Спорт

Итоги спортивного года традиционно вызывают споры и обсуждения, но некоторые имена звучат особенно убедительно. Комментатор Денис Казанский выделил трех атлетов, чьи достижения, по его мнению, стали ключевыми в 2025 году. В этот список вошли представители сразу трех разных видов спорта.

Аделия Петросян
Фото: Телеграм-канал "Фигурное катание Челябинская область" by Максим Шмаков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аделия Петросян

Тройка лидеров по версии Дениса Казанского

Комментатор и спортивный журналист Денис Казанский назвал лучших спортсменов 2025 года, расставив их по личному рейтингу. Первую строчку он отдал хоккеисту Александру Овечкину, вторую — фигуристке Аделии Петросян, третью — пловцу Клименту Колесникову.

По мнению Казанского, именно эти спортсмены продемонстрировали результаты, которые выходят за рамки обычных успехов и уже сейчас могут считаться историческими.

"Первое место — Овечкин. Он побил рекорд и теперь устанавливает новые цифры, которые вообще не укладываются в голове. Интересно, доживем ли мы до того момента, когда их перебьют. Второе — Петросян. Она дважды с отрывом стала чемпионкой страны и завоевала путевку на Олимпиаду. Это производит очень сильное впечатление. Третье — Колесников. Наших пловцов давно не было на чемпионате мира, а он приехал и выиграл два золота", — заявил комментатор Денис Казанский в разговоре с NEWS. ru.

Почему именно эти спортсмены

Александр Овечкин в 2025 году не просто обновил рекорды, но и продолжил поднимать планку результативности, демонстрируя стабильность на высочайшем уровне. Его достижения воспринимаются как ориентир для будущих поколений хоккеистов, сообщает NEWS.ru

Аделия Петросян закрепила статус лидера в женском фигурном катании, уверенно выиграв национальные чемпионаты и обеспечив себе олимпийскую квоту. Ее выступления эксперты называют одними из самых убедительных за последние годы.

Климент Колесников стал символом возвращения российского плавания на мировую арену. Два золота чемпионата мира после долгого перерыва для сборной стали важным событием не только для спортсмена, но и для всего вида спорта.

Другие мнения о лучшем спортсмене года

Рейтинг Казанского — не единственная точка зрения. Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова также назвала Александра Овечкина лучшим спортсменом 2025 года. При этом она отдельно подчеркнула достижения гимнастки Ангелины Мельниковой.

Еще более нестандартную позицию озвучил руководитель Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Он назвал лучшим спортсменом России 2025 года президента Владимира Путина, акцентировав внимание на масштабности и значимости задач, которые ставит глава государства.

Сравнение: достижения в разных видах спорта

Хоккей, фигурное катание и плавание сложно сопоставлять напрямую, однако в 2025 году каждый из этих видов получил яркого представителя. В хоккее решающим фактором стала рекордная результативность и долговечность карьеры. В фигурном катании — стабильное доминирование и международные перспективы. В плавании — громкий успех на мировом уровне после паузы.

Такое разнообразие подчеркивает, что спортивный год был насыщенным и успешным сразу для нескольких дисциплин.

Плюсы и минусы подобных рейтингов

Персональные рейтинги помогают зафиксировать ключевые достижения года и привлечь внимание к выдающимся спортсменам. Они формируют общественную дискуссию и подчеркивают значимость спорта в целом.

В то же время такие списки всегда субъективны. Разные эксперты опираются на собственные критерии — от количества медалей до символического значения побед.

Популярные вопросы о лучших спортсменах 2025 года

Кто чаще всего упоминается как лучший спортсмен года?
Александр Овечкин фигурирует в большинстве экспертных оценок и комментариев.

Почему в рейтинге разные виды спорта?
Эксперты оценивают не дисциплину, а масштаб и уникальность достижений конкретного спортсмена.

Есть ли единый официальный рейтинг?
Нет, подобные списки носят экспертный и медийный характер.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
