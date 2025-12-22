Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мышцы болят после тренировки — ошибка, из-за которой прогресс встаёт

Отсроченная мышечная боль достигает пика через 48–72 часа — тренеры
Спорт

Боль в мышцах после тренировки — знакомое состояние для тех, кто регулярно занимается спортом. На следующий день тело ясно даёт понять, какие группы мышц работали особенно активно, и возникает логичный вопрос: продолжать тренировки по плану или взять паузу. Ответ не всегда однозначен и зависит от характера боли, уровня нагрузки и целей спортсмена. Об этом сообщает профильное издание Ironman.

Молодой человек занимается бодибилдингом в тренажерном зале
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодой человек занимается бодибилдингом в тренажерном зале

Что такое мышечная боль после тренировки

В спортивной физиологии это состояние называют отсроченной мышечной болезненностью — DOMS. Обычно она появляется через 6–12 часов после нагрузки и сопровождается ощущением скованности, повышенным тонусом мышц, болезненностью при движении и иногда лёгкой отёчностью.

Причина — микроскопические разрывы мышечных волокон, возникающие во время тренировки. В ответ организм запускает воспалительную реакцию: в повреждённые участки поступает жидкость, активируется иммунная система, начинается восстановление тканей. Именно этот процесс и вызывает боль. Пик неприятных ощущений чаще всего приходится на 48–72 часа после занятия, а затем симптомы постепенно сходят на нет. В норме болезненность исчезает в течение нескольких дней, максимум — до 7–10 дней.

Стоит ли тренироваться, если мышцы болят

Ключевой момент — интенсивность боли. Лёгкий дискомфорт и сильная болезненность требуют разного подхода.

Лёгкая мышечная боль проявляется как умеренное напряжение, ощущение тяжести, но при этом сохраняется подвижность и контроль над движениями. В таком состоянии умеренная активность допустима и даже может быть полезной: движение улучшает кровообращение и способствует восстановлению.

Сильная болезненность — это боль при каждом движении, ограничение амплитуды, выраженная скованность, отёк и снижение силы. В этом случае тренировка с нагрузкой повышает риск травм и замедляет восстановление.

Риски тренировок при выраженной болезненности

Продолжение интенсивных занятий без восстановления не даёт мышцам зажить. Микроповреждения усугубляются, возрастает риск растяжений и разрывов мышечных волокон. Кроме того, страдает техника упражнений, что увеличивает вероятность травм суставов и связок.

При недостаточном восстановлении организм не успевает адаптироваться к нагрузке, и вместо роста силы и выносливости может наблюдаться спад результатов и затяжная усталость.

Как тренироваться, если боль умеренная

При лёгкой болезненности можно скорректировать тренировку, не выпадая из режима. Подходящими считаются:

  1. Лёгкие кардионагрузки — ходьба, плавание, спокойная езда на велосипеде.

  2. Упражнения на мобильность и мягкую динамическую растяжку.

  3. Технические упражнения с минимальным весом или собственным телом.

Цель таких занятий — улучшить кровоток и ускорить восстановление, а не создать новый силовой стимул.

Сплит-тренировки как решение

Если болят ноги, допустимо тренировать верхнюю часть тела, и наоборот. Разделение тренировок по мышечным группам позволяет сохранять регулярность занятий без перегрузки повреждённых зон. Такой подход особенно удобен при плотном графике и помогает избежать полного простоя.

Восстановление: основа прогресса

Рост мышц происходит не во время тренировки, а в период восстановления. Именно поэтому качественная регенерация — обязательная часть тренировочного процесса.

Полноценный сон продолжительностью 7–9 часов поддерживает гормональный баланс и восстановление тканей. Питание с достаточным количеством белка, углеводов и полезных жиров обеспечивает строительный материал для мышц. Лёгкая повседневная активность — прогулки, подъём по лестнице — поддерживает циркуляцию крови без перегрузки.

Как снизить риск мышечной боли в будущем

Предотвратить сильную болезненность полностью невозможно, но можно сделать её менее выраженной. Регулярные тренировки снижают адаптационный стресс, а постепенное увеличение нагрузки позволяет мышцам привыкать к новым стимулам.

Разминка перед занятием и заминка после него помогают подготовить мышцы к работе и мягко завершить тренировку. Грамотное чередование силовых, выносливостных и восстановительных дней снижает риск перегрузки.

Сравнение: тренировка с болью и восстановление

Тренировка при выраженной болезненности даёт краткосрочное ощущение дисциплины, но замедляет прогресс и повышает риск травм. Осознанная пауза или адаптированная активность позволяют восстановиться быстрее и вернуться к полноценным нагрузкам без потери формы.

Плюсы и минусы тренировок при боли в мышцах

Лёгкая активность при умеренной болезненности улучшает кровообращение и самочувствие. Однако интенсивные тренировки на фоне сильной боли увеличивают риск травм и удлиняют восстановление. Баланс между движением и отдыхом — ключевой фактор.

Советы шаг за шагом при мышечной боли

  1. Оцените уровень боли и подвижность.

  2. Исключите интенсивные нагрузки при выраженной болезненности.

  3. Используйте лёгкое кардио и упражнения на мобильность.

  4. Обеспечьте сон и полноценное питание.

Популярные вопросы о тренировках при боли в мышцах

Можно ли заниматься спортом при мышечной боли

Да, если боль умеренная и не ограничивает движения. При сильной боли лучше сделать паузу.

Помогает ли растяжка

Мягкая динамическая мобильность может снизить ощущение напряжения, но не ускоряет заживление. При сильной боли статическую растяжку лучше исключить.

Как долго нужно отдыхать

В среднем мышечная болезненность проходит за 2–3 дня. Возвращаться к полной нагрузке стоит после исчезновения боли и восстановления подвижности.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сладкие, как конфеты: пять сортов черри, которые превращают грядку в фруктовую тарелку

Фруктовые томаты черри удивляют сладким вкусом и необычной окраской. Какие сорта считаются самыми яркими и чем они отличаются от классических помидоров.

Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Главный тренд зимы-2026 — лаконичные шубы без декора
Зима-2026 диктует свои правила: какие шубы выглядят статусно, а какие превращают образ в прошлое
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Пока другие зреют, этот уже едят: томат, что даёт медовые плоды с рекордной скоростью
Гены окружения влияют на микробиом кишечника — Nature Communications Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Блокировка в Euroclear превратилась в лавину исков: российские инвесторы требуют компенсации за застрявшие активы
Огуречный хит рвёт продажи: всего 15 кустов дают мешки урожая — семена заканчиваются молниеносно
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Отсроченная мышечная боль достигает пика через 48–72 часа — тренеры
