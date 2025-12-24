Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ракетка вместо таблеток: вид спорта, который прибавляет годы жизни и держит мозг в тонусе

Теннис снижает риск возрастных заболеваний и смертности
Спорт

Этот вид спорта давно перестал быть просто развлечением на выходные. Ученые все чаще называют его одной из самых эффективных форм физической активности для поддержания здоровья и активного долголетия. Он одновременно нагружает тело, тренирует выносливость и заставляет мозг работать на высокой скорости.

Теннис
Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Теннис

Почему теннис связывают с долголетием

Регулярная игра в теннис все чаще фигурирует в исследованиях о продолжительности жизни. По данным ученых, люди, которые систематически выходят на корт, в среднем живут заметно дольше по сравнению с теми, кто выбирает другие популярные виды спорта или ведет малоподвижный образ жизни. Эффект объясняется сочетанием аэробной нагрузки, координации, скорости реакции и социальной активности.

Теннис подходит для людей самого разного возраста, что делает его редким примером спорта "на всю жизнь".

"Теннис уникален тем, что им занимаются люди всех возрастов — от двух до 92 лет и старше. Это делает его доступным практически для всех", — рассказала директор отдела спортивной медицины доктор Мелисса Лебер.

Как теннис влияет на мышцы и кости

Во время игры задействуются практически все группы мышц — от ног и корпуса до плечевого пояса и предплечий. Такая нагрузка помогает замедлять возрастную потерю мышечной массы и поддерживать силу без необходимости сложного спортивного инвентаря или тренажеров.

Польза распространяется и на костную ткань. Исследования показывают, что у пожилых мужчин, регулярно играющих в теннис, плотность костей значительно выше, чем у их менее активных ровесников. У женщин после менопаузы длительные занятия этим видом спорта также ассоциируются с меньшим риском остеопороза и переломов, что напрямую влияет на качество жизни.

Польза для мозга и психического здоровья

Теннис воздействует не только на тело, но и на когнитивные функции. Быстрые решения, концентрация, анализ траектории мяча и тактика розыгрыша постоянно стимулируют мозг. Дополнительный фактор — живое общение и соревновательный элемент, которые помогают снижать уровень социальной изоляции.

Для пожилых людей это особенно важно, поскольку одиночество связывают с повышенным риском деменции, сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. Теннис в этом смысле становится не просто спортом, а формой активной профилактики возрастных нарушений.

Сравнение: теннис и другие популярные виды спорта

Если сравнивать теннис с бегом, плаванием или ездой на велосипеде, он выигрывает за счет комплексного воздействия. Он сочетает кардио-нагрузку, силовую работу, тренировку баланса и координации. Командные виды спорта, такие как футбол, тоже полезны, но часто менее доступны в зрелом возрасте из-за риска травм.

Плюсы и минусы занятий теннисом

Теннис имеет ряд очевидных преимуществ, но подходит не всем без исключения. Перед началом занятий важно учитывать индивидуальные особенности здоровья.

  • развивает выносливость и силу одновременно;
  • укрепляет кости и снижает риск падений;
  • поддерживает ясность ума и социальные связи.

С другой стороны, игра требует качественной экипировки — ракетки, обуви, подходящего покрытия корта — и может быть противопоказана при некоторых проблемах с суставами.

Как начать играть в теннис

  1. Проконсультируйтесь с врачом, особенно если есть хронические заболевания.
  2. Подберите удобную обувь и ракетку с учетом уровня подготовки.
  3. Начинайте с коротких тренировок и увеличивайте нагрузку постепенно.
  4. Рассмотрите занятия с тренером, чтобы снизить риск травм и быстрее освоить технику.

Популярные вопросы о пользе тенниса

Можно ли играть в теннис после 50 лет?

Да, при отсутствии противопоказаний и с умеренной нагрузкой.

Что лучше для здоровья — теннис или бег?

Теннис дает более комплексную нагрузку, а бег проще в организации.

Сколько стоит начать заниматься теннисом?

Затраты зависят от корта, экипировки и формата тренировок, но стартовать можно без крупных вложений.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
