Сезон ещё идёт, а неопределённость растёт: ФК Ростов оказался в зоне риска вне поля

Долги ФК Ростов достигли 4–5 млрд рублей — инсайдер Карпов

Финансовые проблемы ФК "Ростов" вышли за рамки внутренних трудностей и стали предметом публичного обсуждения. По данным инсайдеров, клуб может столкнуться с риском недоигранного сезона в РПЛ из-за многомиллиардной задолженности. При этом спортивные результаты команды пока не отражают кризис за пределами поля.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Футбольный мяч

Финансовый кризис: долги и неопределённость

Футбольный клуб "Ростов", один из самых узнаваемых участников Российской премьер-лиги, оказался в крайне сложной финансовой ситуации. По информации источников, общий объём задолженности клуба оценивается в диапазоне от 4 до 5 млрд рублей. Эти обязательства создают серьёзные риски для текущей деятельности команды.

Сообщается, что у клуба отсутствуют средства даже на проведение зимних тренировочных сборов перед возобновлением чемпионата РПЛ. В такой ситуации под вопросом оказывается не только подготовка к весенней части сезона, но и сама возможность его завершения.

Лицензирование и выплаты игрокам

Даже при условии, что "Ростову" удастся доиграть текущий сезон, перспективы получения лицензии РФС-1 для участия в сезоне-2026/27 остаются крайне туманными, сообщает rostovgazeta.ru. Именно эта лицензия необходима для выступления в высшем дивизионе.

Отдельной проблемой стали задержки зарплат. По информации инсайдера, футболисты не получают выплаты с октября, а некоторые — ещё с сентября. Подобные ситуации напрямую влияют на атмосферу внутри команды и могут сказаться на будущем составе.

Позиция клуба и официальная реакция

После публикаций в СМИ и телеграм-каналах представители ФК "Ростов" выступили с официальным заявлением, опровергнув наиболее тревожные версии.

"Информация, опубликованная в ряде СМИ и ТГ-каналов о снятии ФК "Ростов" с чемпионата РПЛ, не соответствует действительности. Размеры долгов, о которых указано в публикациях, не соответствуют действительности. Распродажа игроков не планируется", — сообщили в пресс-службе клуба.

Таким образом, руководство настаивает на том, что ситуация находится под контролем, несмотря на сложный фон.

Контраст со спортивными результатами

На фоне финансовых трудностей команда продолжает набирать очки в чемпионате. В последнем матче 2025 года "Ростов" уверенно обыграл казанский "Рубин" со счётом 2:0 на домашней "Ростов Арене".

Забитыми мячами отметились Алексей Миронов и Егор Голенков. Эта победа позволила "жёлто-синим" завершить первую часть сезона на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко перед зимней паузой.

Реакция региональных властей

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь публично признал наличие серьёзных финансовых проблем у клуба. При этом он подчеркнул, что команда не останется без поддержки, однако отметил ограниченные возможности регионального бюджета.

Это означает, что поиск выхода из кризиса, скорее всего, потребует комплексных решений с участием спонсоров, инвесторов и футбольных структур.

Неожиданный шанс: дело Матиаса Норманна

В декабре у ФК "Ростов" появился потенциальный источник значительных средств. Бывший полузащитник команды Матиас Норманн проиграл судебное разбирательство и обязан выплатить клубу компенсацию в размере более 3 млн евро.

Футболист в 2023 году в одностороннем порядке расторг контракт, сославшись на атаки беспилотников в Москве. Это решение стало основанием для иска в ФИФА, который был удовлетворён. Полученные средства могут частично облегчить финансовое давление на клуб.

Сравнение: финансовые проблемы и спортивная стабильность

С точки зрения игры "Ростов" остаётся конкурентоспособной командой РПЛ, способной стабильно набирать очки. Однако вне поля клуб сталкивается с системными финансовыми трудностями, которые не решаются за счёт спортивных результатов. Этот разрыв между игрой и экономикой остаётся ключевым вызовом.

Плюсы и минусы текущего положения ФК "Ростов"

Сложившаяся ситуация имеет разные стороны. С одной стороны, команда сохраняет место в середине таблицы РПЛ и демонстрирует боеспособность. С другой — долги, задержки зарплат и риски с лицензированием создают долгосрочную неопределённость.

Финансовые проблемы могут быть частично компенсированы судебными выплатами и поддержкой, но без устойчивой модели финансирования кризис может повториться.

Советы: на что обратить внимание болельщикам

Следить за новостями о лицензировании РФС и официальных заявлениях клуба. Оценивать трансферную политику как индикатор финансового состояния. Учитывать, что спортивные результаты не всегда отражают реальное положение дел.

Популярные вопросы о ситуации вокруг ФК "Ростов"

Может ли клуб сняться с чемпионата РПЛ?

Официально эта информация опровергнута, однако финансовые риски сохраняются.

Насколько велики долги клуба?

По данным инсайдеров — до 5 млрд рублей, но клуб не подтверждает эти цифры.

Поможет ли компенсация от Норманна?

Эта сумма может улучшить положение, но вряд ли полностью решит проблему.