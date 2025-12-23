Талия формируется не там, где качают пресс: странный нюанс, который всё меняет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Упражнения на талию и пресс дают результат только при правильной технике выполнения. Косые мышцы живота активно включаются в работу, когда движения выполняются осознанно, без рывков и с контролем дыхания. Ниже — подробное пошаговое описание каждого упражнения из комплекса. Об этом сообщает источник "Фитнес с GoodLooker".

Девушка делает боковую планку
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка делает боковую планку

Общие принципы перед началом

Перед тренировкой сделайте легкую разминку: круговые движения тазом, наклоны корпуса, вращения плечами. Во время всего комплекса держите пресс слегка напряженным, а поясницу — в нейтральном положении. Работайте в формате 45 секунд упражнения и 15 секунд отдыха, выполняя 3-4 круга.

Скручивания колено-локоть стоя

Встаньте прямо, стопы на ширине плеч, руки согнуты в локтях и подняты на уровень груди или за голову.
На выдохе поднимите правое колено и одновременно поверните корпус, стараясь соединить его с левым локтем.
На вдохе вернитесь в исходное положение и повторите движение на другую сторону.
Важно не тянуться локтем за счет плеч, а именно скручивать корпус, включая косые мышцы живота.

Обратные скручивания колено-локоть лежа

Лягте на спину, поясницу плотно прижмите к полу, руки можно расположить вдоль тела или за головой.
На выдохе подтяните согнутые колени к груди и слегка скрутите корпус, направляя колени к локтям.
На вдохе медленно опустите ноги, не отрывая поясницу от пола.
Движение должно быть плавным, без раскачивания — работает именно пресс, а не инерция.

Колено-локоть в планке на четвереньках

Встаньте в упор на ладонях и коленях, ладони под плечами, спина ровная.
На выдохе подтяните колено к одноименному локтю, слегка округляя спину и напрягая пресс.
На вдохе вернитесь в исходное положение и выполните движение другой ногой.
Следите, чтобы таз не раскачивался из стороны в сторону — корпус остается стабильным.

Боковые подъемы колено-локоть через сторону стоя

Исходное положение — стоя, руки за головой или на поясе.
Поднимите колено через сторону и одновременно наклоните корпус, стараясь приблизить локоть к колену.
Вернитесь в исходное положение и выполните упражнение на другую сторону.
Важно сохранять контроль над движением и не заваливаться вперед — акцент должен оставаться на боковых мышцах живота.

Обратные скручивания с вытягиванием ног вверх

Лягте на спину, руки вдоль тела, ладони прижаты к полу.
На выдохе поднимите ноги вверх и слегка оторвите таз от пола, направляя стопы к потолку.
На вдохе медленно опустите таз и ноги, сохраняя контроль над поясницей.
Упражнение эффективно нагружает нижний отдел пресса, если выполнять его без рывков.

Боковая планка колено-локоть

Примите положение боковой планки с опорой на предплечье и колено нижней ноги.
На выдохе подтяните верхнее колено к локтю, сохраняя равновесие и напряжение в корпусе.
На вдохе вернитесь в исходное положение и продолжайте движение в заданном темпе.
Следите, чтобы плечо не уходило вверх, а таз не опускался — корпус должен оставаться в одной линии.

Плюсы и минусы детальной проработки талии

Подробная техника помогает включать нужные мышцы и снижает нагрузку на поясницу. Такой подход улучшает качество тренировки и визуальный эффект для талии.
Однако он требует концентрации и умеренного темпа — при спешке эффективность упражнений резко снижается.

Советы по выполнению упражнений шаг за шагом

  1. Делайте выдох на каждом скручивании или подъеме.

  2. Работайте в комфортном темпе, сохраняя контроль над движением.

  3. Останавливайте подход, если теряется техника или появляется дискомфорт в пояснице.

Популярные вопросы о технике упражнений для талии

Нужно ли тянуть локоть к колену любой ценой?
Нет, важнее качественное скручивание корпуса, а не фактическое касание.

Почему болит поясница после упражнений?
Чаще всего это связано с потерей контроля над прессом или чрезмерным прогибом в спине.

Можно ли выполнять комплекс каждый день?
Лучше тренироваться 4-5 раз в неделю, оставляя мышцам время на восстановление.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
