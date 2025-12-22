Освистали, заменили, не простили: как один вечер поставил крест на будущем Винисиуса в Реале

86% болельщиков Реала поддержали продажу Винисиуса — Marca

Резонанс вокруг Винисиуса Жуниора вышел далеко за пределы одного матча и превратился в симптом более глубокой проблемы внутри мадридского клуба.

Фото: commons.wikimedia.org by Little Savage, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Реал Мадрид

Поведение нападающего и реакция трибун совпали в точке, после которой компромисс с болельщиками стал выглядеть маловероятным. Об этом сообщает издание Marca, опубликовавшее результаты опроса среди поклонников "Реала".

Согласно данным издания, 86% болельщиков мадридского клуба считают продажу Винисиуса Жуниора оптимальным решением. Участники опроса исходят из того, что положение футболиста в команде оказалось безвозвратно скомпрометировано, а дальнейшее пребывание в составе лишь усилит напряжение.

Матч с "Севильей" как точка конфликта

Скандал разгорелся во время встречи 17-го тура испанской Ла Лиги, в которой "Реал" на своём поле обыграл "Севилью" со счётом 2:0. Несмотря на уверенный результат, внимание болельщиков оказалось приковано не к игре, а к действиям бразильского нападающего. Его поведение стало главным раздражителем вечера.

После замены в концовке матча Винисиус был освистан трибунами. Этот эпизод стал редким для игрока, который ещё недавно считался одним из символов команды. Реакция стадиона ясно показала уровень накопившегося недовольства.

Реакция игрока и эффект социальных сетей

Ситуацию усугубили действия самого футболиста уже после финального свистка. Винисиус сменил фотографию профиля в социальных сетях на изображение в футболке сборной Бразилии. Этот шаг был воспринят болельщиками как демонстративный жест и лишь усилил конфликт.

На фоне этих событий дискуссия о будущем игрока приобрела публичный характер. Для значительной части аудитории клуба вопрос перестал быть спортивным и перешёл в плоскость идентичности и лояльности.

Статистика сезона и контрактный фон

В текущем сезоне 25-летний нападающий провёл за "Реал" 24 матча во всех турнирах. На его счету пять забитых мячей и восемь результативных передач. Эти показатели не выглядят провальными, однако они контрастируют с ожиданиями, которые ранее связывались с ролью Винисиуса в команде.

Дополнительным фактором остаётся контрактная ситуация. Действующее соглашение бразильца с мадридским клубом рассчитано до лета 2027 года, что делает возможное расставание не только эмоциональным, но и стратегическим решением для руководства.