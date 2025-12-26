Праздники ломают баланс незаметно: калории накапливаются совсем не там, где ждут

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

В праздничные дни алкоголь часто выпадает из поля зрения, когда речь заходит о калориях. Многие строго считают еду, но легко "перепивают" дневную норму энергии за один вечер. Особенно это заметно на Новый год и длинные выходные, когда застолья следуют одно за другим. Об этом сообщает проект Fit For Fun.

Женщина стоит на весах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина стоит на весах

Почему алкоголь — это тоже калории

Алкогольные напитки нередко воспринимаются как нечто второстепенное по отношению к еде, но с точки зрения энергетической ценности это заблуждение. Этиловый спирт содержит около 7 килокалорий на грамм — почти как жир и заметно больше, чем белки и углеводы. При этом алкоголь не насыщает и не даёт организму витаминов, аминокислот или других полезных веществ.

Такие калории принято называть "пустыми", но для энергетического баланса они вполне ощутимы. Организм учитывает их наравне с калориями из пищи, даже если человек этого не замечает. Именно поэтому алкоголь так легко вписывается в рацион "незаметно".

Сколько калорий скрывается в вине и пиве

Если рассматривать не один бокал, а весь вечер, цифры становятся гораздо нагляднее. В среднем бокал сухого вина объёмом 150 мл содержит 110-130 килокалорий. Четыре бокала за праздничным столом — это уже около 450-500 килокалорий. Полусладкие и сладкие вина поднимают планку ещё выше — до 600-650 килокалорий только за счёт напитков.

Пиво часто считают более лёгким вариантом, но здесь играет роль объём. Пол-литра пива дают примерно 200-250 килокалорий. Два литра за вечер, что нередко бывает на встречах с друзьями, — это уже 800-1000 килокалорий. Дополнительный эффект — усиление аппетита, из-за которого растёт количество жирных и солёных закусок.

Крепкий алкоголь и коктейли: эффект "малых объёмов"

Крепкие напитки кажутся менее калорийными из-за небольших порций, но это иллюзия. В 50 мл водки, виски или коньяка содержится около 110-120 килокалорий. За вечер 300 мл крепкого алкоголя дают порядка 700 килокалорий, и это без учёта миксов.

Коктейли — отдельная категория риска. Алкоголь в сочетании с соками, сиропами и ликёрами легко увеличивает калорийность до 250-400 килокалорий за один бокал. Три коктейля за вечер могут дать 800-1200 килокалорий, сопоставимых с плотным обедом и ужином вместе.

Как алкоголь влияет на сжигание жира

Важно учитывать не только цифры, но и метаболический эффект. Организм воспринимает алкоголь как токсин и в первую очередь направляет ресурсы на его переработку. Пока спирт не выведен, процессы жиросжигания практически останавливаются.

Это означает, что калории из еды, съеденной во время застолья, с большей вероятностью откладываются "про запас". В итоге влияние алкоголя на фигуру оказывается сильнее, чем просто его собственная калорийность.

Плюсы и минусы употребления алкоголя в праздники

Алкоголь — привычная часть праздничной культуры, но у него есть как очевидные плюсы, так и минусы, которые важно учитывать.

Плюсы:

  • помогает расслабиться и поддерживает атмосферу праздника;
  • снижает психологическое напряжение;
  • облегчает социальное общение.

Минусы:

  • высокая калорийность без чувства сытости;
  • усиление аппетита и переедание;
  • временная остановка процессов жиросжигания.

Сравнение: алкоголь и обычный приём пищи

По калорийности один вечер с алкоголем может легко сравниться с полноценным днём питания. Несколько бокалов вина или пива плюс крепкий алкоголь дают от 700 до 1500 килокалорий. При коктейлях эта цифра иногда доходит до 2000 килокалорий — и это без учёта закусок.

Для сравнения, суточная норма калорий у многих людей находится в этом же диапазоне. Разница лишь в том, что после еды человек чувствует насыщение, а после алкоголя — нет.

Советы по контролю алкоголя на праздниках

  1. Заранее определите для себя допустимое количество напитков.

  2. Чередуйте алкоголь с водой, чтобы снизить общий объём.

  3. Отдавайте предпочтение простым напиткам без сладких миксов.

  4. Следите за закусками, особенно жирными и солёными.

  5. Помните, что важнее не один вечер, а их регулярность.

Популярные вопросы об алкоголе и калориях

Сколько калорий в алкоголе за один вечер

В среднем от 700 до 1500 килокалорий, в зависимости от напитков и объёма.

Что калорийнее — пиво или крепкий алкоголь

При равном вечере пиво часто даёт больше калорий из-за больших объёмов и закусок.

Можно ли пить алкоголь и не набирать вес

Да, если это редкие случаи и в остальное время питание находится под контролем.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
