Освистали, заменили, не простили: как один вечер поставил крест на будущем Винисиуса в Реале

Резонанс вокруг Винисиуса Жуниора вышел далеко за пределы одного матча и превратился в симптом более глубокой проблемы внутри мадридского клуба.
Поведение нападающего и реакция трибун совпали в точке, после которой компромисс с болельщиками стал выглядеть маловероятным. Об этом сообщает издание Marca, опубликовавшее результаты опроса среди поклонников "Реала".
Согласно данным издания, 86% болельщиков мадридского клуба считают продажу Винисиуса Жуниора оптимальным решением. Участники опроса исходят из того, что положение футболиста в команде оказалось безвозвратно скомпрометировано, а дальнейшее пребывание в составе лишь усилит напряжение.
Скандал разгорелся во время встречи 17-го тура испанской Ла Лиги, в которой "Реал" на своём поле обыграл "Севилью" со счётом 2:0. Несмотря на уверенный результат, внимание болельщиков оказалось приковано не к игре, а к действиям бразильского нападающего. Его поведение стало главным раздражителем вечера.
После замены в концовке матча Винисиус был освистан трибунами. Этот эпизод стал редким для игрока, который ещё недавно считался одним из символов команды. Реакция стадиона ясно показала уровень накопившегося недовольства.
Ситуацию усугубили действия самого футболиста уже после финального свистка. Винисиус сменил фотографию профиля в социальных сетях на изображение в футболке сборной Бразилии. Этот шаг был воспринят болельщиками как демонстративный жест и лишь усилил конфликт.
На фоне этих событий дискуссия о будущем игрока приобрела публичный характер. Для значительной части аудитории клуба вопрос перестал быть спортивным и перешёл в плоскость идентичности и лояльности.
В текущем сезоне 25-летний нападающий провёл за "Реал" 24 матча во всех турнирах. На его счету пять забитых мячей и восемь результативных передач. Эти показатели не выглядят провальными, однако они контрастируют с ожиданиями, которые ранее связывались с ролью Винисиуса в команде.
Дополнительным фактором остаётся контрактная ситуация. Действующее соглашение бразильца с мадридским клубом рассчитано до лета 2027 года, что делает возможное расставание не только эмоциональным, но и стратегическим решением для руководства.
