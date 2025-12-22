Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Перенос простуды на ногах повышает риск осложнений — иммунолог Жемчугов
Фетисов включил Овечкина в тройку лучших спортсменов года
Постоянно подключённые зарядные устройства создают фантомную нагрузку в доме
Взятие Вильчи подтвердило изменение динамики СВО — политолог Колчин
В Курске открыли мемориальную доску Вадиму Кирпиченко
Отлов бродячих собак стал черным бизнесом — зооинженер Базаркина
Honda запустила импорт WR-V в Японию с производства в Индии — Autoblog
Горячие напитки выше 60°C повреждают эмаль зубов — стоматолог Моисеев
Замшевые мюли The Row и Ugg стали частью зимних городских образов

Молодёжь созрела для Европы: в российском футболе нашли игроков уровня топ-лиг

Гусев включил Батракова и Кисляка в сильное молодое поколение футболистов
Спорт

Потенциал молодых российских футболистов всё чаще обсуждается не в формате абстрактных надежд, а через конкретные имена и игровые качества. Несмотря на отсутствие международной практики, часть игроков уже сейчас рассматривается как готовая величина для более конкурентной среды.

Матвей Кисляк
Фото: flickr.com by Dmitry Burdonov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Матвей Кисляк

Поколение, которое выделяется на фоне других

Спортивный комментатор Виктор Гусев считает, что в российском футболе сформировалось заметное поколение молодых игроков, способных проявить себя за пределами внутреннего чемпионата.

По его словам, это редкий случай, когда сразу несколько футболистов одного возраста демонстрируют высокий и стабильный уровень.

Гусев отметил, что при работе со списком кандидатов на премию для молодых игроков "Первая пятёрка" обратил внимание на необычную деталь. Все фамилии в этом перечне оказались ему хорошо знакомы, что, по его мнению, раньше практически не встречалось. Это, как он считает, говорит о системном качестве нового поколения, а не о единичных всплесках.

Кандидаты на европейский уровень

Среди игроков, которые потенциально могут заиграть в европейских чемпионатах, Гусев выделил полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова и хавбека ЦСКА Матвея Кисляка. По его оценке, оба футболиста обладают набором качеств, позволяющим адаптироваться к более интенсивному и требовательному футболу.

Особое внимание комментатор уделил Батракову, подчеркнув, что его уровень уже сейчас вызывает интерес у людей, знакомых с европейским футболом изнутри.

"Батраков заиграл бы в любом европейском клубе, поверьте мне", — сказал спортивный комментатор Виктор Гусев в беседе с ТАСС.

Ограничения и упущенное время

При этом Гусев обращает внимание на фактор, который сдерживает развитие молодых игроков. Отсутствие серьёзных международных матчей лишает их возможности проверить себя на фоне сильнейших соперников и ускорить профессиональный рост.

По его мнению, в сложившейся ситуации теряют обе стороны. Игроки недополучают опыт, а время, которое могло бы работать на их развитие и карьеру, уходит без полноценной реализации. Это особенно критично для футболистов, находящихся в возрасте, когда каждый сезон имеет стратегическое значение.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ленивые наклоны улучшают подвижность позвоночника
Новости спорта
Ленивые наклоны улучшают подвижность позвоночника
Лёгкие очищающие формулы улучшают подъём тонких волос
Красота и стиль
Лёгкие очищающие формулы улучшают подъём тонких волос
Робот Argo зафиксировал различия таяния ледников Денмана и Шеклтона — popsci
Наука и техника
Робот Argo зафиксировал различия таяния ледников Денмана и Шеклтона — popsci
Популярное
Блокировка в Euroclear превратилась в лавину исков: российские инвесторы требуют компенсации за застрявшие активы

200 исков к Euroclear: замороженные активы России на бельгийском депозитарии становятся предметом масштабного спора.

Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Сладкие, как конфеты: пять сортов черри, которые превращают грядку в фруктовую тарелку
Зима-2026 диктует свои правила: какие шубы выглядят статусно, а какие — превращают образ в прошлое
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Синяя птица: как вездеход смог победить стихию и спасти космонавтов Сергей Милешкин Убийство генерала Сарварова указывает на провал в работе российских спецслужб Любовь Степушова Боеспособность флота снижается из-за ограниченной практики Виктор Пахомов
Пока другие зреют, этот уже едят: томат, что даёт медовые плоды с рекордной скоростью
Огуречный хит рвёт продажи: всего 15 кустов дают мешки урожая — семена заканчиваются молниеносно
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Последние материалы
Отлов бродячих собак стал черным бизнесом — зооинженер Базаркина
Honda запустила импорт WR-V в Японию с производства в Индии — Autoblog
Гусев включил Батракова и Кисляка в сильное молодое поколение футболистов
Горячие напитки выше 60°C повреждают эмаль зубов — стоматолог Моисеев
Синяя птица: как вездеход смог победить стихию и спасти космонавтов
Замшевые мюли The Row и Ugg стали частью зимних городских образов
Убийство генерала Сарварова указывает на провал в работе российских спецслужб
Российская сеть дискаунтеров "Светофор" вышла на рынок Бразилии под брендом Vantajosо
В США заменяют назначенных при Байдене послов — политолог Топорнин
Интерактивный центр дымковской игрушки разместят на Спасской улице — гиды
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.