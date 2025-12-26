Металлург делает ставку на стабильность: в Магнитогорске приняли стратегическое решение

Металлург продлил контракт с главным тренером до сезона 2027/28 — Разин

Хоккейный клуб "Металлург" из Магнитогорска продолжает делать ставку на стабильность и преемственность. Руководство команды приняло решение сохранить действующий тренерский курс на ближайшие годы. Это решение напрямую связано с результатами и философией развития клуба.

Фото: Пресс-служба ХК "Авангард" by Дмитрий Лошкарёв Авангард Металлург 27 10

Контракт продлён до сезона 2027/28

Хоккейный клуб "Металлург" и главный тренер Андрей Разин договорились о продлении сотрудничества на два года. Новое соглашение будет действовать до окончания сезона 2027/28. Информация была опубликована в официальном telegram-канале клуба.

""Металлург" и Андрей Разин продлевают контракт на два года! Андрей Владимирович возглавил "Металлург" в межсезонье-2023", — сообщили в пресс-службе клуба.

Таким образом, руководство магнитогорской команды подтвердило доверие тренеру, который работает с коллективом второй сезон.

Почему клуб сделал выбор в пользу Разина

Продление контракта стало логичным продолжением стратегии развития "Металлурга". Об этом рассказал спортивный директор клуба Евгений Бирюков, подчеркнув ряд профессиональных качеств главного тренера.

"За время работы в "Металлурге" Андрей Владимирович проявил несколько важных положительных качеств. Во-первых, это умение доверять молодым хоккеистам. Помимо этого, Андрей Разин не боится принимать смелые решения, зачастую именно они переворачивают ход игры", — отметил Евгений Бирюков.

По мнению руководства, такой подход позволяет не только добиваться результата здесь и сейчас, но и формировать устойчивый костяк команды на будущее, сообщает URA.RU.

Работа с молодёжью и игровая философия

Одной из ключевых черт тренерского стиля Андрея Разина называют доверие к молодым игрокам. Для клуба КХЛ это важный фактор, особенно в условиях жёсткого потолка зарплат и необходимости развивать собственную хоккейную школу.

Смелые тактические решения и готовность к экспериментам также стали частью имиджа тренера. Именно такие ходы нередко меняют динамику матчей и позволяют "Металлургу" навязывать соперникам свой стиль игры.

Популярные вопросы о контракте Андрея Разина

До какого сезона рассчитан новый контракт?

Соглашение действует до конца сезона 2027/28.

Когда Разин возглавил "Металлург"?

Он стал главным тренером команды в межсезонье 2023 года.

Почему клуб продлил контракт именно сейчас?

Руководство удовлетворено стилем работы тренера и выбранным вектором развития.