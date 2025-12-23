Калории считают, а вес стоит: что на самом деле мешает худеть годами

Безопасное похудение ограничивает снижение веса до 3 кг в месяц — диетолог Мальцева

Похудение давно перестало быть историей только про диеты и подсчёт калорий. На вес влияет целый комплекс факторов — от гормонов и сна до уровня стресса и привычек в еде. Эксперты подчёркивают: безопасное снижение веса требует системного подхода и терпения. Об этом сообщает издание Ironman.

Почему похудение — это не только про еду

Современная диетология рассматривает снижение веса как многоуровневый процесс. Питание остаётся важным элементом, но далеко не единственным. Возраст, генетика, гормональный фон, приём лекарств и общее состояние здоровья могут как ускорять, так и замедлять результат. Именно поэтому универсального плана, подходящего всем, не существует.

Жировая ткань служит организму запасом энергии. В норме её доля составляет 12-20% массы тела и варьируется в зависимости от пола и возраста. При избытке калорий жировые запасы растут, а при дефиците — постепенно расходуются. Энергетическая ценность одного килограмма жира составляет около 7 тыс. калорий, и это важно учитывать при планировании похудения.

Как организм сжигает жир

Чтобы вес начал снижаться, тело должно перейти в режим использования накопленной энергии. Сначала жир высвобождается из жировых клеток, затем транспортируется к мышцам и окисляется с участием кислорода. Часть продуктов распада выводится через дыхание, часть — с жидкостью. При этом сами жировые клетки не исчезают, а лишь уменьшаются в размере, что и создаёт визуальный эффект стройности.

Безопасные темпы снижения веса

Резкое похудение может навредить здоровью и привести к обратному набору веса. Диетолог Ирина Мальцева подчёркивает, что важно ориентироваться на разумные цифры.

"При самостоятельном снижении веса безопасным считается потеря 2-3 кг в месяц, при профессиональном подходе, когда помогают специалисты, — 5-7 кг в первый месяц, 4-5 кг — в последующие", — отмечает диетолог, биолог-генетик Ирина Мальцева.

Основные принципы здорового похудения

Перед началом снижения веса специалисты рекомендуют оценить, есть ли в этом необходимость. Для этого используется индекс массы тела: показатель выше 25 говорит об избыточном весе, а от 30 — об ожирении. Если лишние килограммы связаны с гормональными сбоями или приёмом препаратов, без консультации врача не обойтись.

Создание дефицита калорий

Похудение невозможно без дефицита энергии. Обычно от индивидуальной нормы отнимают 10-20%. При этом слишком жёсткое ограничение калорийности может привести к замедлению метаболизма и ухудшению самочувствия.

Качество питания

Рацион должен включать белки, жиры и углеводы в сбалансированном соотношении. В приоритете — овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые, источники клетчатки, витаминов и минералов. Избыточное количество сахара, трансжиров и ультрапереработанных продуктов лучше исключить.

Медленный приём пищи

Осознанное питание помогает быстрее почувствовать сытость и избежать переедания.

"Ешьте медленно, тщательно пережёвывая пищу, и не отвлекайтесь на гаджеты", — советует нутрициолог Анжела Давидян.

Такой подход позволяет уменьшить порции без ощущения жёстких ограничений.

Вода, сон и движение

Достаточное потребление воды снижает риск спутать жажду с голодом. Регулярная физическая активность ускоряет расход энергии, а полноценный сон помогает нормализовать гормоны аппетита. Недосып, напротив, повышает тягу к калорийной пище.

Сравнение: резкое и постепенное похудение

При резком снижении веса организм испытывает стресс, повышается уровень кортизола, замедляется обмен веществ и растёт риск срывов. Постепенное похудение позволяет сохранить мышечную массу, улучшить пищевые привычки и закрепить результат на длительный срок.

Советы шаг за шагом для безопасного похудения

Оцените состояние здоровья и при необходимости проконсультируйтесь с врачом. Рассчитайте индивидуальную норму калорий и создайте умеренный дефицит. Выстройте режим питания и сна. Добавьте регулярную физическую активность без перегрузок. Следите за уровнем стресса и не игнорируйте сигналы организма.

Популярные вопросы о похудении

Сколько килограммов можно терять без вреда? В среднем 2-3 кг в месяц при самостоятельном подходе.

Можно ли худеть без спорта? Да, но физическая активность ускоряет и облегчает процесс.

Почему вес стоит на месте? Причины могут быть гормональными, метаболическими или связанными с переоценкой дефицита калорий.