Один матч перевернул сезон: Сафонов закрепился в ПСЖ без лишнего шума

В ПСЖ нет вратаря сильнее Сафонова — футбольный эксперт Бубнов

Российский вратарь Матвей Сафонов оказался в центре внимания не из-за трансферных слухов, а из-за сочетания игрового доверия и физической самоотдачи.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Пукалик, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Матвей Сафонов

Российский голкипер провёл ограниченное число матчей за "Пари Сен-Жермен", но каждый из них оказался показательным с точки зрения его статуса в команде. Об этом рассказал футбольный эксперт Александр Бубнов в эфире YouTube-канала "Коммент.Шоу".

В текущем сезоне Сафонов четыре раза выходил на поле в составе первой команды парижан. Его вклад оказался особенно заметен в финале Межконтинентального кубка, где французский клуб одержал победу над "Фламенго". Позже выяснилось, что вратарь доигрывал тот матч со сломанной рукой, что добавило контекста к обсуждению его роли и перспектив.

Конкуренция вратарей в ПСЖ

Эксперт в области футбола Александр Бубнов считает, что нынешняя конфигурация вратарской линии "Пари Сен-Жермен" складывается в пользу российского футболиста.

По его словам, Сафонову нет необходимости предпринимать дополнительные шаги для укрепления позиций. Эксперт подчёркивает, что ситуация внутри команды объективно работает на него.

Речь идёт прежде всего о сравнении с основным конкурентом. Бубнов не видит у Лукасa Шевалье преимуществ, которые могли бы изменить иерархию. В этом контексте вопрос выбора тренера, по мнению эксперта, теряет принципиальное значение.

Мнение Бубнова и фактор доверия

"В той ситуации, которая сейчас есть в "Пари Сен-Жермен", ему ничего не нужно делать. Потому что, если объективно, вот этот вратарь, который стоит… Шевалье, да, он не сильнее", — сказал Александр Бубнов.

Эксперт также дал понять, что даже тренерский выбор не станет решающим фактором. Он отметил, что при отсутствии более сильного конкурента игровое время Сафонова остаётся вопросом времени, а не предпочтений. Таким образом, текущий статус россиянина в ПСЖ выглядит устойчивым, несмотря на ограниченное количество матчей.