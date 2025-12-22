Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эсхинантус заложил бутоны после прохладной зимовки
Опрос Rodin Capital выявил интересные данные о финансовых представлениях россиян
Смена магнитных полюсов ослабляет защиту Земли от излучения — ИФЗ РАН
Взрывной рост цен на серебро зафиксирован на бирже Comex
Увлажнители воздуха вызывают разбухание древесины и МДФ — Southern Living
BMW запатентовала блокировку запуска авто при алкоголе — Autoblog
Резкое онемение кожи после жжения указывает на обморожение
Уксус в посудомоечной машине удаляет налёт и жир без агрессивной химии — The Spruce
Холод ниже 15 градусов спровоцировал листопад колеуса — Ciceksel

Один матч перевернул сезон: Сафонов закрепился в ПСЖ без лишнего шума

В ПСЖ нет вратаря сильнее Сафонова — футбольный эксперт Бубнов
Спорт

Российский вратарь Матвей Сафонов оказался в центре внимания не из-за трансферных слухов, а из-за сочетания игрового доверия и физической самоотдачи.

Матвей Сафонов
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Пукалик, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Матвей Сафонов

Российский голкипер провёл ограниченное число матчей за "Пари Сен-Жермен", но каждый из них оказался показательным с точки зрения его статуса в команде. Об этом рассказал футбольный эксперт Александр Бубнов в эфире YouTube-канала "Коммент.Шоу".

В текущем сезоне Сафонов четыре раза выходил на поле в составе первой команды парижан. Его вклад оказался особенно заметен в финале Межконтинентального кубка, где французский клуб одержал победу над "Фламенго". Позже выяснилось, что вратарь доигрывал тот матч со сломанной рукой, что добавило контекста к обсуждению его роли и перспектив.

Конкуренция вратарей в ПСЖ

Эксперт в области футбола Александр Бубнов считает, что нынешняя конфигурация вратарской линии "Пари Сен-Жермен" складывается в пользу российского футболиста.

По его словам, Сафонову нет необходимости предпринимать дополнительные шаги для укрепления позиций. Эксперт подчёркивает, что ситуация внутри команды объективно работает на него.

Речь идёт прежде всего о сравнении с основным конкурентом. Бубнов не видит у Лукасa Шевалье преимуществ, которые могли бы изменить иерархию. В этом контексте вопрос выбора тренера, по мнению эксперта, теряет принципиальное значение.

Мнение Бубнова и фактор доверия

"В той ситуации, которая сейчас есть в "Пари Сен-Жермен", ему ничего не нужно делать. Потому что, если объективно, вот этот вратарь, который стоит… Шевалье, да, он не сильнее", — сказал Александр Бубнов.

Эксперт также дал понять, что даже тренерский выбор не станет решающим фактором. Он отметил, что при отсутствии более сильного конкурента игровое время Сафонова остаётся вопросом времени, а не предпочтений. Таким образом, текущий статус россиянина в ПСЖ выглядит устойчивым, несмотря на ограниченное количество матчей.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Серебристый цилиндр завис у крыла частного борта над Род-Айлендом и внезапно исчез
Наука и техника
Серебристый цилиндр завис у крыла частного борта над Род-Айлендом и внезапно исчез
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Садоводство, цветоводство
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Садоводство, цветоводство
Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Популярное
Зима-2026 диктует свои правила: какие шубы выглядят статусно, а какие превращают образ в прошлое

Шуба снова в центре зимней моды, но привычные фасоны могут сыграть против образа. Какие модели выглядят актуально в 2026 году и на что обращать внимание при выборе?

Главный тренд зимы-2026 — лаконичные шубы без декора
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Блокировка в Euroclear превратилась в лавину исков: российские инвесторы требуют компенсации за застрявшие активы
Сладкие, как конфеты: пять сортов черри, которые превращают грядку в фруктовую тарелку
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Гены окружения влияют на микробиом кишечника — Nature Communications Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Пока другие зреют, этот уже едят: томат, что даёт медовые плоды с рекордной скоростью
Огуречный хит рвёт продажи: всего 15 кустов дают мешки урожая — семена заканчиваются молниеносно
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Последние материалы
Смена магнитных полюсов ослабляет защиту Земли от излучения — ИФЗ РАН
Перья попугая выщипывают при грязи или во время линьки
Взрывной рост цен на серебро зафиксирован на бирже Comex
Коррида сформировалась в Испании как ритуал еще в бронзовом веке
Увлажнители воздуха вызывают разбухание древесины и МДФ — Southern Living
Спрей для объёма теряет эффект при сушке корней без подъёма
Осенняя посадка жимолости ускоряет укоренение кустов — Люси Брэдли
Тяги с гантелями улучшают осанку при тренировках
Сорбция и трансформация стабилизируют углерод в океане — доктор Пейман Бабаха
Зимой заводить собаку сложнее из-за холода и праздников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.