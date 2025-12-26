Энергия уходит не в мышцы: как сахар превращает спортивный напиток в пустышку

Кофе всё чаще фигурирует в научных статьях как напиток с потенциальной пользой для здоровья. Однако в этих исследованиях нередко остаётся в тени один важный ингредиент — сахар. Именно он способен изменить эффект привычной чашки утреннего кофе. Об этом сообщает издание Ironman со ссылкой на данные научных исследований.
О вреде сахара сегодня известно достаточно: его связывают с ожирением, нарушениями обмена веществ и повышенными сердечно-сосудистыми рисками. Несмотря на это, полностью отказаться от сладкого удаётся немногим. Кофе и чай остаются одними из ключевых источников добавленного сахара в рационе — уступая лишь сладким напиткам.
При этом люди пьют кофе по-разному: кто-то ограничивается одной чашкой эспрессо без добавок, а кто-то предпочитает большие порции с сахаром, молоком или сливками. Именно поэтому учёным было важно понять, где проходит граница, за которой сахар начинает "обнулять" пользу кофе.
Американские исследователи использовали данные национального проекта NHANES за период с 1999 по 2018 год. В анализ вошли 46 222 взрослых старше 20 лет, которые вели подробные дневники питания. В течение последующих лет специалисты оценивали общую смертность, а также смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.
Участников разделили по объёму потребляемого кофе: менее одной чашки в день, одна-две, две-три и более трёх чашек. Отдельно учитывалось количество сахара, добавляемого в стандартную чашку объёмом 240 мл. Ключевой границей стали 2,5 г сахара — это меньше половины чайной ложки.
Среднее количество сахара в кофе у американцев составило 3,24 г на чашку. Для сравнения: одна чайная ложка или кусочек сахара весят около 5,5 г, а привычные две-три ложки — уже 11-16,5 г. Получается, что даже средний показатель в США близок к верхней границе допустимого уровня.
Исследование показало: защитный эффект кофе сохранялся только в том случае, если напиток пили без сахара или с его минимальным добавлением — не более 2,5 г на чашку. При большем количестве сладости положительное влияние исчезало.
Статистика оказалась наглядной. По сравнению с теми, кто почти не пил кофе, риски снижались следующим образом:
Однако все эти цифры работали только при минимальном содержании сахара. Сладкий кофе уже не демонстрировал такого эффекта.
Для людей, занимающихся спортом, кофе часто используется как источник бодрости и стимуляции перед тренировками. Но добавленный сахар — это лишние "пустые" калории, которые не всегда вписываются в цели по контролю веса и составу тела. Более того, регулярное превышение допустимой дозы сахара может нивелировать потенциальную пользу кофе для сердечно-сосудистой системы.
Кофе без сахара сохраняет антиоксидантные свойства и ассоциируется с более низкими рисками смертности. Кофе с минимальным количеством сахара (до 2,5 г) даёт схожий эффект. А вот сладкий кофе с привычными ложками сахара по влиянию на здоровье уже ближе к обычным сладким напиткам.
Добавление сахара меняет не только вкус, но и влияние напитка на организм.
Плюсы:
Минусы:
Начните с уменьшения привычной дозы хотя бы наполовину.
Попробуйте менять сорт кофе — более мягкие зёрна требуют меньше сахара.
Используйте специи, например корицу или ваниль, для вкуса.
Постепенно переходите к кофе без сахара или с минимальным добавлением.
Следите за объёмом чашки: в большом напитке сахар накапливается незаметно.
Исследование указывает на предел около 2,5 г сахара на чашку объёмом 240 мл.
Да, именно такой вариант ассоциируется с наибольшей пользой для здоровья.
Подсластители часто используют для снижения калорийности, но их влияние на здоровье изучается отдельно и не всегда однозначно.
