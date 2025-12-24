Возрастной предел оказался мифом: история, где движение победило ограничения

Физическая активность поддерживает когнитивные функции в пожилом возрасте — Ткачева

Даже серьёзные диагнозы не всегда становятся препятствием для активной жизни. История 101-летней жительницы Испании показывает, что движение и осознанный подход к здоровью могут оставаться частью повседневности в любом возрасте. Личный пример долгожительницы снова привлёк внимание врачей и специалистов по активному долголетию. Об этом сообщает издание Ironman.

Фото: https://unsplash.com by Danielle Cerullo is licensed under Free Гантели (разный вес) лежат на полу в спортзале

101 год и тренажёрный зал — реальная история

Иньякси Ласа живёт в городе Беасайн на севере Испании и ежедневно находит время для тренировок. Несмотря на остеоартрит, проблемы с суставами и внушительный список перенесённых испытаний, она продолжает заниматься спортом и вести активный образ жизни.

За свою жизнь Ласа пережила Вторую мировую войну, рак молочной железы, два перелома бедра, операцию на глазах и коронавирус, которым она переболела в 98 лет. Тем не менее именно физическая активность, по её словам, помогает сохранять ясность ума и ощущение полноты жизни.

Силовые тренировки после 90 лет

В тренажёрный зал Иньякси Ласа пришла в 94 года и считает это одним из лучших решений в своей жизни. Основу её занятий составляют силовые упражнения, направленные на укрепление мышц и костей.

"Силовые заставляют меня чувствовать себя живой и хорошо влияют на мое мышление. Упражнения — лучшее, что могут сделать для своего здоровья пожилые люди", — говорит Иньякси Ласа.

Она подчёркивает, что кардио в зале не делает, а всё внимание уделяет силовой нагрузке. Раньше с ней работали два тренера, но со временем она запомнила все упражнения и теперь занимается самостоятельно.

Активность как часть повседневной жизни

Распорядок дня долгожительницы остаётся чётким и привычным. Зимой она встаёт около восьми утра, выходит на прогулку, а затем вместе с сыном отправляется в тренажёрный зал, где проводит около двух часов. Такой режим помогает поддерживать подвижность даже при остеоартрите и снижать возрастные ограничения.

Питание и простые принципы

Ласа живёт в сельской местности, где основу рациона составляют свежие овощи и фрукты. В её меню есть белое мясо и оливковое масло, но отсутствуют сахар и продукты из муки. Такой подход близок к принципам средиземноморской диеты, которую часто связывают с долголетием и здоровьем сосудов.

Что говорят врачи о долголетии

Директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Ольга Ткачева отмечает, что старение можно замедлить при помощи образа жизни.

"Секрета здесь нет: все решает здоровый образ жизни. Даже получение образования играет свою роль: оно продлевает социальную активность и положительно влияет на когнитивные функции", — рассказала Ольга Ткачева.

По её словам, врачи рекомендуют не менее 150 минут аэробной нагрузки в неделю, включая ходьбу, плавание или велосипед, а также две-три силовые тренировки для сохранения мышечной массы.

"Мышцы не только орган движения, они выделяют миокины, биологически активные вещества с противовоспалительным эффектом, которые помогают замедлять старение", — подчёркивает Ольга Ткачева.

Социальная активность и питание

Эксперт также напоминает о значении общения. В так называемых "голубых зонах" долгожители активно взаимодействуют с окружающими, участвуют в жизни сообществ и поддерживают тесные связи — это доказанный фактор долголетия.

Не менее важным остаётся и питание. Рационы, способствующие долгой жизни, включают локальные продукты, зелень, овощи, фрукты, рыбу и растительные масла. При этом витамины и минералы стоит принимать только по назначению врача, так как бесконтрольное употребление добавок может навредить печени.

Сравнение подходов к активному долголетию

Пример Иньякси Ласа показывает, что силовые тренировки могут быть эффективны даже в пожилом возрасте. В отличие от исключительно кардио-нагрузок, они помогают сохранять мышечный корсет и плотность костей. При этом сочетание движения, питания и социальной активности даёт более устойчивый результат, чем ставка на один фактор.

Советы по началу тренировок в зрелом возрасте

Проконсультируйтесь с врачом перед началом занятий. Начинайте с лёгких силовых упражнений. Делайте акцент на регулярность, а не интенсивность. Сочетайте тренировки с прогулками и общением.

Популярные вопросы об активном долголетии

Можно ли заниматься спортом при остеоартрите

Да, при правильно подобранной нагрузке физическая активность помогает сохранить подвижность.

Какие тренировки лучше после 70 лет

Чаще всего рекомендуют сочетание ходьбы и умеренных силовых упражнений.

Обязательно ли принимать добавки

Нет, при сбалансированном питании добавки нужны только по назначению врача.