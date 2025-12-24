Ракетка вместо таблеток: вид спорта, который прибавляет годы жизни и держит мозг в тонусе

Этот вид спорта давно перестал быть просто развлечением на выходные. Ученые все чаще называют его одной из самых эффективных форм физической активности для поддержания здоровья и активного долголетия. Он одновременно нагружает тело, тренирует выносливость и заставляет мозг работать на высокой скорости.
Регулярная игра в теннис все чаще фигурирует в исследованиях о продолжительности жизни. По данным ученых, люди, которые систематически выходят на корт, в среднем живут заметно дольше по сравнению с теми, кто выбирает другие популярные виды спорта или ведет малоподвижный образ жизни. Эффект объясняется сочетанием аэробной нагрузки, координации, скорости реакции и социальной активности.
Теннис подходит для людей самого разного возраста, что делает его редким примером спорта "на всю жизнь".
"Теннис уникален тем, что им занимаются люди всех возрастов — от двух до 92 лет и старше. Это делает его доступным практически для всех", — рассказала директор отдела спортивной медицины доктор Мелисса Лебер.
Во время игры задействуются практически все группы мышц — от ног и корпуса до плечевого пояса и предплечий. Такая нагрузка помогает замедлять возрастную потерю мышечной массы и поддерживать силу без необходимости сложного спортивного инвентаря или тренажеров.
Польза распространяется и на костную ткань. Исследования показывают, что у пожилых мужчин, регулярно играющих в теннис, плотность костей значительно выше, чем у их менее активных ровесников. У женщин после менопаузы длительные занятия этим видом спорта также ассоциируются с меньшим риском остеопороза и переломов, что напрямую влияет на качество жизни.
Теннис воздействует не только на тело, но и на когнитивные функции. Быстрые решения, концентрация, анализ траектории мяча и тактика розыгрыша постоянно стимулируют мозг. Дополнительный фактор — живое общение и соревновательный элемент, которые помогают снижать уровень социальной изоляции.
Для пожилых людей это особенно важно, поскольку одиночество связывают с повышенным риском деменции, сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. Теннис в этом смысле становится не просто спортом, а формой активной профилактики возрастных нарушений.
Если сравнивать теннис с бегом, плаванием или ездой на велосипеде, он выигрывает за счет комплексного воздействия. Он сочетает кардио-нагрузку, силовую работу, тренировку баланса и координации. Командные виды спорта, такие как футбол, тоже полезны, но часто менее доступны в зрелом возрасте из-за риска травм.
Теннис имеет ряд очевидных преимуществ, но подходит не всем без исключения. Перед началом занятий важно учитывать индивидуальные особенности здоровья.
С другой стороны, игра требует качественной экипировки — ракетки, обуви, подходящего покрытия корта — и может быть противопоказана при некоторых проблемах с суставами.
Можно ли играть в теннис после 50 лет?
Да, при отсутствии противопоказаний и с умеренной нагрузкой.
Что лучше для здоровья — теннис или бег?
Теннис дает более комплексную нагрузку, а бег проще в организации.
Сколько стоит начать заниматься теннисом?
Затраты зависят от корта, экипировки и формата тренировок, но стартовать можно без крупных вложений.
