Плечи расправляются, тревога тает: эта асана снимает напряжение лучше отдыха на диване

Спорт

После долгого дня тело часто накапливает напряжение в спине, плечах и шее, а ум остаётся в режиме постоянной активности. Мягкие йога-практики помогают замедлиться и вернуть ощущение внутреннего баланса. Поза Зайца в скручивании считается одной из самых спокойных и восстанавливающих асан для вечернего времени. Об этом сообщает проект "Фитнес с GoodLooker".

Разворачивание коврика для йоги
Фото: Desingned by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Разворачивание коврика для йоги

Что такое Поза Зайца в скручивании и чем она полезна

Эта асана сочетает элементы классической позы Зайца и мягкого скручивания позвоночника. Практика не требует высокой гибкости и подходит для регулярного выполнения, особенно в конце дня. Основной акцент делается на расслабление, дыхание и бережное воздействие на позвоночник.

Поза помогает снять напряжение в поясничном и грудном отделах спины, мягко растягивает мышцы между лопатками и разгружает шею. За счёт спокойного темпа и устойчивого положения она также благотворно влияет на нервную систему, снижая уровень стресса и тревожности.

Воздействие на тело и нервную систему

Скручивание в положении опоры на колени создаёт мягкое давление на органы брюшной полости, что может положительно сказываться на пищеварении. Одновременно происходит раскрытие плечевого пояса, где часто формируются хронические зажимы из-за сидячего образа жизни.

Регулярная практика улучшает подвижность позвоночника без резких нагрузок. Асана подходит как для начинающих, так и для опытных практиков, которые ищут восстановление, а не интенсивную нагрузку.

Техника выполнения: пошаговое руководство

  1. Примите исходное положение на четвереньках, выровняв колени под тазом, а ладони под плечами.

  2. Медленно опустите таз к пяткам и наклонитесь вперёд, положив лоб на коврик, руки вытяните перед собой.

  3. Проведите правую руку под левым плечом, разворачивая ладонь вверх.

  4. Мягко развернитесь в грудном отделе позвоночника, левую руку вытяните над головой.

  5. Поверните лицо влево и положите щёку на коврик либо оставьте лоб в нейтральном положении.

  6. Удерживайте позу от 30 до 60 секунд, дышите спокойно и глубоко, затем выполните асану на другую сторону.

Важные нюансы выполнения

Дыхание играет ключевую роль: медленный выдох помогает телу глубже расслабиться. Скручивание не должно вызывать боли или резкого дискомфорта, движение выполняется постепенно и без усилия. При напряжении в шее допустимо оставить голову по центру, не поворачивая лицо в сторону.

Плюсы и минусы позы Зайца в скручивании

Эта асана хорошо подходит для вечерней практики, но, как и любое упражнение, имеет свои особенности.

Плюсы:

  • способствует глубокому расслаблению спины и плеч;
  • помогает снизить уровень стресса;
  • улучшает подвижность позвоночника без перегрузки.

Минусы:

  • не подходит при острых травмах коленей и плеч;
  • требует осторожности при проблемах с шейным отделом;
  • ограничена для выполнения во время беременности.

Сравнение: мягкие скрутки и активные асаны

В отличие от силовых или динамичных поз йоги, мягкие скрутки направлены не на укрепление мышц, а на восстановление. Они лучше подходят для вечернего времени, когда организму важно снизить активность и подготовиться ко сну. Активные асаны, напротив, стимулируют нервную систему и чаще используются в утренних практиках.

Советы по включению асаны в ежедневную практику

  1. Выполняйте позу в конце тренировки или перед сном.

  2. Используйте йога-коврик и, при необходимости, валик или плед для поддержки.

  3. Сосредотачивайтесь на дыхании, а не на глубине скручивания.

  4. Делайте асану регулярно, но без принуждения.

Популярные вопросы о позе Зайца в скручивании

Кому подойдёт эта асана

Она подходит людям с сидячей работой, высоким уровнем стресса и тем, кто ищет мягкую вечернюю практику.

Можно ли выполнять позу каждый день

Да, при отсутствии противопоказаний асану можно включать в ежедневную практику.

Что делать, если возникает дискомфорт в шее

Оставьте голову в нейтральном положении, не поворачивая лицо в сторону, и уменьшите глубину скручивания.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
