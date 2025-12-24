Ходьба сжигает в среднем до 250 ккал в час — тренеры

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Идея сжечь 1 кг жира за неделю звучит заманчиво и кажется достижимой, особенно если выбрать самый доступный формат активности — ходьбу. Многие воспринимают прогулки как "лёгкий" способ похудеть без стресса для суставов и сердца. Но за красивой целью скрываются конкретные цифры и физиологические ограничения. Об этом пишет платформа "Дзен".

Пробежка
Фото: www.freepik.com by drobotdean is licensed under Free More info
Пробежка

Сколько энергии содержится в 1 кг жира

Чтобы оценить реальность цели, важно понимать базовую математику похудения. Один килограмм жировой ткани содержит примерно 7 700 килокалорий. Это значит, что для его сжигания за семь дней нужно создать дефицит около 1 100 ккал ежедневно. Такой дефицит можно получить за счёт движения, питания или их комбинации, но в данном случае речь идёт именно о ходьбе как основном инструменте.

Сколько калорий сжигается при ходьбе

Расход энергии при ходьбе зависит от массы тела, темпа, рельефа и продолжительности. В среднем человек весом 60-70 кг при скорости 4-5 км/ч тратит около 200-250 ккал в час. При более быстром темпе — 5,5-6,5 км/ч — расход увеличивается до 300-350 ккал в час. У людей с большей массой тела эти цифры будут выше, у более лёгких — ниже.

Если взять усреднённые 250 ккал в час, то для сжигания 1 100 ккал потребуется около 4-4,5 часов активной ходьбы в день. В пересчёте на расстояние это примерно 20-25 км или около 28-35 тысяч шагов ежедневно. За неделю суммарный объём достигает 28-32 часов ходьбы.

Реалистичность такой нагрузки

Для большинства людей подобный объём выглядит крайне сложным. Это уже не прогулка "для здоровья", а нагрузка, близкая к спортивной. Особенно тяжело такой режим даётся тем, у кого нет привычки к регулярной физической активности или есть ограничения по времени и восстановлению.

При более интенсивных вариантах — ходьбе в гору, по лестницам или с утяжелением — расход энергии может достигать 400-500 ккал в час. В этом случае целевой дефицит можно получить за 2-2,5 часа в день, но требования к выносливости и состоянию опорно-двигательного аппарата существенно возрастают.

Физиологические ограничения

Важно учитывать, что организм не всегда теряет только жир. При резком увеличении нагрузки и дефицита калорий часть снижения веса может приходиться на воду и мышечную ткань. Кроме того, хронически высокий дефицит энергии повышает уровень стресса, влияет на сон и может замедлять обмен веществ. Это особенно актуально при недостатке белка и восстановительных ресурсов.

Более разумный подход

На практике гораздо эффективнее сочетать ходьбу с умеренной коррекцией питания. Например, сокращение рациона на 300-400 ккал в день и дополнительный расход 500-600 ккал за счёт ходьбы делают цель значительно реалистичнее. В таком режиме достаточно 1,5-2 часов активной ходьбы или примерно 12-18 тысяч шагов в день. Это проще встроить в образ жизни и легче выдерживать в долгосрочной перспективе.

Сравнение: только ходьба и комбинированный подход

Если полагаться исключительно на ходьбу, нагрузка становится чрезмерной и трудновыполнимой для большинства людей. Комбинация движения и питания снижает общий стресс для организма, уменьшает риск срывов и позволяет сохранять мышечную массу. При этом регулярная ходьба продолжает выполнять свою роль — улучшает чувствительность к инсулину, работу сердца и общее самочувствие.

Советы шаг за шагом для снижения жира

  1. Оцените реальный уровень физической подготовки.

  2. Начинайте с посильного объёма шагов, постепенно увеличивая нагрузку.

  3. Добавьте умеренное снижение калорийности рациона.

  4. Следите за сном, восстановлением и потреблением белка.

  5. Ориентируйтесь не только на вес, но и на самочувствие.

Популярные вопросы о ходьбе и жиросжигании

Можно ли сжечь 1 кг жира за неделю ходьбой? Да, но это требует 4-5 часов активной ходьбы в день.
Сколько шагов нужно для заметного эффекта? В среднем 12-18 тысяч шагов в сочетании с питанием дают устойчивый результат.
Почему вес может снижаться неравномерно? В начале уходит вода, а жир сжигается постепенно — это нормальный процесс.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
