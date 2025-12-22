Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
У SsangYong Kyron выявили быстрый износ цепи ГРМ
Кофе и чай снижают усвоение препаратов железа — эндокринолог Шафранская
К новогоднему застолью стоит готовиться без крайностей — врач Беляева
Переедание назвали главной причиной набора веса в праздники — тренер Оборин
Жена Алибасова опровергла слухи об ухудшении его здоровья
Сковорода с покрытием улучшает прожарку яичницы — повара
Желания на Новый год нужно загадывать только о себе — психолог Метелина
Эксперт Булкина перечислила главные причины отказов ещё до этапа собеседования
Учёные обнаружили экзопланету с атмосферой из гелия и углерода — Earth

Молоко не спасает — где на самом деле прячется кальций для мышц и костей

Консервированные сардины повышают плотность костей — диетологи
Спорт

Кальций играет важную роль в организме человека и особенно значим для тех, кто регулярно тренируется. Он необходим для прочности костей и зубов, нормальной работы мышц, передачи нервных импульсов, свёртываемости крови и поддержания гормонального баланса. При его дефиците повышается риск судорог, хронической усталости и снижения плотности костной ткани, что напрямую влияет на спортивные результаты. Об этом сообщает издание FIT FOR FUN.

Спортивное питание для женщин
Фото: https://ru.freepik.com by Drazen Zigic is licensed under Free
Спортивное питание для женщин

Почему кальций важен для спортсменов

При регулярных нагрузках потребность в кальции возрастает. Мышцы активнее сокращаются, костная система испытывает дополнительную нагрузку, а обмен веществ ускоряется. Ошибочно считать, что для покрытия потребности достаточно только молочных продуктов. На самом деле есть и другие источники кальция, которые не менее ценны и могут разнообразить рацион.

Семена мака — рекордсмен по кальцию

Семена мака редко ассоциируются с ежедневным питанием, однако именно они занимают лидирующие позиции по содержанию кальция. В 100 граммах продукта содержится около 1400 мг этого минерала, что превышает суточную норму взрослого человека.

Разумеется, мак не употребляют в таких объёмах, но даже небольшие добавки в каши, выпечку или соусы способны заметно поддержать минеральный баланс. Дополнительное преимущество — наличие магния и полезных жиров, которые способствуют лучшему усвоению кальция.

Твёрдые и полутвёрдые сыры

Пармезан, грана падано, гауда и эмменталь содержат от 700 до 1200 мг кальция на 100 граммов. Кальций в сырах хорошо усваивается благодаря сочетанию с белком казеином и витамином D.

Небольшая порция качественного сыра способна покрыть значительную часть суточной потребности. Однако из-за высокой калорийности и содержания соли такие продукты стоит употреблять умеренно, особенно при контроле веса.

Консервированная рыба с костями

Сардины и другие мелкие рыбы, консервированные с костями, содержат в среднем 350-400 мг кальция на 100 граммов. Основная ценность — мягкие кости, которые легко усваиваются организмом.

Кроме кальция, такие продукты богаты витамином D и омега-3 жирными кислотами, что делает их полезными для костей, суставов и сердечно-сосудистой системы. Регулярное включение такой рыбы в рацион помогает поддерживать плотность костной ткани.

Кунжут и тахини

Кунжутные семена содержат около 975 мг кальция на 100 граммов. Даже одна столовая ложка даёт ощутимый вклад в суточную норму. Кунжут удобно добавлять в салаты, овощные блюда и каши.

Важно учитывать, что кальций из цельных семян усваивается хуже. Измельчённый кунжут или паста тахини считаются более эффективным вариантом, так как минералы становятся доступнее для организма.

Молочные и кисломолочные продукты

Молоко, кефир и натуральный йогурт остаются стабильным и доступным источником кальция. В 100 мл молока содержится около 120 мг кальция, а в йогурте — до 150 мг.

Хотя по концентрации они уступают сырам и семенам, их преимущество — регулярность употребления и хорошая усвояемость. Для людей с непереносимостью лактозы подойдут безлактозные или ферментированные варианты, сохраняющие минеральный состав.

Сравнение: молочные и растительные источники кальция

Молочные продукты обеспечивают кальций в легкоусвояемой форме и подходят для ежедневного рациона. Растительные источники, такие как мак и кунжут, содержат более высокие дозы минерала, но требуют правильной подготовки и сочетания с другими продуктами. Оптимальный вариант — комбинировать оба подхода.

Плюсы и минусы разных источников кальция

Разнообразие источников позволяет гибко выстраивать рацион и учитывать индивидуальные предпочтения. Однако высококалорийные продукты, такие как сыры, требуют контроля порций, а растительные — правильной обработки для лучшего усвоения.

Советы шаг за шагом для усвоения кальция

  1. Сочетайте продукты с кальцием и витамином D.

  2. Добавляйте источники магния для лучшего усвоения.

  3. Избегайте избытка соли, кофе и алкоголя.

  4. Поддерживайте регулярную физическую активность без перегрузок.

Популярные вопросы о кальции в рационе спортсмена

Достаточно ли только молочных продуктов

Нет, разнообразие источников помогает избежать дефицита и улучшает усвоение.

Можно ли получить кальций без молока

Да, семена, рыба и кунжут содержат значительные количества минерала.

Влияет ли стресс на уровень кальция

Хронический стресс может ухудшать минеральный обмен и снижать усвоение кальция.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Серебристый цилиндр завис у крыла частного борта над Род-Айлендом и внезапно исчез
Наука и техника
Серебристый цилиндр завис у крыла частного борта над Род-Айлендом и внезапно исчез
Урсиды будут видны в Северном полушарии до 26 декабря — астроном Питер Браун
Наука и техника
Урсиды будут видны в Северном полушарии до 26 декабря — астроном Питер Браун
Популярное
Сладкие, как конфеты: пять сортов черри, которые превращают грядку в фруктовую тарелку

Фруктовые томаты черри удивляют сладким вкусом и необычной окраской. Какие сорта считаются самыми яркими и чем они отличаются от классических помидоров.

Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Блокировка в Euroclear превратилась в лавину исков: российские инвесторы требуют компенсации за застрявшие активы
Зима-2026 диктует свои правила: какие шубы выглядят статусно, а какие — превращают образ в прошлое
Пока другие зреют, этот уже едят: томат, что даёт медовые плоды с рекордной скоростью
Синяя птица: как вездеход смог победить стихию и спасти космонавтов Сергей Милешкин Убийство генерала Сарварова указывает на провал в работе российских спецслужб Любовь Степушова Боеспособность флота снижается из-за ограниченной практики Виктор Пахомов
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Огуречный хит рвёт продажи: всего 15 кустов дают мешки урожая — семена заканчиваются молниеносно
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Последние материалы
Вода ранней Земли сохранялась глубоко в мантии — Китайская академия наук
Пальмы формируют визуальный центр просторных комнат — Mein Schoener Garten
У SsangYong Kyron выявили быстрый износ цепи ГРМ
Кофе и чай снижают усвоение препаратов железа — эндокринолог Шафранская
К новогоднему застолью стоит готовиться без крайностей — врач Беляева
Переедание назвали главной причиной набора веса в праздники — тренер Оборин
Шум пылесоса и хлопки дверей могут вызывать страх у животных из приюта
Жена Алибасова опровергла слухи об ухудшении его здоровья
Сковорода с покрытием улучшает прожарку яичницы — повара
Желания на Новый год нужно загадывать только о себе — психолог Метелина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.