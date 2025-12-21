Тренировки идут по плану, а силы тают: скрытая причина, которую спортсмены замечают слишком поздно

Вы тренируетесь регулярно, соблюдаете режим и питание, но сил всё равно не хватает? Усталость появляется быстрее обычного, а привычные нагрузки даются тяжелее. Одна из возможных причин — дефицит железа, который особенно часто встречается у людей, активно занимающихся спортом. Об этом сообщает профильное издание Ironman.
Железо — жизненно важный микроэлемент, без которого организм не может полноценно работать. Оно участвует в образовании гемоглобина — белка, отвечающего за перенос кислорода в крови. Именно кислород обеспечивает мышцы энергией во время тренировок. Кроме того, железо входит в состав миоглобина, который доставляет кислород непосредственно в мышечные волокна, и участвует в работе ферментов и нервной системы.
При дефиците железа снижается выработка гемоглобина, ткани получают меньше кислорода, а значит — быстрее наступает усталость, падает выносливость и ухудшается восстановление после нагрузок.
Согласно рекомендациям Немецкого общества питания (DGE), суточная норма железа для мужчин составляет около 10 мг. Женщинам требуется больше, особенно в периоды беременности и кормления грудью.
Для спортсменов, особенно занимающихся выносливостью, потребность в железе возрастает. Им рекомендуется получать примерно на 1 мг железа в день больше, чем людям, не ведущим активный образ жизни.
Дефицит железа развивается, когда потери микроэлемента длительное время превышают его поступление с пищей. Самые частые причины:
Потеря крови после операций, донорства или при хронических заболеваниях ЖКТ.
Ограничительное питание, диеты и контроль веса.
Отказ от мяса и рыбы — у вегетарианцев и веганов риск выше, так как железо из растительных источников усваивается хуже.
Повышенные потери с потом и мочой при интенсивных тренировках.
Термин "анемия спортсмена" используют для описания распространённого дефицита железа у физически активных людей. Чаще всего речь идёт не о классической анемии, а о снижении показателей гемоглобина и гематокрита до нижней границы нормы.
Регулярные тренировки на выносливость увеличивают объём плазмы крови, а железо активно теряется с потом. Например, марафонцы могут терять до 2,5 мг железа на каждый литр пота. В сочетании с диетами это делает дефицит железа одной из самых частых проблем в спорте.
Со временем нехватка железа приводит к заметному снижению результатов. Возможные признаки:
хроническая усталость и слабость;
одышка при нагрузке;
головокружение и головные боли;
снижение концентрации и забывчивость;
бледность кожи и слизистых;
ломкость ногтей, выпадение волос;
ощущение холода, частые инфекции;
проблемы с пищеварением и потеря аппетита.
Наличие симптомов — повод задуматься, но окончательный диагноз ставится только после анализа крови.
При подозрении на дефицит необходимо сдать кровь. Врач оценивает уровень гемоглобина, гематокрита, количество и размер эритроцитов. Также часто проверяют уровень ферритина — показателя запасов железа в организме. Именно он помогает понять, истощены ли внутренние резервы.
У людей без регулярных тренировок потребность в железе стабильнее, а потери минимальны. У спортсменов же из-за потоотделения, увеличенного объёма крови и диет риск дефицита значительно выше, даже при внешне нормальном питании.
Регулярный контроль помогает поддерживать высокую выносливость, ускоряет восстановление и снижает риск перетренированности. Минус — необходимость анализов и внимания к рациону. Однако без этого спортивный прогресс может замедлиться.
Следите за разнообразием рациона, включая продукты, богатые железом.
Учитывайте повышенные потери при интенсивных тренировках.
Не злоупотребляйте жёсткими диетами.
При появлении симптомов проходите лабораторную диагностику.
Точно определить причину можно только с помощью анализа крови и оценки ферритина.
Выносливостные спортсмены, люди на диетах, вегетарианцы и те, кто много потеет.
В лёгких случаях — да, но при выраженном дефиците решение принимает врач.
