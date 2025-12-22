Утро после турнира пошло не по плану: Галлямов жёстко ответил на звонок журналистки

Фигурное катание редко обходится без эмоций, особенно после напряжённых соревнований. Однако в конце декабря внимание к одному из лидеров парного катания оказалось приковано не из-за прокатов, а из-за резонансного конфликта со СМИ. Ситуация вышла за рамки спортивной дискуссии и вызвала широкий общественный отклик.
Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной и тренирующийся у Тамары Москвиной, не сумел завоевать золото на чемпионате России. Дуэт стал серебряным призёром, набрав 223,63 балла и уступив Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, которые опередили их менее чем на балл.
После соревнований Галлямов отказался от комментариев на пресс-конференции, а затем опубликовал в соцсетях сообщения, в которых дал понять, что не намерен обсуждать итоги турнира, сообщает "Царьград". Эти публикации и стали поводом для звонка журналистки "Известий".
По словам самого фигуриста, телефонный звонок утром стал для него неожиданным и вызвал сильное раздражение. В видео, размещённом в его Telegram-канале, Галлямов резко высказался в адрес корреспондентки, комментируя ситуацию.
"Я не понимаю, где её мозги? Это просто подло, на мой взгляд. Нужно было дать время восстановиться, тем более что сегодня ещё и показательные выступления. Ну, просто больная. Может, тогда опубликуем её номер, чтобы она сама начала получать звонки", — сказал он в видео, размещенном в его Telegram-канале накануне.
Фигурист также дал понять, что не считает нужным извиняться за свои слова и действия.
В медиахолдинге, куда входят "Известия" и телеканал "78", ситуацию описывают иначе. По их данным, звонок был сделан в 9:54 утра и носил уточняющий характер — журналистка хотела выяснить, не был ли взломан аккаунт спортсмена, и получить комментарий к его публикациям. Отмечается, что корреспондентка извинилась за ранний звонок, однако столкнулась с агрессивной реакцией и оскорблениями.
Происшествие вызвало критику со стороны журналистского сообщества и спортивных экспертов. Особое внимание привлекло упоминание о возможной публикации личного номера телефона, что может быть расценено как нарушение законодательства о конфиденциальности.
Спортивные специалисты отмечают, что в последнее время Галлямов переживает непростой период. Потеря статуса безусловного лидера в парном катании, напряжённая конкуренция и разговоры о недоброжелателях, о которых он ранее упоминал, могли сказаться на эмоциональном фоне спортсмена.
Сам фигурист после скандала заявил, что не намерен приносить извинения и считает, что журналистам следует более взвешенно подходить к выбору времени для общения со спортсменами. Он также предложил обсудить ситуацию лично после своего выступления на ледовом шоу в "Юбилейном".
Подобные конфликты нередко возникают на стыке спорта и медиа. Спортсмены находятся под высоким психологическим давлением, особенно после неудач, тогда как журналисты выполняют профессиональную задачу — получать комментарии и разъяснять ситуацию для аудитории. Отсутствие чётких границ общения часто приводит к эскалации.
Открытое выражение эмоций позволяет спортсменам быть честными с болельщиками, но резкие высказывания и персональные обвинения могут нанести ущерб репутации и привести к юридическим последствиям. Сдержанная коммуникация, напротив, помогает сохранить профессиональные отношения даже в сложных ситуациях.
Нет, фигурист публично заявил, что не считает нужным приносить извинения.
Юристы отмечают, что угроза публикации личных данных может повлечь правовые последствия, но оценка возможных нарушений зависит от дальнейших действий.
Официальных заявлений о санкциях нет, однако репутационные риски для публичных спортсменов всегда имеют значение.
Фруктовые томаты черри удивляют сладким вкусом и необычной окраской. Какие сорта считаются самыми яркими и чем они отличаются от классических помидоров.