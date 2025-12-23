Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Телескоп Джеймса Уэбба показал новые детали скопления Вестерлунд 2 — PopSci
Агрессивные собаки часто не доживают до трех лет — королевский ветколледж
Цена квадратного метра в Москве выросла до 489,6 тыс. рублей
Регулярный уход за кожей рук помогает замедлить возрастные изменения — Be Beautiful
Европа начала отдаляться от конфликта на Украине — политолог Подберезкин
Отмена публичных отчетов о доходах чиновников должна быть временной — юрист Алешкин
Закуски к Новому году за 10–15 минут из доступных ингредиентов
ГАЗ-24 в оригинальной комплектации появился на продаже в Париже
Производители продуктов питания уведомили ретейлеров о возможном увеличении цен

Сезон ещё идёт, а неопределённость растёт: ФК Ростов оказался в зоне риска вне поля

Долги ФК Ростов достигли 4–5 млрд рублей — инсайдер Карпов
Спорт

Финансовые проблемы ФК "Ростов" вышли за рамки внутренних трудностей и стали предметом публичного обсуждения. По данным инсайдеров, клуб может столкнуться с риском недоигранного сезона в РПЛ из-за многомиллиардной задолженности. При этом спортивные результаты команды пока не отражают кризис за пределами поля. 

Футбольный мяч
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Футбольный мяч

Финансовый кризис: долги и неопределённость

Футбольный клуб "Ростов", один из самых узнаваемых участников Российской премьер-лиги, оказался в крайне сложной финансовой ситуации. По информации источников, общий объём задолженности клуба оценивается в диапазоне от 4 до 5 млрд рублей. Эти обязательства создают серьёзные риски для текущей деятельности команды.

Сообщается, что у клуба отсутствуют средства даже на проведение зимних тренировочных сборов перед возобновлением чемпионата РПЛ. В такой ситуации под вопросом оказывается не только подготовка к весенней части сезона, но и сама возможность его завершения.

Лицензирование и выплаты игрокам

Даже при условии, что "Ростову" удастся доиграть текущий сезон, перспективы получения лицензии РФС-1 для участия в сезоне-2026/27 остаются крайне туманными, сообщает rostovgazeta.ru. Именно эта лицензия необходима для выступления в высшем дивизионе.

Отдельной проблемой стали задержки зарплат. По информации инсайдера, футболисты не получают выплаты с октября, а некоторые — ещё с сентября. Подобные ситуации напрямую влияют на атмосферу внутри команды и могут сказаться на будущем составе.

Позиция клуба и официальная реакция

После публикаций в СМИ и телеграм-каналах представители ФК "Ростов" выступили с официальным заявлением, опровергнув наиболее тревожные версии.

"Информация, опубликованная в ряде СМИ и ТГ-каналов о снятии ФК "Ростов" с чемпионата РПЛ, не соответствует действительности. Размеры долгов, о которых указано в публикациях, не соответствуют действительности. Распродажа игроков не планируется", — сообщили в пресс-службе клуба.

Таким образом, руководство настаивает на том, что ситуация находится под контролем, несмотря на сложный фон.

Контраст со спортивными результатами

На фоне финансовых трудностей команда продолжает набирать очки в чемпионате. В последнем матче 2025 года "Ростов" уверенно обыграл казанский "Рубин" со счётом 2:0 на домашней "Ростов Арене".

Забитыми мячами отметились Алексей Миронов и Егор Голенков. Эта победа позволила "жёлто-синим" завершить первую часть сезона на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко перед зимней паузой.

Реакция региональных властей

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь публично признал наличие серьёзных финансовых проблем у клуба. При этом он подчеркнул, что команда не останется без поддержки, однако отметил ограниченные возможности регионального бюджета.

Это означает, что поиск выхода из кризиса, скорее всего, потребует комплексных решений с участием спонсоров, инвесторов и футбольных структур.

Неожиданный шанс: дело Матиаса Норманна

В декабре у ФК "Ростов" появился потенциальный источник значительных средств. Бывший полузащитник команды Матиас Норманн проиграл судебное разбирательство и обязан выплатить клубу компенсацию в размере более 3 млн евро.

Футболист в 2023 году в одностороннем порядке расторг контракт, сославшись на атаки беспилотников в Москве. Это решение стало основанием для иска в ФИФА, который был удовлетворён. Полученные средства могут частично облегчить финансовое давление на клуб.

Сравнение: финансовые проблемы и спортивная стабильность

С точки зрения игры "Ростов" остаётся конкурентоспособной командой РПЛ, способной стабильно набирать очки. Однако вне поля клуб сталкивается с системными финансовыми трудностями, которые не решаются за счёт спортивных результатов. Этот разрыв между игрой и экономикой остаётся ключевым вызовом.

Плюсы и минусы текущего положения ФК "Ростов"

Сложившаяся ситуация имеет разные стороны. С одной стороны, команда сохраняет место в середине таблицы РПЛ и демонстрирует боеспособность. С другой — долги, задержки зарплат и риски с лицензированием создают долгосрочную неопределённость.

Финансовые проблемы могут быть частично компенсированы судебными выплатами и поддержкой, но без устойчивой модели финансирования кризис может повториться.

Советы: на что обратить внимание болельщикам

  1. Следить за новостями о лицензировании РФС и официальных заявлениях клуба.

  2. Оценивать трансферную политику как индикатор финансового состояния.

  3. Учитывать, что спортивные результаты не всегда отражают реальное положение дел.

Популярные вопросы о ситуации вокруг ФК "Ростов"

Может ли клуб сняться с чемпионата РПЛ?
Официально эта информация опровергнута, однако финансовые риски сохраняются.

Насколько велики долги клуба?
По данным инсайдеров — до 5 млрд рублей, но клуб не подтверждает эти цифры.

Поможет ли компенсация от Норманна?
Эта сумма может улучшить положение, но вряд ли полностью решит проблему.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Недвижимость
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Садоводство, цветоводство
Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Сорт томатов "42 дня" подходит для регионов с коротким летом
Садоводство, цветоводство
Сорт томатов "42 дня" подходит для регионов с коротким летом
Популярное
Игра в санкции: Запад просчитался, работая на усиление своего главного конкурента - Китай

Падение цен на российские нефть и газ усиливают главного стратегического противника США — Китай. 

Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ
Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Трубы забиваются годами, а решается всё за вечер — способ, который держат на кухне
Санкции против России: Испания недополучила миллиарды евро от экспорта
Эти соседи по грядке творят с малиной чудеса: кусты становятся крепче, а ягоды — крупнее в два раза
В Чичен-Ице начнут неинвазивное исследование пирамиды — институт антропологии Мексики Игорь Буккер Мы боялись не того "Скайнета": ИИ может развязать ядерную войну без кнопки “Пуск” Олег Володин Газотурбинные поезда начали испытывать в США в 1967 году Сергей Милешкин
Кризис в промышленности: 26,5% предприятий Германии не верят в позитивные изменения до 2026 года
Тело включается без зала: 5 домашних упражнений запускают мышцы с первого подхода
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Последние материалы
Продленку с более поздним уходом детей предложили в детсадах — депутат Буцкая
Учёные датировали вымирание мегафауны Америки 3500 лет назад
Агрессивные собаки часто не доживают до трех лет — королевский ветколледж
Жимолость требует перекрёстного опыления для урожая
Сало превращают в намазку, дважды прокручивая мясорубкой
Долги ФК Ростов достигли 4–5 млрд рублей — инсайдер Карпов
Цена квадратного метра в Москве выросла до 489,6 тыс. рублей
Полёт на околосветовой скорости замедляет время экипажа
Регулярный уход за кожей рук помогает замедлить возрастные изменения — Be Beautiful
Европа начала отдаляться от конфликта на Украине — политолог Подберезкин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.