Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скелет древнего гоминида может перевернуть представления об эволюции человека
Ходорковский* может заплатить Пугачёвой за интервью — продюсер Дзюник
20 метров снега не преграда для тех, кто едет на Татеяму — Japan Travel
Учёные нашли связь между физикой и симуляцией
Сценарный подход используют при новогоднем оформлении дома — дизайнер Головлева
Кулинарный антипригарный спрей снижает налипание снега на лопату — Apartment Therapy
Macan не сможет выступить в Новый год из-за службы в армии
Присадки в антифризе замедлили коррозию двигателя — Valvoline
Дневной сон на работе при бессоннице ухудшает ночной отдых — сомнолог Алёна Гаврилова

Обычная прогулка запускает скрытый эффект для организма, если изменить эту деталь

Быстрая ходьба улучшает физическое состояние в пожилом возрасте — Дэниел Рубин
Спорт

Скорость ходьбы может играть куда более важную роль для здоровья, чем принято считать. Небольшое ускорение шага способно заметно усилить эффект от обычных прогулок, особенно в зрелом возрасте. Исследования показывают, что дело не в дистанции, а именно в темпе. 

Скандинавская ходьба
Фото: freepik by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Скандинавская ходьба

Почему темп ходьбы имеет значение

Быстрая ходьба оказывается эффективнее прогулок в привычном, расслабленном ритме. К такому выводу пришёл специалист в области эхокардиографии Чикагского университета Дэниел Рубин, наблюдавший за пожилыми людьми в течение нескольких месяцев. Участников разделили на две группы: одни двигались со скоростью около 80 шагов в минуту, другие — примерно 100.

Разница между группами оказалась ощутимой: более быстрый ритм положительно сказался на общем физическом состоянии и способности выполнять повседневные задачи.

Сколько шагов в минуту дают эффект

По словам исследователя, чтобы прогулки приносили больше пользы, достаточно ускориться в среднем на 14 шагов в минуту по сравнению с привычным темпом. Такое изменение не требует специального инвентаря или абонемента в спортзал — достаточно контролировать ритм движения.

Регулярная быстрая ходьба способствует росту выносливости, улучшает подвижность и повышает уровень энергии. Этот вид активности благоприятно влияет на кровеносную систему, работу сердца и лёгких, а также поддерживает иммунитет. При этом нагрузка остаётся щадящей, что особенно важно для людей старшего возраста.

Ходьба как часть активного образа жизни

Ходьба быстрым шагом легко вписывается в повседневный распорядок. Она может дополнять другие формы умеренной физической активности, такие как упражнения с собственным весом, растяжка или короткие интенсивные нагрузки. Ранее диетолог Лейн Нортон также отмечал, что прерывистая активность — включая быструю ходьбу — способна снизить риск развития онкологических заболеваний на 20 процентов.

Сравнение: обычная и быстрая ходьба

Обычная ходьба подходит для восстановления и расслабления, но даёт ограниченный тренировочный эффект. Быстрая ходьба активнее нагружает сердечно-сосудистую систему, ускоряет обмен веществ и помогает поддерживать физическую форму без излишнего стресса для суставов. При этом она остаётся доступной альтернативой бегу или тренировкам на кардиотренажёрах.

Плюсы и минусы быстрой ходьбы

Ускоренный темп прогулок имеет ряд практических преимуществ. Он не требует специальной экипировки, кроме удобной обуви, и подходит людям с разным уровнем подготовки.
• Плюсы: улучшение выносливости, поддержка сердца и сосудов, повышение энергии, минимальная нагрузка на суставы.
• Минусы: необходимость следить за техникой и темпом, ограниченный эффект без регулярности.

Советы по увеличению пользы от прогулок

  1. Начинайте с привычного темпа и постепенно ускоряйтесь.

  2. Используйте шагомер или фитнес-браслет для контроля шагов в минуту.

  3. Выбирайте ровные маршруты и удобную спортивную обувь.

  4. Старайтесь ходить не менее 20-30 минут за одну прогулку.

Популярные вопросы о быстрой ходьбе

Как выбрать подходящий темп ходьбы?
Оптимальным считается ритм около 100 шагов в минуту или немного выше привычного уровня.

Сколько времени нужно ходить, чтобы был эффект?
Первые изменения заметны при регулярных прогулках по 20-30 минут несколько раз в неделю.

Что лучше — быстрая ходьба или бег?
Быстрая ходьба мягче для суставов и подходит тем, кому бег противопоказан.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Еда и рецепты
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Твердый острый сыр придает плотность новогоднему салату оливье
Еда и рецепты
Твердый острый сыр придает плотность новогоднему салату оливье
Китай запустил собственный роторный двигатель Ванкеля R05E — Auto Motor und Sport
Авто
Китай запустил собственный роторный двигатель Ванкеля R05E — Auto Motor und Sport
Популярное
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки

Колючий и дикий на вид тёрн может стать ценным растением на участке. Рассказываем, чем он полезен, как его выращивать и использовать урожай.

Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
Прощание с Анатолием Лобоцким оказалось тревожным: внимание зала привлекли Алентова и Рутберг
Алиев игнорирует Москву, что является сигналом на разрыв отношений с РФ Любовь Степушова Муравьи жертвуют индивидуальной защитой ради численности — Science Advances Александр Рощин Bugatti представила концепт W18 мощностью 555 л. с. в 1999 году Сергей Милешкин
Цветы, овации и холодный финал: поведение Ларисы Долиной после концерта обсуждают все
Всего одно упражнение — и работает всё тело: находка для тех, кому за 50 и нет времени
Предварительная причина смерти Веры Алентовой установлена: что произошло в последние часы
Предварительная причина смерти Веры Алентовой установлена: что произошло в последние часы
Последние материалы
20 метров снега не преграда для тех, кто едет на Татеяму — Japan Travel
Кордон блю готовится во фритюре за 10–12 минут
Венера усиливает влияние незавершённых чувств 26 декабря
Учёные нашли связь между физикой и симуляцией
Теннис увеличивает продолжительность жизни на 9,7 года — elEconomista
Сценарный подход используют при новогоднем оформлении дома — дизайнер Головлева
Быстрая ходьба улучшает физическое состояние в пожилом возрасте — Дэниел Рубин
Кулинарный антипригарный спрей снижает налипание снега на лопату — Apartment Therapy
Macan не сможет выступить в Новый год из-за службы в армии
Присадки в антифризе замедлили коррозию двигателя — Valvoline
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.