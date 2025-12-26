Худеете из последних сил, а вес возвращается: главные мифы о похудении, которые убивают здоровье

Стремление к стройности всё чаще превращается в марафон советов, запретов и крайностей. Лишний вес давно вышел за рамки эстетики и признан медицинской проблемой, связанной с рисками для сердца, обмена веществ и психоэмоционального состояния. При этом именно мифы о похудении часто мешают людям выбрать безопасный путь. Об этом сообщает издание Ironman со ссылкой на комментарии врачей.
Ожирение — хроническое заболевание, на развитие которого влияют гормоны, генетика, сон, психоэмоциональное состояние и образ жизни. Упрощённый подход в духе "меньше есть и больше двигаться" игнорирует реальные физиологические механизмы и приводит к стигматизации.
"Считать ожирение лишь проявлением лени — это упрощение сложной проблемы, игнорирующее множество физиологических и психологических механизмов", — подчеркнула эндокринолог Ольга Пьяных.
Самый распространённый миф — убеждение, что похудение начинается с голодания. На практике строгие диеты дают краткосрочный эффект и почти всегда заканчиваются возвратом веса.
"Ограничение калорийности — необходимое условие снижения массы тела. Проблема в том, как люди реализуют этот дефицит", — объясняет диетолог Олеся Гурова.
Резкое урезание рациона формирует "чёрно-белое" мышление и запускает эффект йо-йо. Более устойчивый подход — умеренное снижение калорийности на 500-600 ккал в день без радикальных запретов.
Отказ от ужина после 18:00 и полное исключение жиров — ещё два устойчивых мифа. Обмен веществ вечером действительно замедляется, но не останавливается.
"Главное — что и сколько вы едите в течение дня, а не время последнего приёма пищи", — отмечает Ольга Пьяных.
Лёгкий ужин за 3-4 часа до сна допустим и физиологичен. Что касается жиров, их исключение нарушает гормональный баланс и усвоение витаминов.
"Полезные жиры необходимы даже при снижении веса", — подчёркивает эксперт.
Кардиотренировки часто воспринимаются как универсальный способ сжигания жира, но без корректировки питания они редко дают выраженный эффект.
"За полчаса ходьбы можно сжечь около 200 калорий — это не компенсирует даже бутерброд", — поясняет Олеся Гурова.
Оптимальная стратегия — сочетание аэробных и силовых нагрузок, подобранных врачом ЛФК с учётом состояния здоровья.
Добавки, чаи и жиросжигатели не имеют доказанной эффективности для снижения веса и могут быть опасны.
"Регулирование БАДов менее строгое, чем у лекарств, а состав часто не соответствует заявленному", — предупреждает Ольга Пьяных.
Препараты для лечения ожирения назначаются строго по показаниям и не заменяют изменение образа жизни.
"Медикаментозная терапия рассматривается как дополнение к комплексному подходу", — объясняет Ольга Пьяных.
Назначение и отмена препаратов возможны только под контролем врача.
Жёсткие диеты дают быстрый, но нестабильный результат. Умеренное снижение калорийности и работа с пищевыми привычками обеспечивают более устойчивый эффект. Медикаментозная поддержка используется при медицинских показаниях и усиливает результат, но не работает изолированно.
Осознанный подход позволяет избежать крайностей и сохранить здоровье.
Снижайте калорийность постепенно, без экстремальных ограничений.
Сохраняйте в рационе белки, полезные жиры и овощи.
Подбирайте физическую активность с учётом состояния здоровья.
Работайте с режимом сна и уровнем стресса.
Обращайтесь к специалистам, а не к универсальным советам из интернета.
Да, устойчивое снижение веса возможно при умеренном дефиците калорий и изменении привычек.
Физическая активность важна для здоровья и сохранения мышечной массы, но её формат должен быть индивидуальным.
Вес — не единственный показатель. Энергия, выносливость, объёмы и комфорт в теле не менее значимы.
