33 года — не приговор, а пик формы: российский полузащитник зажигает в Европе и остаётся за бортом сборной

Оздоев провёл самый результативный сезон в карьере в 33 года — комментатор Орлов

Возраст в футболе всё чаще перестаёт быть ограничением, а становится маркером опыта и стабильности. История Магомеда Оздоева в греческом ПАОКе — один из таких примеров, который неожиданно оказался в центре обсуждения не только из-за игры на поле, но и из-за отсутствия продолжения на уровне сборной.

Об этом в эфире "Радио Зенит" высказался известный футбольный комментатор Геннадий Орлов.

Оздоев проводит один из самых результативных сезонов в карьере уже после 30 лет, оставаясь ключевой фигурой в клубе. Его прогресс в ПАОКе не вызывает сомнений, однако параллельно усиливается вопрос, почему подобная форма не находит отражения в вызовах в национальную команду России.

Прогресс Оздоева после 30

Геннадий Орлов обратил внимание на то, что Магомед Оздоев продолжает прибавлять от сезона к сезону. По его мнению, нынешний этап карьеры полузащитника логично вписывается в модель игроков, которые раскрываются именно за счёт накопленного опыта. Комментатор напомнил, что подобный путь в своё время проходили Сергей Семак и Константин Зырянов.

Орлов отметил, что такие футболисты отличаются дисциплиной и профессиональным отношением к режиму. Именно это позволяет им сохранять физические кондиции и показывать высокий уровень игры даже после 30 лет. В случае с Оздоевым этот процесс, по его словам, был заметен ещё в период выступлений за "Зенит".

Вопрос сборной и позиция РФС

Отдельно Орлов остановился на теме сборной России. Он выразил недоумение тем, что футболист, стабильно играющий и прогрессирующий за границей, остаётся вне национальной команды.

"Почему он не в сборной России?! РФС, не обращайте внимания на Карпина! Собирайте сами команду!" — призвал Орлов.

При этом комментатор подчеркнул, что сравнение с другими кандидатами на позицию не всегда выглядит убедительным.

"Магомед Оздоев выдаёт едва ли не самый результативный сезон в своей карьере. И это в 33 года!", — сказал Геннадий Орлов в эфире "Радио Зенит".

В остальной части выступления Орлов призвал Российский футбольный союз активнее участвовать в формировании состава сборной. Он дал понять, что уровень чемпионата Греции остаётся значимым фактором, а статус игрока в клубе должен учитываться независимо от возраста и предыдущих связей с тренерским штабом.