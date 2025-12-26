Тренировки и культ формы не спасли: смерть Халка Хогана стала тревожным напоминанием для спортсменов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Смерть Халка Хогана стала напоминанием о том, что внешний вид и мышечная масса не всегда равны настоящему здоровью. Легендарный рестлер десятилетиями ассоциировался с силой, фитнесом и выносливостью, но его сердце оказалось уязвимым. История вновь заставила говорить о роли физической активности и о том, какой она должна быть на самом деле. Об этом сообщает Ironman.

Уставший спортсмен в спортзале
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уставший спортсмен в спортзале

Когда сила не равна здоровью

В июле 2025 года в возрасте 71 года умер американский рестлер, бодибилдер и актёр Халк Хоган (Hulk Hogan). При жизни у него были диагностированы хроническая лимфоцитарная лейкемия и мерцательная аритмия — состояние, при котором предсердия сердца работают хаотично. Официальной причиной смерти стал острый инфаркт миокарда.

Хоган приобрёл мировую известность в 1980-х годах, а его образ долгие годы был связан со здоровым образом жизни и фитнесом. При этом за десять лет он перенёс около 25 операций. Его уход из жизни снова привлёк внимание к парадоксу: чрезмерная мышечная масса и экстремальные нагрузки могут повышать нагрузку на сердце и создавать серьёзные внутренние риски.

Фитнес как жизненно важный показатель

В клинической практике врачи всё чаще рассматривают физическую форму как ключевой параметр здоровья. Американская сердечная ассоциация включает "фитнес" в перечень жизненно важных показателей наряду с пульсом и артериальным давлением. Уровень физической формы напрямую связан с риском сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и преждевременной смерти.

Наиболее точным способом оценки считается показатель VO₂ max — максимальное потребление кислорода. Он измеряется с помощью кардиореспираторного нагрузочного теста и отражает состояние сердца, лёгких и скелетных мышц. Регулярные тренировки повышают этот показатель и увеличивают продолжительность именно здоровой, активной жизни.

Что говорит наука о пользе движения

Масштабное исследование Кливлендской клиники показало: низкий уровень физической активности связан с более высоким риском ранней смерти, чем курение, диабет или ишемическая болезнь сердца. Малоподвижность также опасна для мозга. American Stroke Association подчёркивает, что длительное сидение — от четырёх часов в день — значительно повышает риск инсульта.

Данные Alzheimer's Society показывают, что регулярные физические нагрузки снижают риск деменции почти на 20%. Люди с минимальной активностью сталкиваются с этим заболеванием вдвое чаще, чем те, кто тренируется регулярно. Кроме того, спорт снижает риск некоторых видов рака, включая колоректальный, рак молочной железы и эндометрия, за счёт контроля веса, гормонального баланса и уменьшения хронического воспаления.

Оптимальная "доза" физической активности

Американская сердечная ассоциация и Министерство здравоохранения США сходятся в рекомендациях. Для поддержания здоровья достаточно 150 минут в неделю активности средней интенсивности или 75 минут высокой интенсивности.

К средней интенсивности относятся быстрая ходьба со скоростью около 5 км/ч, теннис или работа в саду. Высокая интенсивность — это бег или, например, уборка снега. Простой ориентир — речевой тест: при средней нагрузке можно говорить, но сложно петь, а при высокой — удаётся вымолвить лишь несколько слов.

Сравнение: 10 000 шагов или 7 000

Долгое время популярной была рекомендация проходить 10 000 шагов в день. Однако исследование, опубликованное в The Lancet, показало, что уже 7 000 шагов дают значимый эффект. По сравнению с 2 000 шагов в день этот уровень связан с заметным снижением риска смерти, сердечных заболеваний, деменции, депрессии и падений.

Плюсы и минусы регулярных тренировок

Регулярная физическая активность улучшает работу сердца, мозга и обмен веществ, не требуя экстремальных нагрузок. Она доступна большинству людей и не связана с культом внешнего вида.

  • Плюсы: снижение риска инфаркта, инсульта, деменции, повышение качества жизни.
  • Минусы: при чрезмерной интенсивности и отсутствии восстановления возможна перегрузка сердца и суставов.

Советы шаг за шагом для начала тренировок

  1. Начните с ходьбы и постепенно увеличивайте темп.

  2. Сосредоточьтесь на регулярности, а не на максимальных нагрузках.

  3. Используйте шагомер или фитнес-часы для контроля активности.

  4. Добавляйте силовые упражнения умеренной интенсивности для поддержки мышц.

Популярные вопросы о физической активности и здоровье сердца

Сколько спорта нужно для пользы?
Достаточно 150 минут умеренной активности в неделю.

Обязательно ли выглядеть как бодибилдер?
Нет, основная польза достигается без экстремальной мышечной массы.

Поздно ли начинать после 50 лет?
Нет, исследования показывают пользу даже при старте в зрелом возрасте.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
