Тренировки и культ формы не спасли: смерть Халка Хогана стала тревожным напоминанием для спортсменов

Смерть Халка Хогана стала напоминанием о том, что внешний вид и мышечная масса не всегда равны настоящему здоровью. Легендарный рестлер десятилетиями ассоциировался с силой, фитнесом и выносливостью, но его сердце оказалось уязвимым. История вновь заставила говорить о роли физической активности и о том, какой она должна быть на самом деле. Об этом сообщает Ironman.
В июле 2025 года в возрасте 71 года умер американский рестлер, бодибилдер и актёр Халк Хоган (Hulk Hogan). При жизни у него были диагностированы хроническая лимфоцитарная лейкемия и мерцательная аритмия — состояние, при котором предсердия сердца работают хаотично. Официальной причиной смерти стал острый инфаркт миокарда.
Хоган приобрёл мировую известность в 1980-х годах, а его образ долгие годы был связан со здоровым образом жизни и фитнесом. При этом за десять лет он перенёс около 25 операций. Его уход из жизни снова привлёк внимание к парадоксу: чрезмерная мышечная масса и экстремальные нагрузки могут повышать нагрузку на сердце и создавать серьёзные внутренние риски.
В клинической практике врачи всё чаще рассматривают физическую форму как ключевой параметр здоровья. Американская сердечная ассоциация включает "фитнес" в перечень жизненно важных показателей наряду с пульсом и артериальным давлением. Уровень физической формы напрямую связан с риском сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и преждевременной смерти.
Наиболее точным способом оценки считается показатель VO₂ max — максимальное потребление кислорода. Он измеряется с помощью кардиореспираторного нагрузочного теста и отражает состояние сердца, лёгких и скелетных мышц. Регулярные тренировки повышают этот показатель и увеличивают продолжительность именно здоровой, активной жизни.
Масштабное исследование Кливлендской клиники показало: низкий уровень физической активности связан с более высоким риском ранней смерти, чем курение, диабет или ишемическая болезнь сердца. Малоподвижность также опасна для мозга. American Stroke Association подчёркивает, что длительное сидение — от четырёх часов в день — значительно повышает риск инсульта.
Данные Alzheimer's Society показывают, что регулярные физические нагрузки снижают риск деменции почти на 20%. Люди с минимальной активностью сталкиваются с этим заболеванием вдвое чаще, чем те, кто тренируется регулярно. Кроме того, спорт снижает риск некоторых видов рака, включая колоректальный, рак молочной железы и эндометрия, за счёт контроля веса, гормонального баланса и уменьшения хронического воспаления.
Американская сердечная ассоциация и Министерство здравоохранения США сходятся в рекомендациях. Для поддержания здоровья достаточно 150 минут в неделю активности средней интенсивности или 75 минут высокой интенсивности.
К средней интенсивности относятся быстрая ходьба со скоростью около 5 км/ч, теннис или работа в саду. Высокая интенсивность — это бег или, например, уборка снега. Простой ориентир — речевой тест: при средней нагрузке можно говорить, но сложно петь, а при высокой — удаётся вымолвить лишь несколько слов.
Долгое время популярной была рекомендация проходить 10 000 шагов в день. Однако исследование, опубликованное в The Lancet, показало, что уже 7 000 шагов дают значимый эффект. По сравнению с 2 000 шагов в день этот уровень связан с заметным снижением риска смерти, сердечных заболеваний, деменции, депрессии и падений.
Регулярная физическая активность улучшает работу сердца, мозга и обмен веществ, не требуя экстремальных нагрузок. Она доступна большинству людей и не связана с культом внешнего вида.
Начните с ходьбы и постепенно увеличивайте темп.
Сосредоточьтесь на регулярности, а не на максимальных нагрузках.
Используйте шагомер или фитнес-часы для контроля активности.
Добавляйте силовые упражнения умеренной интенсивности для поддержки мышц.
Сколько спорта нужно для пользы?
Достаточно 150 минут умеренной активности в неделю.
Обязательно ли выглядеть как бодибилдер?
Нет, основная польза достигается без экстремальной мышечной массы.
Поздно ли начинать после 50 лет?
Нет, исследования показывают пользу даже при старте в зрелом возрасте.
Колючий и дикий на вид тёрн может стать ценным растением на участке. Рассказываем, чем он полезен, как его выращивать и использовать урожай.