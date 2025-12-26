Энергия уходит не в мышцы: как сахар превращает спортивный напиток в пустышку

Более 2,5 г сахара в кофе убирают его пользу — нутрициологи

Кофе всё чаще фигурирует в научных статьях как напиток с потенциальной пользой для здоровья. Однако в этих исследованиях нередко остаётся в тени один важный ингредиент — сахар. Именно он способен изменить эффект привычной чашки утреннего кофе. Об этом сообщает издание Ironman со ссылкой на данные научных исследований.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Спортивная девушка

Почему вопрос сахара в кофе оказался принципиальным

О вреде сахара сегодня известно достаточно: его связывают с ожирением, нарушениями обмена веществ и повышенными сердечно-сосудистыми рисками. Несмотря на это, полностью отказаться от сладкого удаётся немногим. Кофе и чай остаются одними из ключевых источников добавленного сахара в рационе — уступая лишь сладким напиткам.

При этом люди пьют кофе по-разному: кто-то ограничивается одной чашкой эспрессо без добавок, а кто-то предпочитает большие порции с сахаром, молоком или сливками. Именно поэтому учёным было важно понять, где проходит граница, за которой сахар начинает "обнулять" пользу кофе.

Что показало крупное исследование The Journal of Nutrition

Американские исследователи использовали данные национального проекта NHANES за период с 1999 по 2018 год. В анализ вошли 46 222 взрослых старше 20 лет, которые вели подробные дневники питания. В течение последующих лет специалисты оценивали общую смертность, а также смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

Участников разделили по объёму потребляемого кофе: менее одной чашки в день, одна-две, две-три и более трёх чашек. Отдельно учитывалось количество сахара, добавляемого в стандартную чашку объёмом 240 мл. Ключевой границей стали 2,5 г сахара — это меньше половины чайной ложки.

Сколько сахара оказалось допустимым

Среднее количество сахара в кофе у американцев составило 3,24 г на чашку. Для сравнения: одна чайная ложка или кусочек сахара весят около 5,5 г, а привычные две-три ложки — уже 11-16,5 г. Получается, что даже средний показатель в США близок к верхней границе допустимого уровня.

Исследование показало: защитный эффект кофе сохранялся только в том случае, если напиток пили без сахара или с его минимальным добавлением — не более 2,5 г на чашку. При большем количестве сладости положительное влияние исчезало.

Как менялся риск смерти в зависимости от кофе

Статистика оказалась наглядной. По сравнению с теми, кто почти не пил кофе, риски снижались следующим образом:

менее одной чашки в день — снижение риска на 11 %;

одна-две чашки — на 16 %;

две-три чашки — на 17 %;

более трёх чашек — на 15 %.

Однако все эти цифры работали только при минимальном содержании сахара. Сладкий кофе уже не демонстрировал такого эффекта.

Почему это важно для любителей спорта и активного образа жизни

Для людей, занимающихся спортом, кофе часто используется как источник бодрости и стимуляции перед тренировками. Но добавленный сахар — это лишние "пустые" калории, которые не всегда вписываются в цели по контролю веса и составу тела. Более того, регулярное превышение допустимой дозы сахара может нивелировать потенциальную пользу кофе для сердечно-сосудистой системы.

Сравнение: кофе с сахаром и без

Кофе без сахара сохраняет антиоксидантные свойства и ассоциируется с более низкими рисками смертности. Кофе с минимальным количеством сахара (до 2,5 г) даёт схожий эффект. А вот сладкий кофе с привычными ложками сахара по влиянию на здоровье уже ближе к обычным сладким напиткам.

Плюсы и минусы добавления сахара в кофе

Добавление сахара меняет не только вкус, но и влияние напитка на организм.

Плюсы:

делает вкус мягче и привычнее;

снижает горечь для неподготовленных любителей кофе.

Минусы:

снижает потенциальную пользу напитка;

увеличивает суточное потребление сахара;

добавляет лишние калории без насыщения.

Советы по снижению сахара в кофе шаг за шагом

Начните с уменьшения привычной дозы хотя бы наполовину. Попробуйте менять сорт кофе — более мягкие зёрна требуют меньше сахара. Используйте специи, например корицу или ваниль, для вкуса. Постепенно переходите к кофе без сахара или с минимальным добавлением. Следите за объёмом чашки: в большом напитке сахар накапливается незаметно.

Популярные вопросы о кофе и сахаре

Сколько сахара можно добавлять в кофе без вреда

Исследование указывает на предел около 2,5 г сахара на чашку объёмом 240 мл.

Полезен ли кофе без сахара

Да, именно такой вариант ассоциируется с наибольшей пользой для здоровья.

Можно ли заменить сахар подсластителями

Подсластители часто используют для снижения калорийности, но их влияние на здоровье изучается отдельно и не всегда однозначно.