Позвоночник уходит в сторону незаметно: мелкая привычка запускает цепную реакцию

Наклон головы формирует асимметричную нагрузку на позвоночник — врач Смирнов

Проблемы с осанкой у детей и подростков не всегда связаны с неправильной посадкой за партой или слабым мышечным корсетом. Всё чаще специалисты обращают внимание на менее очевидный фактор — состояние зрительной системы. Нарушения зрения могут запускать цепочку компенсаторных изменений в теле, влияя на положение позвоночника. Об этом сообщает издание Ironman.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка с красивой спиной

Почему зрение влияет на осанку

Связь между глазами и позвоночником кажется неочевидной, однако она заложена в работе нервной системы. Глазодвигательные мышцы отвечают за синхронные движения глаз и точность фокусировки. Когда один глаз видит хуже или мышцы работают несогласованно, мозг стремится компенсировать искажение изображения.

"Если один глаз видит хуже или мышцы работают несбалансированно, мозг начинает компенсировать это изменением положения головы", — поясняет главный врач сети клиник Андрей Смирнов.

Чаще всего это проявляется в виде едва заметного наклона или поворота головы. Со стороны такое положение выглядит незначительным, но при постоянном повторении становится устойчивой привычкой.

Как формируется функциональный сколиоз

Длительное смещение головы создаёт асимметричную нагрузку на шейный отдел позвоночника. Со временем напряжение перераспределяется на грудной и поясничный отделы, формируя функциональное искривление. Этот процесс происходит постепенно и часто остаётся незамеченным до появления выраженных изменений.

"На первый взгляд это незаметно, но при постоянном повторении формируется устойчивый паттерн", — отмечает Андрей Смирнов.

Если первопричина не устранена, функциональное искривление может закрепиться и перейти в более стойкое нарушение осанки.

Почему дети и подростки в группе риска

Наибольшая уязвимость приходится на периоды активного роста. В это время опорно-двигательная система ещё формируется, а любые асимметричные нагрузки быстрее приводят к изменениям. Именно поэтому у детей и подростков нарушения зрения могут отражаться на положении позвоночника сильнее, чем у взрослых.

"В таких случаях важно смотреть шире — в том числе оценивать работу зрительной системы", — подчёркивает Андрей Смирнов.

Комплексный подход вместо "исправления усилием"

Попытки скорректировать осанку только упражнениями или контролем положения спины не всегда дают результат. По словам эксперта, важно выявить источник компенсаторного напряжения. В ряде случаев он находится не в мышцах, а в зрительном анализаторе.

"Задача — не "исправить осанку усилием”, а устранить первопричину компенсаторного напряжения", — объясняет Андрей Смирнов.

Поэтому при стойких нарушениях осанки специалисты рекомендуют сочетать работу с телом, консультацию офтальмолога и оценку зрительной нагрузки.

Сравнение: мышечная слабость и зрительные нарушения

При мышечной слабости осанка ухудшается из-за недостаточной поддержки позвоночника, и коррекция часто сводится к упражнениям и ЛФК. При зрительных нарушениях тело адаптируется к искажённому восприятию пространства, и без коррекции зрения эффект от тренировок может быть временным. В таких случаях работа только с мышцами не устраняет причину проблемы.

Советы шаг за шагом при проблемах с осанкой у ребёнка

Обратите внимание на привычный наклон или поворот головы. Проверьте зрение у офтальмолога, даже если жалоб нет. Оцените зрительную нагрузку — гаджеты, чтение, учебу. Проконсультируйтесь с врачом по поводу состояния позвоночника. Совмещайте коррекцию зрения с работой над телом.

Популярные вопросы о связи зрения и осанки

Может ли плохое зрение вызывать сколиоз? Речь чаще идёт о функциональном искривлении, которое формируется из-за компенсаций.

Нужно ли проверять зрение при нарушениях осанки? Да, особенно у детей и подростков в период роста.

Что важнее — упражнения или коррекция зрения? Наиболее эффективен комплексный подход, учитывающий оба фактора.