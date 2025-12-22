Молодёжь созрела для Европы: в российском футболе нашли игроков уровня топ-лиг

Гусев включил Батракова и Кисляка в сильное молодое поколение футболистов

Потенциал молодых российских футболистов всё чаще обсуждается не в формате абстрактных надежд, а через конкретные имена и игровые качества. Несмотря на отсутствие международной практики, часть игроков уже сейчас рассматривается как готовая величина для более конкурентной среды.

Фото: flickr.com by Dmitry Burdonov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Матвей Кисляк

Поколение, которое выделяется на фоне других

Спортивный комментатор Виктор Гусев считает, что в российском футболе сформировалось заметное поколение молодых игроков, способных проявить себя за пределами внутреннего чемпионата.

По его словам, это редкий случай, когда сразу несколько футболистов одного возраста демонстрируют высокий и стабильный уровень.

Гусев отметил, что при работе со списком кандидатов на премию для молодых игроков "Первая пятёрка" обратил внимание на необычную деталь. Все фамилии в этом перечне оказались ему хорошо знакомы, что, по его мнению, раньше практически не встречалось. Это, как он считает, говорит о системном качестве нового поколения, а не о единичных всплесках.

Кандидаты на европейский уровень

Среди игроков, которые потенциально могут заиграть в европейских чемпионатах, Гусев выделил полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова и хавбека ЦСКА Матвея Кисляка. По его оценке, оба футболиста обладают набором качеств, позволяющим адаптироваться к более интенсивному и требовательному футболу.

Особое внимание комментатор уделил Батракову, подчеркнув, что его уровень уже сейчас вызывает интерес у людей, знакомых с европейским футболом изнутри.

"Батраков заиграл бы в любом европейском клубе, поверьте мне", — сказал спортивный комментатор Виктор Гусев в беседе с ТАСС.

Ограничения и упущенное время

При этом Гусев обращает внимание на фактор, который сдерживает развитие молодых игроков. Отсутствие серьёзных международных матчей лишает их возможности проверить себя на фоне сильнейших соперников и ускорить профессиональный рост.

По его мнению, в сложившейся ситуации теряют обе стороны. Игроки недополучают опыт, а время, которое могло бы работать на их развитие и карьеру, уходит без полноценной реализации. Это особенно критично для футболистов, находящихся в возрасте, когда каждый сезон имеет стратегическое значение.