Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Никита Пресняков заложил доставшуюся от Пугачёвой квартиру
Срок службы автомобильного аккумулятора составляет в среднем 3–5 лет — Carandmotor
Учёные зафиксировали циркуляцию морбилливируса у китов в Арктике — Earth
Дневной свет визуально расширяет пространство в интерьере — дизайнер Головлева
Пенне называют "городом кирпича" — iefimerida
Земля замедляется из-за приливов — ECOticias
Новогоднее застолье по минимуму для семьи из пяти человек составит около 6,5 тыс.
Кошка из Шотландии поймала 28 899 мышей за 24 года своей жизни
Зимой влажность воздуха в квартирах снижается до 20–30% из-за отопления

Энергия уходит не в мышцы: как сахар превращает спортивный напиток в пустышку

Более 2,5 г сахара в кофе убирают его пользу — нутрициологи
Спорт

Кофе всё чаще фигурирует в научных статьях как напиток с потенциальной пользой для здоровья. Однако в этих исследованиях нередко остаётся в тени один важный ингредиент — сахар. Именно он способен изменить эффект привычной чашки утреннего кофе. Об этом сообщает издание Ironman со ссылкой на данные научных исследований.

Спортивная девушка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Спортивная девушка

Почему вопрос сахара в кофе оказался принципиальным

О вреде сахара сегодня известно достаточно: его связывают с ожирением, нарушениями обмена веществ и повышенными сердечно-сосудистыми рисками. Несмотря на это, полностью отказаться от сладкого удаётся немногим. Кофе и чай остаются одними из ключевых источников добавленного сахара в рационе — уступая лишь сладким напиткам.

При этом люди пьют кофе по-разному: кто-то ограничивается одной чашкой эспрессо без добавок, а кто-то предпочитает большие порции с сахаром, молоком или сливками. Именно поэтому учёным было важно понять, где проходит граница, за которой сахар начинает "обнулять" пользу кофе.

Что показало крупное исследование The Journal of Nutrition

Американские исследователи использовали данные национального проекта NHANES за период с 1999 по 2018 год. В анализ вошли 46 222 взрослых старше 20 лет, которые вели подробные дневники питания. В течение последующих лет специалисты оценивали общую смертность, а также смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

Участников разделили по объёму потребляемого кофе: менее одной чашки в день, одна-две, две-три и более трёх чашек. Отдельно учитывалось количество сахара, добавляемого в стандартную чашку объёмом 240 мл. Ключевой границей стали 2,5 г сахара — это меньше половины чайной ложки.

Сколько сахара оказалось допустимым

Среднее количество сахара в кофе у американцев составило 3,24 г на чашку. Для сравнения: одна чайная ложка или кусочек сахара весят около 5,5 г, а привычные две-три ложки — уже 11-16,5 г. Получается, что даже средний показатель в США близок к верхней границе допустимого уровня.

Исследование показало: защитный эффект кофе сохранялся только в том случае, если напиток пили без сахара или с его минимальным добавлением — не более 2,5 г на чашку. При большем количестве сладости положительное влияние исчезало.

Как менялся риск смерти в зависимости от кофе

Статистика оказалась наглядной. По сравнению с теми, кто почти не пил кофе, риски снижались следующим образом:

  • менее одной чашки в день — снижение риска на 11 %;
  • одна-две чашки — на 16 %;
  • две-три чашки — на 17 %;
  • более трёх чашек — на 15 %.

Однако все эти цифры работали только при минимальном содержании сахара. Сладкий кофе уже не демонстрировал такого эффекта.

Почему это важно для любителей спорта и активного образа жизни

Для людей, занимающихся спортом, кофе часто используется как источник бодрости и стимуляции перед тренировками. Но добавленный сахар — это лишние "пустые" калории, которые не всегда вписываются в цели по контролю веса и составу тела. Более того, регулярное превышение допустимой дозы сахара может нивелировать потенциальную пользу кофе для сердечно-сосудистой системы.

Сравнение: кофе с сахаром и без

Кофе без сахара сохраняет антиоксидантные свойства и ассоциируется с более низкими рисками смертности. Кофе с минимальным количеством сахара (до 2,5 г) даёт схожий эффект. А вот сладкий кофе с привычными ложками сахара по влиянию на здоровье уже ближе к обычным сладким напиткам.

Плюсы и минусы добавления сахара в кофе

Добавление сахара меняет не только вкус, но и влияние напитка на организм.

Плюсы:

  • делает вкус мягче и привычнее;
  • снижает горечь для неподготовленных любителей кофе.

Минусы:

  • снижает потенциальную пользу напитка;
  • увеличивает суточное потребление сахара;
  • добавляет лишние калории без насыщения.

Советы по снижению сахара в кофе шаг за шагом

  1. Начните с уменьшения привычной дозы хотя бы наполовину.

  2. Попробуйте менять сорт кофе — более мягкие зёрна требуют меньше сахара.

  3. Используйте специи, например корицу или ваниль, для вкуса.

  4. Постепенно переходите к кофе без сахара или с минимальным добавлением.

  5. Следите за объёмом чашки: в большом напитке сахар накапливается незаметно.

Популярные вопросы о кофе и сахаре

Сколько сахара можно добавлять в кофе без вреда

Исследование указывает на предел около 2,5 г сахара на чашку объёмом 240 мл.

Полезен ли кофе без сахара

Да, именно такой вариант ассоциируется с наибольшей пользой для здоровья.

Можно ли заменить сахар подсластителями

Подсластители часто используют для снижения калорийности, но их влияние на здоровье изучается отдельно и не всегда однозначно.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Любовь Успенская готовит три варианта салата Оливье на Новый год
Еда и рецепты
Любовь Успенская готовит три варианта салата Оливье на Новый год
Монохромные слои создают скульптурные зимние силуэты
Красота и стиль
Монохромные слои создают скульптурные зимние силуэты
Популярное
Забудьте о капризах: гибрид, который не просит ухода, а цветёт так, будто выиграл конкурс красоты

Махровые бутоны, устойчивость к дождю и минимум ухода: фриллитуния становится современной заменой капризной петунии для сада и балкона.

Фриллитуния образует махровые гофрированные бутоны
Монохромные слои создают скульптурные зимние силуэты
Пуховик уходит на второй план: четыре дерзких комбинации с пальто, которые выдерживают любой мороз
Нужно выселять не только из квартиры: прозвучало жёсткое предложение в адрес Ларисы Долиной
Смерть Веры Алентовой стала полной неожиданностью: один нюанс убеждал, что поводов для тревоги нет
Сидящий Бык стал символом сопротивления расширению США Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Неожиданный прорыв или кошмар учёных? Золото мутировало в материю, о которой никто не предполагал
Секретный удар по ЕС: план России и США, который изменит карту Европы навсегда
Уход Алентовой потряс театр: комментарий Кати Лель придал случившемуся новый оттенок
Уход Алентовой потряс театр: комментарий Кати Лель придал случившемуся новый оттенок
Последние материалы
Дневной свет визуально расширяет пространство в интерьере — дизайнер Головлева
Пенне называют "городом кирпича" — iefimerida
Земля замедляется из-за приливов — ECOticias
Французские тосты можно приготовить в аэрогриле без жарки на плите
Новогоднее застолье по минимуму для семьи из пяти человек составит около 6,5 тыс.
Кошка из Шотландии поймала 28 899 мышей за 24 года своей жизни
Размножение ос предотвращает раннее удаление мелких гнёзд
Вакуум живота формирует талию без динамических движений
Зимой влажность воздуха в квартирах снижается до 20–30% из-за отопления
Апельсиновое печенье образует эффектные трещинки при выпечке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.