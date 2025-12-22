Форма под угрозой праздников: что реально работает против лишних килограммов зимой

Переедание назвали главной причиной набора веса в праздники — тренер Оборин

Новогодние каникулы традиционно ассоциируются не только с отдыхом и семейными встречами, но и с обилием еды, нарушенным режимом и сниженной физической активностью. Именно в этот период многие замечают, что привычная форма начинает "плыть", а цифры на весах — расти. Своим взглядом на то, как пройти зимние праздники без лишних килограммов, поделился наставник фитнес-школы Evotren Максим Оборин. Об этом сообщает издание "Чемпионат".

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Селёдка под шубой на праздничном столе

Почему именно праздники становятся проблемой для фигуры

Зимние выходные выбивают из привычного ритма даже тех, кто регулярно тренируется и следит за рационом. Многочасовые застолья, калорийные блюда, сладости и алкоголь на фоне минимального движения создают условия, при которых организм быстро уходит в профицит калорий. При этом проблема чаще кроется не в самих продуктах, а в их количестве и отсутствии баланса между едой и активностью.

По словам Максима Оборина, ключевой фактор — переедание. Когда порции становятся больше обычного, а интервалы между приёмами пищи сокращаются, тело не успевает перерабатывать поступающую энергию. Излишки начинают откладываться, в первую очередь в области живота и бёдер, что особенно заметно уже через несколько дней праздников.

Контроль порций вместо жёстких ограничений

Тренер подчёркивает, что в праздничные дни не стоит уходить в крайности и резко "резать" рацион. Гораздо эффективнее контролировать объём порций и стараться распределять приёмы пищи равномерно в течение дня. Такой подход снижает нагрузку на пищеварительную систему и помогает избежать резких скачков сахара в крови.

"Идеальный вариант — в принципе не переедать и стараться разделять приёмы пищи на небольшие порции", — отметил наставник фитнес-школы Evotren Максим Оборин.

Дробное питание позволяет наслаждаться праздничным столом без ощущения тяжести. Дополнительный плюс — проще остановиться вовремя и не доедать "из вежливости", когда организм уже получил всё необходимое.

Минимальная активность — уже вклад в форму

Даже если полноценные тренировки на каникулах кажутся недостижимыми, полностью отказываться от движения не стоит. По словам эксперта, достаточно ежедневно выполнять простые упражнения, которые не требуют оборудования и не перегружают организм. Лёгкая зарядка, суставная гимнастика или короткий комплекс с собственным весом помогают поддерживать тонус мышц.

Такая активность особенно актуальна зимой, когда люди проводят больше времени дома. Регулярные, пусть и короткие, движения помогают сохранить привычку к физической активности и не выпадать из режима полностью.

Прогулки после еды как рабочий инструмент

Отдельное внимание Максим Оборин уделяет активности после приёма пищи. Небольшое движение сразу после еды способствует лучшему усвоению и снижает риск того, что лишние калории отложатся "про запас". Эта привычка хорошо вписывается даже в самый ленивый праздничный график и напрямую связана с тем, почему нельзя ложиться сразу после еды.

"После приёма пищи настоятельно рекомендую выйти на прогулку хотя бы на 10-15 минут. Если совсем не хочется идти на улицу, то можно сделать разминку в подъезде. Поднимитесь на пару-тройку пролётов вверх, спуститесь и снова поднимитесь", — сказал тренер Максим Оборин.

Даже такая минимальная активность помогает организму быстрее включить пищеварительные процессы и мягко увеличить расход энергии без ощущения тренировки.

Вода и дыхание: недооценённые помощники

Помимо питания и движения, эксперт советует не забывать о базовых вещах — водном балансе и дыхательных практиках. Недостаток воды часто маскируется под чувство голода, из-за чего человек ест больше, чем нужно. Регулярное питьё помогает поддерживать обменные процессы и снижает риск лишних перекусов.

Отдельно тренер выделяет глубокое диафрагмальное дыхание. Эта техника задействует мышцы корпуса и требует энергетических затрат, пусть и незначительных. При регулярном выполнении такие практики работают схожим образом с тем, как действует дыхание для укрепления пресса, и дополнительно помогают справляться со стрессом.

"Благодаря глубокому диафрагмальному дыханию организм тратит энергию на сам дыхательный процесс. Регулярные повторения этой практики дадут визуальный эффект, а также помогут в борьбе со стрессами и улучшении здоровья", — отмечается в комментарии Максима Оборина.

Сравнение подходов: строгая диета или разумный баланс

Жёсткие ограничения в праздники выглядят привлекательно на словах, но на практике редко работают. Строгая диета усиливает стресс и повышает риск срывов. Подход, основанный на балансе питания и умеренной активности, легче вписывается в реальную жизнь и не требует отказа от праздничной атмосферы.

В первом случае человек постоянно думает о запретах. Во втором — осознанно выбирает размер порций, больше двигается и сохраняет контроль без лишнего напряжения, что даёт более стабильный результат.

Плюсы и минусы умеренного подхода к питанию в праздники

Разумный контроль рациона имеет свои особенности. Он не обещает мгновенного эффекта, но работает на дистанции и позволяет избежать резкого отката после праздников.

Плюсы:

отсутствие жёстких запретов;

легче соблюдать в компании и семье;

ниже уровень стресса;

проще вернуться к обычному режиму.

Минусы:

требует самодисциплины;

результат не всегда заметен сразу;

при отсутствии контроля возможны переедания.

Советы шаг за шагом: как пройти праздники без набора веса

Чтобы рекомендации не остались теорией, тренер предлагает простой алгоритм, который легко встроить в праздничные дни.

Начинайте утро с лёгкой разминки на 5-10 минут. Делите приёмы пищи на небольшие порции. После еды добавляйте движение — прогулку или лестницу. Поддерживайте водный баланс в течение дня. Практикуйте глубокое дыхание утром или вечером.

Популярные вопросы о контроле веса в зимние праздники

Можно ли есть сладкое и не поправиться?

Да, если контролировать объём порций и общий баланс питания за день.

Сколько времени нужно гулять после еды?

Достаточно 10-15 минут спокойной ходьбы, чтобы запустить пищеварение и немного увеличить расход энергии.

Что лучше — упражнения или прогулки?

Лучший вариант — сочетание. Лёгкие упражнения поддерживают тонус, а прогулки повышают общую активность без перегрузки.