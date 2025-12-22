Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Киркоров дарил автомобили и бриллианты близким людям
Ацетальдегид из алкоголя повредил ДНК клеток — учёные
Около 37% видов могут исчезнуть к 2100 году из-за климата — NatureServe
Восточно-Антарктический ледниковый щит уже разрушался 9 тысяч лет назад — newsbomb
В Москве наградили лауреатов премии "ВЫЗОВ" 2025 года
Газпромбанк прогнозирует увеличение экспорта газа в Среднюю Азию к 2030 году в 2 раза
Макияж при обвисших веках требует смещения теней выше складки — Žena.cz
Chery довела КПД бензинового двигателя до 48 процентов — Auto Motor und Sport
Острая пища не повлияла на скорость пищеварения —гастроэнтеролог Петраченкова

Утро после турнира пошло не по плану: Галлямов жёстко ответил на звонок журналистки

Галлямов отказался общаться со СМИ после серебра ЧР
Спорт

Фигурное катание редко обходится без эмоций, особенно после напряжённых соревнований. Однако в конце декабря внимание к одному из лидеров парного катания оказалось приковано не из-за прокатов, а из-за резонансного конфликта со СМИ. Ситуация вышла за рамки спортивной дискуссии и вызвала широкий общественный отклик.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Конфликт после чемпионата России

Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной и тренирующийся у Тамары Москвиной, не сумел завоевать золото на чемпионате России. Дуэт стал серебряным призёром, набрав 223,63 балла и уступив Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, которые опередили их менее чем на балл.

После соревнований Галлямов отказался от комментариев на пресс-конференции, а затем опубликовал в соцсетях сообщения, в которых дал понять, что не намерен обсуждать итоги турнира, сообщает "Царьград". Эти публикации и стали поводом для звонка журналистки "Известий".

Реакция спортсмена и резкие высказывания

По словам самого фигуриста, телефонный звонок утром стал для него неожиданным и вызвал сильное раздражение. В видео, размещённом в его Telegram-канале, Галлямов резко высказался в адрес корреспондентки, комментируя ситуацию.

"Я не понимаю, где её мозги? Это просто подло, на мой взгляд. Нужно было дать время восстановиться, тем более что сегодня ещё и показательные выступления. Ну, просто больная. Может, тогда опубликуем её номер, чтобы она сама начала получать звонки", — сказал он в видео, размещенном в его Telegram-канале накануне.

Фигурист также дал понять, что не считает нужным извиняться за свои слова и действия.

Версия журналистов и реакция сообщества

В медиахолдинге, куда входят "Известия" и телеканал "78", ситуацию описывают иначе. По их данным, звонок был сделан в 9:54 утра и носил уточняющий характер — журналистка хотела выяснить, не был ли взломан аккаунт спортсмена, и получить комментарий к его публикациям. Отмечается, что корреспондентка извинилась за ранний звонок, однако столкнулась с агрессивной реакцией и оскорблениями.

Происшествие вызвало критику со стороны журналистского сообщества и спортивных экспертов. Особое внимание привлекло упоминание о возможной публикации личного номера телефона, что может быть расценено как нарушение законодательства о конфиденциальности.

Контекст: давление результатов и эмоции

Спортивные специалисты отмечают, что в последнее время Галлямов переживает непростой период. Потеря статуса безусловного лидера в парном катании, напряжённая конкуренция и разговоры о недоброжелателях, о которых он ранее упоминал, могли сказаться на эмоциональном фоне спортсмена.

Сам фигурист после скандала заявил, что не намерен приносить извинения и считает, что журналистам следует более взвешенно подходить к выбору времени для общения со спортсменами. Он также предложил обсудить ситуацию лично после своего выступления на ледовом шоу в "Юбилейном".

Сравнение: эмоции спортсменов и медиаграницы

Подобные конфликты нередко возникают на стыке спорта и медиа. Спортсмены находятся под высоким психологическим давлением, особенно после неудач, тогда как журналисты выполняют профессиональную задачу — получать комментарии и разъяснять ситуацию для аудитории. Отсутствие чётких границ общения часто приводит к эскалации.

Плюсы и минусы публичной реакции

Открытое выражение эмоций позволяет спортсменам быть честными с болельщиками, но резкие высказывания и персональные обвинения могут нанести ущерб репутации и привести к юридическим последствиям. Сдержанная коммуникация, напротив, помогает сохранить профессиональные отношения даже в сложных ситуациях.

Популярные вопросы о конфликте Галлямова и журналистки

Извинился ли Александр Галлямов

Нет, фигурист публично заявил, что не считает нужным приносить извинения.

Был ли нарушен закон

Юристы отмечают, что угроза публикации личных данных может повлечь правовые последствия, но оценка возможных нарушений зависит от дальнейших действий.

Повлияет ли скандал на карьеру спортсмена

Официальных заявлений о санкциях нет, однако репутационные риски для публичных спортсменов всегда имеют значение.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Недвижимость
Модульные диваны заменяют классические монолитные модели — Ouest-France
Лёгкие очищающие формулы улучшают подъём тонких волос
Красота и стиль
Лёгкие очищающие формулы улучшают подъём тонких волос
Серебристый цилиндр завис у крыла частного борта над Род-Айлендом и внезапно исчез
Наука и техника
Серебристый цилиндр завис у крыла частного борта над Род-Айлендом и внезапно исчез
Популярное
Сладкие, как конфеты: пять сортов черри, которые превращают грядку в фруктовую тарелку

Фруктовые томаты черри удивляют сладким вкусом и необычной окраской. Какие сорта считаются самыми яркими и чем они отличаются от классических помидоров.

Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Блокировка в Euroclear превратилась в лавину исков: российские инвесторы требуют компенсации за застрявшие активы
Зима-2026 диктует свои правила: какие шубы выглядят статусно, а какие — превращают образ в прошлое
Пока другие зреют, этот уже едят: томат, что даёт медовые плоды с рекордной скоростью
Андрей Кончаловский представил "Макбет" в "Театре Моссовета" Анжела Якубовская Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ Любовь Степушова Синяя птица: как вездеход смог победить стихию и спасти космонавтов Сергей Милешкин
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Огуречный хит рвёт продажи: всего 15 кустов дают мешки урожая — семена заканчиваются молниеносно
Руки после 60 могут выглядеть моложе тела: упражнения, которые действительно работают
Руки после 60 могут выглядеть моложе тела: упражнения, которые действительно работают
Последние материалы
Гипотермия развивается при снижении температуры тела ниже 35 °C
Chery довела КПД бензинового двигателя до 48 процентов — Auto Motor und Sport
Цветную изоленту применяют для быстрой ориентации в проводке
Острая пища не повлияла на скорость пищеварения —гастроэнтеролог Петраченкова
Кормление собаки перед новогодним застольем снижает интерес к еде
31 декабря в театре "Модерн" покажут спектакль по роману Коэльо
Шницель лучше жарить в более высоком слое масла — Apetit
Коричневые кончики листьев указали на проблемы с корнями — Gartenpraxis
CBAM вводит оплату углеродных выбросов для импорта
Лера Кудрявцева упала после попытки повторить трюк Лазарева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.