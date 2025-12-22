Не бег и не зал: этот зимний спорт прокачивает выносливость мягче и глубже

Лыжные гонки задействуют все группы мышц организма — чемпион ОИ Девятьяров

Лыжные гонки остаются редким примером вида спорта, который сочетает высокую физическую нагрузку и выраженный оздоровительный эффект.

Фото: https://unsplash.com by Glenna Haug is licensed under Free Идеи для активного отдыха зимой

Регулярные занятия позволяют развивать выносливость, силу и координацию, не перегружая отдельные группы мышц. Об этом рассказал олимпийский чемпион и заслуженный мастер спорта СССР Михаил Девятьяров в беседе с EcoSever.

Полноценная работа всего организма

По словам Михаила Девятьярова, лыжные гонки задействуют практически все группы мышц, что делает их одним из самых эффективных видов физической активности. В работу одновременно включаются ноги, руки, плечевой пояс и мышцы корпуса, благодаря чему организм развивается гармонично.

Эксперт подчёркивает, что такой формат нагрузки положительно сказывается и на общей выносливости. Регулярные тренировки помогают укреплять сердечно-сосудистую систему и поддерживать высокий уровень физической формы без резких перегрузок.

"Лыжные гонки — это самый здоровый вид спорта, потому что работают все группы мышц. Ноги, руки, туловище, плечи. И в плане выносливости тоже самое. Развивается организм полноценно", — отметил Михаил Девятьяров.

Свежий воздух и равномерная нагрузка

Отдельное внимание Девятьяров уделил условиям, в которых проходят тренировки. По его словам, занятия на свежем воздухе, чаще всего в лесу, усиливают оздоровительный эффект и положительно влияют на общее самочувствие.

Лыжные гонки, по сравнению с обычным бегом, обеспечивают более равномерную нагрузку. Использование палок и различные техники передвижения позволяют распределять усилия между верхней и нижней частями тела, снижая риск перенапряжения отдельных мышц.

"Идёшь на лыжах, толкаешься ногами, палками отталкиваешься, получается все группы мышц работают. В отличие от бега, где ногами толкаешься, стопой, и бежишь", — пояснил Девятьяров.

Доступность для любого возраста

По мнению спортсмена, лыжный спорт подходит людям с разным уровнем подготовки. Освоить базовые навыки можно в любом возрасте, а интенсивность тренировок легко адаптируется под индивидуальные возможности.

Кроме того, разнообразие форм занятий позволяет сохранять активность круглый год. Даже при отсутствии снега используются специальные упражнения и тренировки, которые поддерживают форму и подготавливают организм к зимнему сезону.