресс, которые у подростка и взрослой спортсменки часто сильно различаются.

Возраст 19 лет в современном женском одиночном катании уже не считается юным. За прошедшие четыре года на льду появилась новая генерация фигуристок, выросла конкуренция, могли измениться сами правила и тенденции судейства. Валиевой нужно не просто восстановить былую технику, но и адаптировать её к текущим требованиям, возможно, переосмыслив свои конкурентные преимущества. Её программам и стилю катания также предстоит эволюционировать, чтобы соответствовать образу взрослой спортсменки.

Несмотря на все объективные сложности, Анна Погорилая выражает поддержку коллеге и надежду на её успешное возвращение.

"Я очень надеюсь, что мы еще полюбуемся Камилой, и желаю ей сил", — заключает она.

Эти слова можно расценивать как признание выдающегося таланта Валиевой, который, по мнению многих, не должен быть окончательно потерян для мира спорта, несмотря на все перипетии.

Возвращение в новом качестве

Таким образом, вопрос о возвращении на "прежний уровень" изначально может быть некорректным. Речь скорее идёт о том, сможет ли Камила Валиева, преодолев беспрецедентный комплекс препятствий — от спортивно-физиологических до репутационных, — сформировать новый, конкурентный уровень. Её первое выступление в конце декабря 2025 года стало лишь символическим первым шагом на этом долгом и тернистом пути, где каждая последующая тренировка и соревнование будут проверкой не только техники, но и силы характера.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
