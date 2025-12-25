Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый железный занавес больно ударит по Европе — политолог Митич
Юлия Меньшова написала, что её родители теперь вместе
Доля эконом-класса в строительстве упала до 22% в России — Центробанк
Трикотажное платье, свитер и жилет вошли в список зимней базы — стилист Ведерникова
Алла Пугачёва поздравила Орбакайте и внучку с Рождеством
Изношенные колодки усиливают риск заноса на зимней дороге — Wagner Brake
Простая вода с лимоном творит чудеса после приёма еды — Vogue
Насекомые на новогодней ёлке не опасны для человека — энтомолог Мартыновченко
На Камчатке действуют около 200 крупных термальных источников — геологи

Девушка пробежала 10 километров при −46: мороз, который выключает технику за минуты, её не остановил

Жительница Якутии пробежала 10 км при температуре −46 градусов
Спорт

Мороз, при котором техника сдаётся за минуты, для неё стал лишь фоном для тренировки. В Якутии девушка пробежала 10 километров при температуре -46 градусов, превратив обычную пробежку в настоящий вызов стихии. Экстремальный забег быстро стал вирусным и вызвал бурное обсуждение в сети. 

Здоровый образ жизни бег на открытом воздухе
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Здоровый образ жизни бег на открытом воздухе

Забег при -46: как всё произошло

Жительница Якутии решила выйти на пробежку, несмотря на температуру, близкую к экстремальной. На маршруте длиной 10 километров она фиксировала каждый километр на видео, доставая телефон и комментируя состояние и погодные условия, при этом не сбивая дыхание.

Чтобы техника не замёрзла, спортсменка держала смартфон под курткой, ближе к телу. Однако даже это не спасло устройство: уже после 4,5 километра телефон полностью разрядился, несмотря на заряд около 80% перед стартом. Мороз оказался сильнее современных аккумуляторов.

Когда мороз сильнее гаджетов

Запись не прервалась благодаря тому, что девушка заранее взяла с собой портативный аккумулятор, пишет "Царьград". Она переключилась на него и продолжила путь, не снижая темпа. Этот момент стал наглядным напоминанием: при низких температурах аккумуляторы теряют заряд в разы быстрее, особенно во время активного использования.

По словам бегуньи, в таких условиях важно продумывать экипировку не только для тела, но и для снаряжения — от обуви до электроники.

Как сохранить тепло во время бега

Во время пробежки девушка поделилась практическими советами, как защититься от холода. Особое внимание она уделила дыханию. Шарф, по её словам, нужно надевать так, чтобы он закрывал рот и нос, но не прилегал к лицу слишком плотно. В таком случае образуется своеобразный "воротник", внутри которого циркулирует тёплый воздух.

"Самое главное — не останавливайтесь и не переходите на шаг. Ну, конечно, если вы почти не дошли до дома", — посоветовала бегунья.

Этот принцип особенно важен на морозе: при остановке тело начинает быстро терять тепло, а риск переохлаждения резко возрастает.

Якутия и экстремальный климат

Якутия, наряду с Чукоткой, Таймыром и Ямалом, считается одним из самых холодных регионов России. Здесь зимние температуры -40…-50 градусов — не редкость. Особое место занимает село Оймякон, официально признанное самым холодным населённым пунктом страны.

Средняя зимняя температура в Оймяконе колеблется от -42 до -50 градусов, а абсолютный рекорд был зафиксирован в феврале 1933 года — -67,7 градуса. Это один из самых низких температурных показателей среди всех населённых пунктов планеты.

Спорт в экстремальных условиях: сравнение подходов

Для большинства бегунов комфортной считается температура около -5…-10 градусов. В таких условиях организм легче регулирует теплообмен, а риск обморожений минимален. Забеги при -30 и ниже требуют особой подготовки, правильной одежды, термобелья, защиты дыхательных путей и строгого контроля времени на улице.

Экстремальные пробежки, подобные якутской, — это не массовая практика, а скорее демонстрация возможностей человека и силы адаптации организма к холоду.

Советы шаг за шагом для бега в мороз

  1. Используйте многослойную одежду и термобельё.

  2. Закрывайте дыхательные пути шарфом или баффом.

  3. Не делайте длительных остановок на маршруте.

  4. Следите за зарядом техники и берите пауэрбанк.

Популярные вопросы о беге в сильный мороз

Можно ли бегать при -40 и ниже

Можно, но только при отличной физической подготовке и правильной экипировке.

Почему нельзя останавливаться

При остановке тело быстро остывает, повышая риск переохлаждения.

Опасен ли холодный воздух для лёгких

Да, без защиты дыхательных путей он может вызывать раздражение и спазмы.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Садоводство, цветоводство
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Суши-торт Филадельфия собирается за 10 минут из простых продуктов
Еда и рецепты
Суши-торт Филадельфия собирается за 10 минут из простых продуктов
Орхидеи можно выращивать в воде с опорой из гальки
Садоводство, цветоводство
Орхидеи можно выращивать в воде с опорой из гальки
Популярное
Готовьте 30-го — отдыхайте 31-го: шесть блюд, которые превращают подготовку в удовольствие

Новогодний стол можно собрать без спешки: эти блюда готовятся заранее, становятся вкуснее со временем и избавляют от кухонного марафона 31 декабря.

Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки
Китай снова всех опередил: в высоких технологиях появился результат, которого ждали годами
Новогодний хит вместо роллов: торт Филадельфия, который собирается проще простого
Алиев игнорирует Москву, что является сигналом на разрыв отношений с РФ Любовь Степушова Муравьи жертвуют индивидуальной защитой ради численности — Science Advances Александр Рощин Bugatti представила концепт W18 мощностью 555 л. с. в 1999 году Сергей Милешкин
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Домашнее сало уровня деликатеса: две специи, одна банка и шкурка становится нежной, как масло
Оливье больше не будет прежним: одна деталь превращает классику в ресторанный шедевр
Оливье больше не будет прежним: одна деталь превращает классику в ресторанный шедевр
Последние материалы
Алла Пугачёва поздравила Орбакайте и внучку с Рождеством
Биологи подбирают пары сов по ДНК для сохранения популяции — National Geographic
Изношенные колодки усиливают риск заноса на зимней дороге — Wagner Brake
Зимнее солнце вызывает трещины коры у косточковых — Mein schöner Garten
Простая вода с лимоном творит чудеса после приёма еды — Vogue
Риски дестабилизации Средней Азии сохраняются — военный эксперт Клинцевич
Насекомые на новогодней ёлке не опасны для человека — энтомолог Мартыновченко
На Камчатке действуют около 200 крупных термальных источников — геологи
Апельсиновый маринад изменит ваши представления о мясе навсегда — Vita
Гардения в квартире требует 4–6 часов света и влажности 50–60% — Martha Stewart
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.