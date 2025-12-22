Утро после турнира пошло не по плану: Галлямов жёстко ответил на звонок журналистки

Галлямов отказался общаться со СМИ после серебра ЧР

Фигурное катание редко обходится без эмоций, особенно после напряжённых соревнований. Однако в конце декабря внимание к одному из лидеров парного катания оказалось приковано не из-за прокатов, а из-за резонансного конфликта со СМИ. Ситуация вышла за рамки спортивной дискуссии и вызвала широкий общественный отклик.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Конфликт после чемпионата России

Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной и тренирующийся у Тамары Москвиной, не сумел завоевать золото на чемпионате России. Дуэт стал серебряным призёром, набрав 223,63 балла и уступив Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, которые опередили их менее чем на балл.

После соревнований Галлямов отказался от комментариев на пресс-конференции, а затем опубликовал в соцсетях сообщения, в которых дал понять, что не намерен обсуждать итоги турнира, сообщает "Царьград". Эти публикации и стали поводом для звонка журналистки "Известий".

Реакция спортсмена и резкие высказывания

По словам самого фигуриста, телефонный звонок утром стал для него неожиданным и вызвал сильное раздражение. В видео, размещённом в его Telegram-канале, Галлямов резко высказался в адрес корреспондентки, комментируя ситуацию.

"Я не понимаю, где её мозги? Это просто подло, на мой взгляд. Нужно было дать время восстановиться, тем более что сегодня ещё и показательные выступления. Ну, просто больная. Может, тогда опубликуем её номер, чтобы она сама начала получать звонки", — сказал он в видео, размещенном в его Telegram-канале накануне.

Фигурист также дал понять, что не считает нужным извиняться за свои слова и действия.

Версия журналистов и реакция сообщества

В медиахолдинге, куда входят "Известия" и телеканал "78", ситуацию описывают иначе. По их данным, звонок был сделан в 9:54 утра и носил уточняющий характер — журналистка хотела выяснить, не был ли взломан аккаунт спортсмена, и получить комментарий к его публикациям. Отмечается, что корреспондентка извинилась за ранний звонок, однако столкнулась с агрессивной реакцией и оскорблениями.

Происшествие вызвало критику со стороны журналистского сообщества и спортивных экспертов. Особое внимание привлекло упоминание о возможной публикации личного номера телефона, что может быть расценено как нарушение законодательства о конфиденциальности.

Контекст: давление результатов и эмоции

Спортивные специалисты отмечают, что в последнее время Галлямов переживает непростой период. Потеря статуса безусловного лидера в парном катании, напряжённая конкуренция и разговоры о недоброжелателях, о которых он ранее упоминал, могли сказаться на эмоциональном фоне спортсмена.

Сам фигурист после скандала заявил, что не намерен приносить извинения и считает, что журналистам следует более взвешенно подходить к выбору времени для общения со спортсменами. Он также предложил обсудить ситуацию лично после своего выступления на ледовом шоу в "Юбилейном".

Сравнение: эмоции спортсменов и медиаграницы

Подобные конфликты нередко возникают на стыке спорта и медиа. Спортсмены находятся под высоким психологическим давлением, особенно после неудач, тогда как журналисты выполняют профессиональную задачу — получать комментарии и разъяснять ситуацию для аудитории. Отсутствие чётких границ общения часто приводит к эскалации.

Плюсы и минусы публичной реакции

Открытое выражение эмоций позволяет спортсменам быть честными с болельщиками, но резкие высказывания и персональные обвинения могут нанести ущерб репутации и привести к юридическим последствиям. Сдержанная коммуникация, напротив, помогает сохранить профессиональные отношения даже в сложных ситуациях.

Популярные вопросы о конфликте Галлямова и журналистки

Извинился ли Александр Галлямов

Нет, фигурист публично заявил, что не считает нужным приносить извинения.

Был ли нарушен закон

Юристы отмечают, что угроза публикации личных данных может повлечь правовые последствия, но оценка возможных нарушений зависит от дальнейших действий.

Повлияет ли скандал на карьеру спортсмена

Официальных заявлений о санкциях нет, однако репутационные риски для публичных спортсменов всегда имеют значение.