Фетисов включил Овечкина в тройку лучших спортсменов года
Спорт

В российском спортивном сообществе продолжают подводить итоги 2025 года и обсуждать, кто стал главным героем сезона. Оценки дают представители разных видов спорта и общественные деятели, и в этих дискуссиях всё чаще звучат одни и те же фамилии. Итоговый список отражает не только результаты, но и символическое значение спортсменов для страны.

Александр Овечкин
Фото: commons.wikimedia.org by All-Pro Reels from District of Columbia, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Александр Овечкин

Кого Вячеслав Фетисов назвал лучшими спортсменами года

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в разговоре с NEWS. ru обозначил свою тройку лучших спортсменов России 2025 года. По его словам, в неё вошли представители хоккея и спортивной гимнастики — дисциплин, где россияне традиционно добиваются громких успехов.

"Овечкин, Бобровский и Листунова", — заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Почему именно эти спортсмены

Александр Овечкин в 2025 году вновь подтвердил статус одного из самых узнаваемых и результативных российских хоккеистов, сообщает NEWS.ru. Его достижения на клубном уровне и влияние на популярность хоккея делают его фигурой, выходящей за рамки спорта.

Сергей Бобровский, один из самых стабильных российских вратарей последних лет, продолжает оставаться эталоном надёжности и профессионализма. Его выступления регулярно входят в число ключевых событий сезона.

Виктория Листунова представляет новое поколение российских гимнасток. Её успехи на соревнованиях разного уровня укрепляют позиции России в одном из самых конкурентных и зрелищных видов спорта.

Мнения других экспертов и общественных деятелей

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова также назвала Александра Овечкина лучшим спортсменом 2025 года. При этом она отдельно отметила достижения гимнастки Ангелины Мельниковой.

Свою точку зрения высказал и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Он назвал лучшим спортсменом страны президента России Владимира Путина, подчеркнув значение задач, которые глава государства ставит перед страной.

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев также выделил Александра Овечкина как главного спортсмена года. Помимо него, он отметил успехи Ангелины Мельниковой, каноиста Захара Петрова и синхрониста Александра Мальцева.

Сравнение: кого чаще всего называют лучшим спортсменом 2025 года

Если сопоставить мнения разных спикеров, Александр Овечкин упоминается чаще остальных. Его называют лучшим представители спорта, политики и медиа. В то же время в расширенных списках регулярно появляются гимнастки и представители водных видов спорта, что говорит о разнообразии достижений российских атлетов в 2025 году.

Плюсы и минусы таких рейтингов

Подобные неофициальные рейтинги привлекают внимание к спорту и отдельным спортсменам, формируют общественную дискуссию и подчёркивают значимость достижений. Однако они всегда остаются субъективными: разные эксперты опираются на собственные критерии — от медалей и рекордов до символической роли спортсмена.

Советы шаг за шагом: как ориентироваться в спортивных итогах года

  1. Обращайте внимание на мнения представителей разных видов спорта.

  2. Сравнивайте индивидуальные достижения и вклад в популяризацию дисциплины.

  3. Учитывайте контекст сезона и уровень соревнований.

  4. Помните, что любой рейтинг — это взгляд конкретного человека.

Популярные вопросы о лучших спортсменах России 2025 года

Кто чаще всего называется лучшим спортсменом 2025 года

По большинству оценок, это Александр Овечкин.

Почему в списках много гимнасток

Спортивная гимнастика остаётся одним из самых успешных видов спорта для России, и её представители регулярно добиваются высоких результатов.

Являются ли такие рейтинги официальными

Нет, это субъективные мнения экспертов, спортсменов и общественных деятелей, а не официальный рейтинг.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
