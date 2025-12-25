Девушка пробежала 10 километров при −46: мороз, который выключает технику за минуты, её не остановил

Жительница Якутии пробежала 10 км при температуре −46 градусов

Мороз, при котором техника сдаётся за минуты, для неё стал лишь фоном для тренировки. В Якутии девушка пробежала 10 километров при температуре -46 градусов, превратив обычную пробежку в настоящий вызов стихии. Экстремальный забег быстро стал вирусным и вызвал бурное обсуждение в сети.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Здоровый образ жизни бег на открытом воздухе

Забег при -46: как всё произошло

Жительница Якутии решила выйти на пробежку, несмотря на температуру, близкую к экстремальной. На маршруте длиной 10 километров она фиксировала каждый километр на видео, доставая телефон и комментируя состояние и погодные условия, при этом не сбивая дыхание.

Чтобы техника не замёрзла, спортсменка держала смартфон под курткой, ближе к телу. Однако даже это не спасло устройство: уже после 4,5 километра телефон полностью разрядился, несмотря на заряд около 80% перед стартом. Мороз оказался сильнее современных аккумуляторов.

Когда мороз сильнее гаджетов

Запись не прервалась благодаря тому, что девушка заранее взяла с собой портативный аккумулятор, пишет "Царьград". Она переключилась на него и продолжила путь, не снижая темпа. Этот момент стал наглядным напоминанием: при низких температурах аккумуляторы теряют заряд в разы быстрее, особенно во время активного использования.

По словам бегуньи, в таких условиях важно продумывать экипировку не только для тела, но и для снаряжения — от обуви до электроники.

Как сохранить тепло во время бега

Во время пробежки девушка поделилась практическими советами, как защититься от холода. Особое внимание она уделила дыханию. Шарф, по её словам, нужно надевать так, чтобы он закрывал рот и нос, но не прилегал к лицу слишком плотно. В таком случае образуется своеобразный "воротник", внутри которого циркулирует тёплый воздух.

"Самое главное — не останавливайтесь и не переходите на шаг. Ну, конечно, если вы почти не дошли до дома", — посоветовала бегунья.

Этот принцип особенно важен на морозе: при остановке тело начинает быстро терять тепло, а риск переохлаждения резко возрастает.

Якутия и экстремальный климат

Якутия, наряду с Чукоткой, Таймыром и Ямалом, считается одним из самых холодных регионов России. Здесь зимние температуры -40…-50 градусов — не редкость. Особое место занимает село Оймякон, официально признанное самым холодным населённым пунктом страны.

Средняя зимняя температура в Оймяконе колеблется от -42 до -50 градусов, а абсолютный рекорд был зафиксирован в феврале 1933 года — -67,7 градуса. Это один из самых низких температурных показателей среди всех населённых пунктов планеты.

Спорт в экстремальных условиях: сравнение подходов

Для большинства бегунов комфортной считается температура около -5…-10 градусов. В таких условиях организм легче регулирует теплообмен, а риск обморожений минимален. Забеги при -30 и ниже требуют особой подготовки, правильной одежды, термобелья, защиты дыхательных путей и строгого контроля времени на улице.

Экстремальные пробежки, подобные якутской, — это не массовая практика, а скорее демонстрация возможностей человека и силы адаптации организма к холоду.

Советы шаг за шагом для бега в мороз

Используйте многослойную одежду и термобельё. Закрывайте дыхательные пути шарфом или баффом. Не делайте длительных остановок на маршруте. Следите за зарядом техники и берите пауэрбанк.

Популярные вопросы о беге в сильный мороз

Можно ли бегать при -40 и ниже

Можно, но только при отличной физической подготовке и правильной экипировке.

Почему нельзя останавливаться

При остановке тело быстро остывает, повышая риск переохлаждения.

Опасен ли холодный воздух для лёгких

Да, без защиты дыхательных путей он может вызывать раздражение и спазмы.