Худеете из последних сил, а вес возвращается: главные мифы о похудении, которые убивают здоровье

Жёсткие диеты приводят к возвращению веса — диетолог Олеся Гурова

Стремление к стройности всё чаще превращается в марафон советов, запретов и крайностей. Лишний вес давно вышел за рамки эстетики и признан медицинской проблемой, связанной с рисками для сердца, обмена веществ и психоэмоционального состояния. При этом именно мифы о похудении часто мешают людям выбрать безопасный путь. Об этом сообщает издание Ironman со ссылкой на комментарии врачей.

Фото: Designed by Freepik by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с наушниками бегает по беговой дорожке

Почему похудение — это вопрос здоровья, а не силы воли

Ожирение — хроническое заболевание, на развитие которого влияют гормоны, генетика, сон, психоэмоциональное состояние и образ жизни. Упрощённый подход в духе "меньше есть и больше двигаться" игнорирует реальные физиологические механизмы и приводит к стигматизации.

"Считать ожирение лишь проявлением лени — это упрощение сложной проблемы, игнорирующее множество физиологических и психологических механизмов", — подчеркнула эндокринолог Ольга Пьяных.

Мифы о питании: почему жёсткие диеты не работают

Самый распространённый миф — убеждение, что похудение начинается с голодания. На практике строгие диеты дают краткосрочный эффект и почти всегда заканчиваются возвратом веса.

"Ограничение калорийности — необходимое условие снижения массы тела. Проблема в том, как люди реализуют этот дефицит", — объясняет диетолог Олеся Гурова.

Резкое урезание рациона формирует "чёрно-белое" мышление и запускает эффект йо-йо. Более устойчивый подход — умеренное снижение калорийности на 500-600 ккал в день без радикальных запретов.

Поздний ужин и жиры: что говорит современная медицина

Отказ от ужина после 18:00 и полное исключение жиров — ещё два устойчивых мифа. Обмен веществ вечером действительно замедляется, но не останавливается.

"Главное — что и сколько вы едите в течение дня, а не время последнего приёма пищи", — отмечает Ольга Пьяных.

Лёгкий ужин за 3-4 часа до сна допустим и физиологичен. Что касается жиров, их исключение нарушает гормональный баланс и усвоение витаминов.

"Полезные жиры необходимы даже при снижении веса", — подчёркивает эксперт.

Физическая активность: кардио — не панацея

Кардиотренировки часто воспринимаются как универсальный способ сжигания жира, но без корректировки питания они редко дают выраженный эффект.

"За полчаса ходьбы можно сжечь около 200 калорий — это не компенсирует даже бутерброд", — поясняет Олеся Гурова.

Оптимальная стратегия — сочетание аэробных и силовых нагрузок, подобранных врачом ЛФК с учётом состояния здоровья.

БАДы и "жиросжигатели": где кроется риск

Добавки, чаи и жиросжигатели не имеют доказанной эффективности для снижения веса и могут быть опасны.

"Регулирование БАДов менее строгое, чем у лекарств, а состав часто не соответствует заявленному", — предупреждает Ольга Пьяных.

Медикаменты для снижения веса: когда они оправданы

Препараты для лечения ожирения назначаются строго по показаниям и не заменяют изменение образа жизни.

"Медикаментозная терапия рассматривается как дополнение к комплексному подходу", — объясняет Ольга Пьяных.

Назначение и отмена препаратов возможны только под контролем врача.

Сравнение подходов к снижению веса

Жёсткие диеты дают быстрый, но нестабильный результат. Умеренное снижение калорийности и работа с пищевыми привычками обеспечивают более устойчивый эффект. Медикаментозная поддержка используется при медицинских показаниях и усиливает результат, но не работает изолированно.

Плюсы и минусы разных стратегий похудения

Осознанный подход позволяет избежать крайностей и сохранить здоровье.

Плюсы:

снижение рисков диабета и сердечно-сосудистых заболеваний;

улучшение самочувствия и уровня энергии;

более стабильный результат.

Минусы:

требует времени и терпения;

нуждается в медицинском сопровождении;

не даёт "быстрого эффекта".

Советы по снижению веса шаг за шагом

Снижайте калорийность постепенно, без экстремальных ограничений. Сохраняйте в рационе белки, полезные жиры и овощи. Подбирайте физическую активность с учётом состояния здоровья. Работайте с режимом сна и уровнем стресса. Обращайтесь к специалистам, а не к универсальным советам из интернета.

Популярные вопросы о здоровом похудении

Можно ли худеть без строгих диет

Да, устойчивое снижение веса возможно при умеренном дефиците калорий и изменении привычек.

Обязательно ли заниматься спортом

Физическая активность важна для здоровья и сохранения мышечной массы, но её формат должен быть индивидуальным.

Что важнее — вес или самочувствие

Вес — не единственный показатель. Энергия, выносливость, объёмы и комфорт в теле не менее значимы.