Возрастной предел оказался мифом: история, где движение победило ограничения

Даже серьёзные диагнозы не всегда становятся препятствием для активной жизни. История 101-летней жительницы Испании показывает, что движение и осознанный подход к здоровью могут оставаться частью повседневности в любом возрасте. Личный пример долгожительницы снова привлёк внимание врачей и специалистов по активному долголетию. Об этом сообщает издание Ironman.
Иньякси Ласа живёт в городе Беасайн на севере Испании и ежедневно находит время для тренировок. Несмотря на остеоартрит, проблемы с суставами и внушительный список перенесённых испытаний, она продолжает заниматься спортом и вести активный образ жизни.
За свою жизнь Ласа пережила Вторую мировую войну, рак молочной железы, два перелома бедра, операцию на глазах и коронавирус, которым она переболела в 98 лет. Тем не менее именно физическая активность, по её словам, помогает сохранять ясность ума и ощущение полноты жизни.
В тренажёрный зал Иньякси Ласа пришла в 94 года и считает это одним из лучших решений в своей жизни. Основу её занятий составляют силовые упражнения, направленные на укрепление мышц и костей.
"Силовые заставляют меня чувствовать себя живой и хорошо влияют на мое мышление. Упражнения — лучшее, что могут сделать для своего здоровья пожилые люди", — говорит Иньякси Ласа.
Она подчёркивает, что кардио в зале не делает, а всё внимание уделяет силовой нагрузке. Раньше с ней работали два тренера, но со временем она запомнила все упражнения и теперь занимается самостоятельно.
Распорядок дня долгожительницы остаётся чётким и привычным. Зимой она встаёт около восьми утра, выходит на прогулку, а затем вместе с сыном отправляется в тренажёрный зал, где проводит около двух часов. Такой режим помогает поддерживать подвижность даже при остеоартрите и снижать возрастные ограничения.
Ласа живёт в сельской местности, где основу рациона составляют свежие овощи и фрукты. В её меню есть белое мясо и оливковое масло, но отсутствуют сахар и продукты из муки. Такой подход близок к принципам средиземноморской диеты, которую часто связывают с долголетием и здоровьем сосудов.
Директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Ольга Ткачева отмечает, что старение можно замедлить при помощи образа жизни.
"Секрета здесь нет: все решает здоровый образ жизни. Даже получение образования играет свою роль: оно продлевает социальную активность и положительно влияет на когнитивные функции", — рассказала Ольга Ткачева.
По её словам, врачи рекомендуют не менее 150 минут аэробной нагрузки в неделю, включая ходьбу, плавание или велосипед, а также две-три силовые тренировки для сохранения мышечной массы.
"Мышцы не только орган движения, они выделяют миокины, биологически активные вещества с противовоспалительным эффектом, которые помогают замедлять старение", — подчёркивает Ольга Ткачева.
Эксперт также напоминает о значении общения. В так называемых "голубых зонах" долгожители активно взаимодействуют с окружающими, участвуют в жизни сообществ и поддерживают тесные связи — это доказанный фактор долголетия.
Не менее важным остаётся и питание. Рационы, способствующие долгой жизни, включают локальные продукты, зелень, овощи, фрукты, рыбу и растительные масла. При этом витамины и минералы стоит принимать только по назначению врача, так как бесконтрольное употребление добавок может навредить печени.
Пример Иньякси Ласа показывает, что силовые тренировки могут быть эффективны даже в пожилом возрасте. В отличие от исключительно кардио-нагрузок, они помогают сохранять мышечный корсет и плотность костей. При этом сочетание движения, питания и социальной активности даёт более устойчивый результат, чем ставка на один фактор.
Проконсультируйтесь с врачом перед началом занятий.
Начинайте с лёгких силовых упражнений.
Делайте акцент на регулярность, а не интенсивность.
Сочетайте тренировки с прогулками и общением.
Да, при правильно подобранной нагрузке физическая активность помогает сохранить подвижность.
Чаще всего рекомендуют сочетание ходьбы и умеренных силовых упражнений.
Нет, при сбалансированном питании добавки нужны только по назначению врача.
