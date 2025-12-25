Девушка пробежала 10 километров при −46: мороз, который выключает технику за минуты, её не остановил

Мороз, при котором техника сдаётся за минуты, для неё стал лишь фоном для тренировки. В Якутии девушка пробежала 10 километров при температуре -46 градусов, превратив обычную пробежку в настоящий вызов стихии. Экстремальный забег быстро стал вирусным и вызвал бурное обсуждение в сети.
Жительница Якутии решила выйти на пробежку, несмотря на температуру, близкую к экстремальной. На маршруте длиной 10 километров она фиксировала каждый километр на видео, доставая телефон и комментируя состояние и погодные условия, при этом не сбивая дыхание.
Чтобы техника не замёрзла, спортсменка держала смартфон под курткой, ближе к телу. Однако даже это не спасло устройство: уже после 4,5 километра телефон полностью разрядился, несмотря на заряд около 80% перед стартом. Мороз оказался сильнее современных аккумуляторов.
Запись не прервалась благодаря тому, что девушка заранее взяла с собой портативный аккумулятор, пишет "Царьград". Она переключилась на него и продолжила путь, не снижая темпа. Этот момент стал наглядным напоминанием: при низких температурах аккумуляторы теряют заряд в разы быстрее, особенно во время активного использования.
По словам бегуньи, в таких условиях важно продумывать экипировку не только для тела, но и для снаряжения — от обуви до электроники.
Во время пробежки девушка поделилась практическими советами, как защититься от холода. Особое внимание она уделила дыханию. Шарф, по её словам, нужно надевать так, чтобы он закрывал рот и нос, но не прилегал к лицу слишком плотно. В таком случае образуется своеобразный "воротник", внутри которого циркулирует тёплый воздух.
"Самое главное — не останавливайтесь и не переходите на шаг. Ну, конечно, если вы почти не дошли до дома", — посоветовала бегунья.
Этот принцип особенно важен на морозе: при остановке тело начинает быстро терять тепло, а риск переохлаждения резко возрастает.
Якутия, наряду с Чукоткой, Таймыром и Ямалом, считается одним из самых холодных регионов России. Здесь зимние температуры -40…-50 градусов — не редкость. Особое место занимает село Оймякон, официально признанное самым холодным населённым пунктом страны.
Средняя зимняя температура в Оймяконе колеблется от -42 до -50 градусов, а абсолютный рекорд был зафиксирован в феврале 1933 года — -67,7 градуса. Это один из самых низких температурных показателей среди всех населённых пунктов планеты.
Для большинства бегунов комфортной считается температура около -5…-10 градусов. В таких условиях организм легче регулирует теплообмен, а риск обморожений минимален. Забеги при -30 и ниже требуют особой подготовки, правильной одежды, термобелья, защиты дыхательных путей и строгого контроля времени на улице.
Экстремальные пробежки, подобные якутской, — это не массовая практика, а скорее демонстрация возможностей человека и силы адаптации организма к холоду.
Используйте многослойную одежду и термобельё.
Закрывайте дыхательные пути шарфом или баффом.
Не делайте длительных остановок на маршруте.
Следите за зарядом техники и берите пауэрбанк.
Можно, но только при отличной физической подготовке и правильной экипировке.
При остановке тело быстро остывает, повышая риск переохлаждения.
Да, без защиты дыхательных путей он может вызывать раздражение и спазмы.
Новогодний стол можно собрать без спешки: эти блюда готовятся заранее, становятся вкуснее со временем и избавляют от кухонного марафона 31 декабря.